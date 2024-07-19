Ahmet Gormez, el coordinador de noticias de TRT (Haber), fue elegido presidente del grupo de noticias de la Unión de Radiodifusión de Asia-Pacífico (ABU).

Este nombramiento se produce después de la elección de Mehmet Zahid Sobaci, director general de TRT, como presidente del grupo ABU en noviembre pasado.

El director de Comunicaciones de Türkiye, Fahrettin Altun, felicitó a TRT Haber y a toda la familia de TRT por el prestigioso nombramiento.

Con este hito, la influencia de TRT dentro de la organización de radiodifusión más grande del mundo continúa creciendo.

Altun destacó la importancia de este logro y señaló que ABU es la organización de radiodifusión más grande del mundo, con 240 miembros de 65 países.

También expresó que ahora TRT tendrá una mayor presencia dentro de la organización y remarcó que este hito se suma a que TRT trajo a Türkiye la presidencia en noviembre pasado.

“Un buen augurio para Türkiye”