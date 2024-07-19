Ahmet Gormez, el coordinador de noticias de TRT (Haber), fue elegido presidente del grupo de noticias de la Unión de Radiodifusión de Asia-Pacífico (ABU).
Este nombramiento se produce después de la elección de Mehmet Zahid Sobaci, director general de TRT, como presidente del grupo ABU en noviembre pasado.
El director de Comunicaciones de Türkiye, Fahrettin Altun, felicitó a TRT Haber y a toda la familia de TRT por el prestigioso nombramiento.
Con este hito, la influencia de TRT dentro de la organización de radiodifusión más grande del mundo continúa creciendo.
Altun destacó la importancia de este logro y señaló que ABU es la organización de radiodifusión más grande del mundo, con 240 miembros de 65 países.
También expresó que ahora TRT tendrá una mayor presencia dentro de la organización y remarcó que este hito se suma a que TRT trajo a Türkiye la presidencia en noviembre pasado.
“Un buen augurio para Türkiye”
En una votación celebrada este miércoles en Bangkok, Tailandia, Ahmet Gormez, coordinador de noticias de TRT Haber, fue elegido por unanimidad como presidente del grupo de noticias de ABU.
Los puestos de vicepresidentes estarán ocupados por representantes de la cadena japonesa NHK y de la cadena australiana ABC.
ABU tiene 240 miembros de 65 países y llega a 3.500 millones de personas en todo el mundo.
En este sentido Altun destacó la importancia de este avance para la campaña de comunicación de Türkiye, que se llevó a cabo de acuerdo con la visión del presidente Recep Tayyip Erdogan.
"Considero que este avance es muy valioso para nuestra campaña de comunicación, realizada de acuerdo con la visión de nuestro presidente, el señor Recep Tayyip Erdogan, será muy prometedor para nuestro país, así como para TRT y ABU", indicó Altun.
La próxima Asamblea General de ABU será organizada por TRT en Estambul en octubre.