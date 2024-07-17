Las distancias entre el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el Ejército del país se profundizaron en las últimas horas: el jefe militar Herzi Halevi le exigió disculpas al mandatario, luego de que este criticara a las fuerzas armadas por no ejercer “suficiente presión” sobre Hamás para lograr la liberación de rehenes, según reportaron medios locales este martes.
El Canal 12 de Israel informó que durante una conferencia de prensa este sábado, Netanyahu señaló que “durante meses, no hubo progreso porque la presión militar no era lo suficientemente fuerte, y pensé que tanto por el acuerdo de rehenes como por el bien de la victoria sobre Hamás, debíamos entrar en Rafah”.
Israel lanzó su ofensiva terrestre contra la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, el pasado 6 de mayo. Esta operación le permitió tomar el control del Corredor Filadelfia, incluido el cruce fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto.
Según un informe revelado por medios israelíes, Netanyahu habría presionado a los altos militares para atacar Rafah, pero los oficiales del ejército supuestamente “no cumplieron”.
En medio de estos reportes, durante una reunión a la que también asistieron los líderes de las dos principales agencias de seguridad de Israel, el Shin Bet y el Mossad, el jefe militar Halevi le pidió a Netanyahu que se disculpara, de acuerdo a lo que informó el Canal 12.
“Estos comentarios son serios. Exijo que el primer ministro se disculpe”, sostuvo el jefe del Ejército durante el encuentro, según el medio de comunicación. Luego, destacó que las tropas israelíes "no dejarán de trabajar para liberar a los rehenes, aquellos para quienes el tiempo pasa con gran dificultad”.
Sin embargo, de acuerdo al Canal 12, Netanyahu no se disculpó.
Un portavoz militar que respondió a una solicitud de comentarios de ese medio dijo: "No nos referimos a lo que se dice en discusiones a puerta cerrada". Los funcionarios de la oficina de Netanyahu dijeron que “no estaban al tanto de tal declaración en esta reunión de seguridad”.
La tensión entre Netanyahu y los líderes militares ha quedado en evidencia varias veces durante la ofensiva en Gaza. A esto se suma que el Gobierno israelí también encara una creciente presión por parte de los familiares de los rehenes.
La advertencia del ministro de Defensa sobre oportunidad de acuerdo
Por su parte, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, advirtió este martes que Israel tiene poco tiempo para llegar a un acuerdo y liberar a los rehenes.
"Israel tiene una ventana de oportunidad limitada y fugaz para llegar a un acuerdo para devolver a los rehenes" y para “cumplir con nuestro deber moral y ético de devolverlos”.
"Las condiciones que se crearán como resultado de un acuerdo promoverán nuestros intereses nacionales y de seguridad, y con respecto a los riesgos que puedan surgir, el Ejército y las fuerzas de seguridad saben cómo superarlos", agregó Gallant.
Tel Aviv estima que hay 120 rehenes israelíes en Gaza, y Hamás afirma que más de 70 de ellos han muerto en ataques aéreos israelíes. A su vez, Israel tiene al menos 9.900 prisioneros palestinos.
Hamás exige el fin de la ofensiva israelí contra Gaza, la retirada de las fuerzas de ocupación y la libertad de los desplazados para regresar a sus hogares como parte de cualquier acuerdo de intercambio de prisioneros con Israel.
A pesar de que el grupo de resistencia palestino cedió en varias de sus demandas, como un alto el fuego temporal, Israel continúa afirmando que solo aceptará un acuerdo que le permitirá lograr “su objetivo”, es decir, eliminar a Hamás.
Israel intensifica los ataques en Gaza
En medio de las tensiones con el Ejército y unas negociaciones del cese del fuego que parecen estancadas, Israel redobló su ofensiva en Gaza y mató a 48 palestinos en tres ataques en menos de una hora, indicó la agencia local de defensa civil.
Desde el 7 de octubre, los bombardeos israelíes han matado a más de 38.700 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, e hirieron a más de 89.000, según las autoridades locales de salud.
Israel está acusado de genocidio en la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Asimismo, al hacer caso omiso de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exige un alto al fuego inmediato, Israel ha enfrentado el rechazo internacional.
La ofensiva militar ha obligado a abandonar sus hogares al 90% de los 2,4 millones de personas que viven en Gaza, que sufren la escasez de víveres, agua, medicamentos y electricidad.
El conflicto también avivó las tensiones en la frontera entre Israel y Líbano, donde las fuerzas israelíes y Hezbollah intercambian disparos casi diariamente.