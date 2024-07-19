TÜRKİYE
3 MIN DE LECTURA
TRT Haber presidirá el grupo de noticias ABU
El medio de noticias turco TRT alcanzará un nuevo hito al presidir la Unión de Radiodifusión de Asia y el Pacífico, la organización de radiodifusión más grande del mundo.
TRT Haber presidirá el grupo de noticias ABU
La Unión de Radiodifusión de Asia y el Pacífico (ABU) cuenta con 240 miembros de 65 países y llega a 3.500 millones de personas en todo el mundo. / Foto: AA. / Photo: TRT World
19 de julio de 2024

Ahmet Gormez, el coordinador de noticias de TRT (Haber), fue elegido presidente del grupo de noticias de la Unión de Radiodifusión de Asia-Pacífico (ABU).

Este nombramiento se produce después de la elección de Mehmet Zahid Sobaci, director general de TRT, como presidente del grupo ABU en noviembre pasado.

El director de Comunicaciones de Türkiye, Fahrettin Altun, felicitó a TRT Haber y a toda la familia de TRT por el prestigioso nombramiento.

Con este hito, la influencia de TRT dentro de la organización de radiodifusión más grande del mundo continúa creciendo.

Altun destacó la importancia de este logro y señaló que ABU es la organización de radiodifusión más grande del mundo, con 240 miembros de 65 países.

También expresó que ahora TRT tendrá una mayor presencia dentro de la organización y remarcó que este hito se suma a que TRT trajo a Türkiye la presidencia en noviembre pasado.

“Un buen augurio para Türkiye”

Recomendados

En una votación celebrada este miércoles en Bangkok, Tailandia, Ahmet Gormez, coordinador de noticias de TRT Haber, fue elegido por unanimidad como presidente del grupo de noticias de ABU.

Los puestos de vicepresidentes estarán ocupados por representantes de la cadena japonesa NHK y de la cadena australiana ABC.

ABU tiene 240 miembros de 65 países y llega a 3.500 millones de personas en todo el mundo.

En este sentido Altun destacó la importancia de este avance para la campaña de comunicación de Türkiye, que se llevó a cabo de acuerdo con la visión del presidente Recep Tayyip Erdogan.

"Considero que este avance es muy valioso para nuestra campaña de comunicación, realizada de acuerdo con la visión de nuestro presidente, el señor Recep Tayyip Erdogan, será muy prometedor para nuestro país, así como para TRT y ABU", indicó Altun.

La próxima Asamblea General de ABU será organizada por TRT en Estambul en octubre.

FUENTE:TRT Español
Explora
Ataque israelí asesina a Yahya Barzaq, fotoperiodista que colaboraba con TRT desde Gaza
"Por una paz justa y duradera”: líderes globales apoyan el plan de Trump para alto el fuego en Gaza
Por qué la reunión de Erdogan y Trump podría ser un punto de inflexión en la relación Türkiye-EE.UU
El movimiento Residuo Cero de Türkiye cumple 8 años de impacto económico, ambiental y global
Es hora de un nuevo enfoque para resolver la cuestión de Chipre: presidente de la RTCN
Presidente Erdogan celebra el apoyo de la ONU a Palestina y destaca diálogo constructivo con Trump
Maratón diplomático: las reuniones clave de Erdogan con líderes mundiales durante la Asamblea de ONU
Türkiye y EE.UU. firman acuerdo para profundizar cooperación en energía nuclear
Trump elogia a Erdogan como líder “altamente respetado” en la Casa Blanca y promete estrechar lazos
Primera dama de Türkiye advierte de "época oscura" donde el agua se utiliza como "arma de genocidio"
Erdogan llega a Washington para reunirse con Trump en la Casa Blanca tras encuentro sobre Gaza
Erdogan se reúne con Al-Sharaa y pide levantar sanciones sobre Siria lo antes posible
Primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, se reúne con homóloga de Gabón, y abordan temas ambientales
Erdogan y Trump celebran una reunión sobre Gaza que califican de “muy productiva y muy exitosa”
"A niños en Gaza tienen que amputarles las manos sin anestesia”: Erdogan denuncia genocidio ante ONU
Primera dama de Türkiye muestra patrimonio de Anatolia en exposición especial y pide acción por Gaza