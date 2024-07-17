Las distancias entre el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el Ejército del país se profundizaron en las últimas horas: el jefe militar Herzi Halevi le exigió disculpas al mandatario, luego de que este criticara a las fuerzas armadas por no ejercer “suficiente presión” sobre Hamás para lograr la liberación de rehenes, según reportaron medios locales este martes.

El Canal 12 de Israel informó que durante una conferencia de prensa este sábado, Netanyahu señaló que “durante meses, no hubo progreso porque la presión militar no era lo suficientemente fuerte, y pensé que tanto por el acuerdo de rehenes como por el bien de la victoria sobre Hamás, debíamos entrar en Rafah”.

Israel lanzó su ofensiva terrestre contra la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, el pasado 6 de mayo. Esta operación le permitió tomar el control del Corredor Filadelfia, incluido el cruce fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto.

Según un informe revelado por medios israelíes, Netanyahu habría presionado a los altos militares para atacar Rafah, pero los oficiales del ejército supuestamente “no cumplieron”.

En medio de estos reportes, durante una reunión a la que también asistieron los líderes de las dos principales agencias de seguridad de Israel, el Shin Bet y el Mossad, el jefe militar Halevi le pidió a Netanyahu que se disculpara, de acuerdo a lo que informó el Canal 12.

“Estos comentarios son serios. Exijo que el primer ministro se disculpe”, sostuvo el jefe del Ejército durante el encuentro, según el medio de comunicación. Luego, destacó que las tropas israelíes "no dejarán de trabajar para liberar a los rehenes, aquellos para quienes el tiempo pasa con gran dificultad”.

Sin embargo, de acuerdo al Canal 12, Netanyahu no se disculpó.

Un portavoz militar que respondió a una solicitud de comentarios de ese medio dijo: "No nos referimos a lo que se dice en discusiones a puerta cerrada". Los funcionarios de la oficina de Netanyahu dijeron que “no estaban al tanto de tal declaración en esta reunión de seguridad”.

La tensión entre Netanyahu y los líderes militares ha quedado en evidencia varias veces durante la ofensiva en Gaza. A esto se suma que el Gobierno israelí también encara una creciente presión por parte de los familiares de los rehenes.

La advertencia del ministro de Defensa sobre oportunidad de acuerdo

Por su parte, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, advirtió este martes que Israel tiene poco tiempo para llegar a un acuerdo y liberar a los rehenes.