El 27 de junio, a primera hora de la mañana, Mahmoud al Masry publicó en su cuenta de Instagram la foto de una serpiente descabezada. “Encontramos esta serpiente en la tienda de campaña pasada la medianoche. Si no fuera por la bondad y la ayuda de Dios, nos habría pasado algo malo”, escribió desde su refugio en el campo de refugiados de Jan Younis, en Gaza.

Su familia estaba sentada comiendo pan y queso cuando su hermano menor se dio cuenta de que la serpiente había entrado en la tienda. Entraron en pánico y salieron corriendo. Unos minutos después, Mahmoud regresó con un hacha y mató a la serpiente. “Pensé que era venenosa, pasamos mucho miedo”, dijo a TRT World.

Era la tercera que veía esa semana: una serpiente de aproximadamente un metro y medio de largo, con una hilera dorsal de manchas marrones.

Otras serpientes se habían cruzado con él antes, en los campos agrícolas de Beit Hanoun, en el norte de Gaza, donde vivió toda su vida, pero nunca una tan de cerca ni tan grande.

Sin embargo, en los últimos nueve meses, tras haber vivido en cinco campos de desplazados (Yabalia, Al Faluya, Deir al-Balah, Rafah y Jan Younis), Mahmoud y otras personas desplazadas en Gaza se han acostumbrado a ver todo tipo de “reptiles e insectos de aspecto extraño” en los campamentos y sus alrededores.

En el campamento de Nuseirat, en Deir al-Balah, por ejemplo, Abdulrahman Alkahlout se encontró con una serpiente mientras cavaba un hoyo en el suelo para bañarse. “Medía aproximadamente medio metro de largo y no creo que fuera agresiva”, dijo. Luego, unos días después, encontró un pequeño escorpión negro escondido en uno de los paquetes de ayuda humanitaria. “Antes de la guerra, nunca habíamos visto criaturas tan extrañas, pero ahora su presencia es habitual en las tiendas”, dijo Alkahlout.

Entre abril y junio, cuando las temperaturas superaron los 37ºC en Gaza, los avistamientos de serpientes y escorpiones se hicieron cada vez más comunes.

“Por supuesto, estos animales están activos todo el año en Palestina”, explicó Imad Atrash, director ejecutivo de la Sociedad Palestina de Vida Silvestre en Cisjordania. “Solo tenemos unos diez días de clima fresco al año, que es cuando hibernan. Pero cuando las temperaturas suben, a las serpientes les gusta ir a fuentes de agua para refrescarse, ya sea alcantarillado o agua dulce”.

Los escorpiones no necesitan agua, pero sí sombra. “Son pequeños y se esconden en las rocas, así que ahora deben estar escondidos entre los escombros”, dijo Atrash.

“Las bombas han contaminado el suelo. Se puede ver en las fotos, la tierra está quemada y negra. No es un hábitat cómodo para los escorpiones ni las serpientes. La guerra ha afectado a todas las criaturas y seres vivos, a la mayor parte de la tierra, a las piedras...”.

De las diez a doce especies de serpientes que se han visto en Gaza, se sabe que solo dos son venenosas: la víbora palestina (Deborah palestinae) y la víbora de escamas de sierra pintada (Echis coloratus).