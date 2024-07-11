La visita a Srebrenica, en el este de Bosnia y Herzegovina, causa una sensación extraña. Al menos a mí me la produjo. Fue hace unos diez años mientras pasaba un verano en la Universidad de Sarajevo. Si soy sincero no hice mucho caso al guía, preferí sentir lo que allí había y por un momento me sumergí en lo más oscuro del alma humana.

El tiempo se detuvo y me imaginé a mí mismo allí, en la fábrica Potočari, angustiado y separado de mis seres queridos. ¿Qué habría hecho yo? ¿Por qué de esa parálisis? ¿Quién era? Cuando mi parte racional volvió a tomar el control, fui consciente del horror de la muerte, pero ante todo de la falta del respeto por el ser humano solo por ser el «otro».

Relacionado ¿Qué pasó en Srebrenica? El genocidio contra los bosnios que marcó a Europa

Cuando pensamos en genocidios pensamos o bien en el Holocausto que perpetraron los nazis o en guerras incomprensibles en países más incomprensibles para nosotros. Se nos vienen a la mente excéntricos dictadores militares, organizaciones que desfilan con sus misiles o regímenes descontrolados, pero nunca pensamos en nosotros, en que esto puede pasar en nuestra cotidianeidad.

La Europa colonial tuvo una tradición de perpetrar, en nombre del progreso y la ilustración, genocidios en África y en Asia. Algo que se fue replicando y hay quien lo promovió, por razones similares, ya a finales del siglo XX en suelo europeo. Sin embargo, si preguntásemos a muchos de nuestros conocidos por los hechos de Srebrenica prácticamente pocos de ellos serían capaces de explicar su génesis histórica.

Fue una extraña melé entre la crueldad atea y materialista del marxismo soviético, el nacionalismo eslavo y, por supuesto, bajo el amparo de una identidad «ortodoxa» que poco o nada tiene que ver con la tradición cristiana. Los líderes serbios buscaban el progreso de la nación y ello implicaba acabar, en el sentido literal, con los musulmanes bosnios.

Musulmanes que, por otra parte, recordaban al pasado otomano, ese que, eventual y falsamente, los nacionalismos europeos asociaban a una época oscura, falta de progreso y modernidad. Parecía que los bosnios eran extranjeros que complicaban el proyecto del paneslavismo pensado, curiosamente al mismo tiempo que el sionismo, en el siglo XIX.

Lo que los líderes serbios ocultaban era que la identidad de los bosnios musulmanes estaba muy consolidada y eso les daba mucho miedo. No solo eran europeos tal y como lo entendemos, pues tenían una lengua europea, el bosnio, con patrones genéticos comunes a otros pueblos europeos, con una cierta dependencia cultural de Austria, si no que, además, eran cosmopolitas hacia Oriente y Occidente.

Esto último, el cosmopolitismo, era lo que causaba más terror a los líderes serbios, que los veían como una molestia para una gran Serbia. ¿Por qué? Porque no encajaba en el proyecto nacionalista eslavo, a diferencia de la tolerancia que la cultura islámica les había dado a los bosnios. Y así, los políticos y militares serbios apostaron por una limpieza étnica, siendo Srebrenica su golpe maestro.

Más de 8.000 varones de todas las edades fueron asesinados directa o indirectamente, a algunos los enterraron vivos, en una zona asegurada por los cascos azules de la ONU que, en ese momento, estaban bajo mandato de Holanda. El lema que esgrimieron los Escorpiones del ejército de la República Srpska fue: «Ha llegado el momento de vengarse de los musulmanes». Para Mladić y Karadžić esos musulmanes representaban al «otro», subhumanos que si eran destruidos se resolverían todo los problemas anteriores.

La posthistoria no puede ser más impactante y dolorosa. Hubo reparación judicial, pero ¿a qué precio? El país quedó roto pero unido, artificialmente, por una tensión entre la Federación Bosnia y la República Srpska. Es una calma tensa, forzada, al borde del estallido.