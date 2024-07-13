ORIENTE MEDIO
Más de 289 heridos y 71 palestinos muertos un  nuevo ataque israelí contra el campamento de desplazados Al Mawasi, en el sur de Gaza.
Los cuerpos fueron trasladados al hospital Al Aqsa de la ciudad, según informaron los trabajadores médicos. / Foto: AA
13 de julio de 2024

Al menos 71 palestinos murieron y más de 289 resultaron heridos en un ataque israelí contra campamentos de desplazados en el sur de Gaza.

El comunicado del Ministerio de Salud proporcionó un cifra actualizada de la "horrible masacre llevada a cabo por el ejército de ocupación israelí en el campamento de Al Mawasi", que aumenta a más de 70 las personas que han sido asesinadas.

En un comunicado anterior el Ministerio de Salud de Gaza dijo que “los cuerpos de 20 palestinos y más de 90 heridos llegaron al Complejo Médico Nasser en Jan Yunis después de que las fuerzas israelíes bombardearan el área de Al Mawasi, al oeste de Jan Yunis en el sur de Gaza”.

“El ejército de ocupación cometió una gran masacre al bombardear los campamentos de desplazados en la zona de Al Mawasi en Jan Yunis”, afirmó en un comunicado, dejando numerosas víctimas, entre ellas individuos y oficiales de la Defensa Civil.

Testigos presenciales dijeron a la Agencia Anadolu que el ejército israelí utilizó cinco misiles pesados ​​para atacar el área de Al Mawasi, que fue declarada zona segura por las fuerzas israelíes.

Además, otros 10 palestinos murieron y otros 20 más resultaron heridos en otro ataque israelí contra una mezquita en el Campamento Shati, al oeste de la ciudad de Gaza, dijo el portavoz de Defensa Civil de Gaza.

Funcionario de Hamás dice que los muertos en Jan Yunis eran civiles

Un alto funcionario de Hamas dijo que el comunicado de la Radio del Ejército israelí que decía que el ataque a Jan Yunis tenía como objetivo al jefe militar de Hamas, Mohammed Deif, era "una tontería".

"Todos los mártires son civiles y lo que ocurrió fue una grave escalada de genocidio, respaldada por el apoyo estadounidense y el silencio mundial", dijo Abu Zuhri, y añadió que el ataque demuestra que Israel no está interesado en alcanzar un acuerdo de alto el fuego.

La guerra de Israel contra Gaza, ahora en su día 281, ha matado al menos a 38.345 palestinos, la mayoría de ellos mujeres y niños, y ha herido a 88.295, con un estimado de más de 10.000 enterrados bajo los escombros y más de 9.500 secuestrados por Tel Aviv.

Nueve meses después de que Israel lanzara su ofensiva, vastas zonas de Gaza yacen en ruinas en medio de un bloqueo devastador de alimentos, agua potable y medicinas.

FUENTE:TRT World
