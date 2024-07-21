Una nueva crisis de salud se desarrolla en Gaza, bajo el incesante bombardeo de Israel, luego de que se detectara poliovirus en las aguas residuales, reveló el Ministerio de Salud palestino en el enclave.

Un comunicado del ministerio señaló que "las pruebas en muestras de aguas residuales, realizadas en coordinación con UNICEF, confirmaron la presencia del poliovirus".

El comunicado añadió que la presencia del virus en las aguas residuales, que fluyen por zonas donde se encuentran personas desplazadas y áreas residenciales debido a la destrucción de infraestructuras, “representa una nueva crisis sanitaria”.

La situación además se exacerba por el grave hacinamiento, los escasos y contaminados suministros de agua, la basura acumulada y el bloqueo israelí de los suministros de higiene.

El ministerio advirtió que la detección del virus en las aguas residuales pone a miles de personas en riesgo de contraer polio.

"Parálisis total en cuestión de horas"

Por otra parte, el Ministerio de Salud de Israel confirmó días antes que encontró componentes del poliovirus tipo 2 en muestras de aguas residuales de Gaza.

La entidad dijo en un comunicado publicado por el Canal 12 que los resultados de la muestra coincidían con los de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las muestras analizadas en un laboratorio acreditado por la OMS en Israel plantean preocupaciones sobre la presencia del virus en la zona, añadió la declaración.

La polio es una enfermedad viral altamente contagiosa que ataca el sistema nervioso y puede generar una parálisis total en cuestión de horas.

Según la Organización Mundial de la Salud, la escalada de hostilidades por parte de Israel en Gaza ha causado un aumento continuo de muertes y heridos, un grave hacinamiento en los refugios y la interrupción de los sistemas de salud, agua y alcantarillado, lo que podría acelerar la propagación de enfermedades infecciosas.

Escasez de suplementos médicos amenaza la vida de palestinos, advierte hospital

El Hospital de los Mártires de Al-Aqsa en Deir al-Balah, en el centro de Gaza, advirtió sobre la escasez de combustible y suministros médicos, enfatizando en que representa una amenaza para las vidas de muchos heridos en medio de los bombardeos israelíes.

El portavoz del hospital, Khalil Al-Dakran, señaló a la agencia Anadolu el peligro de que los quirófanos dejen de funcionar debido a la grave escasez de suministros médicos, medicinas y combustible.

"No podemos realizar operaciones debido a la insuficiencia de quirófanos, la falta de anestesia y de las herramientas y suministros médicos necesarios", relató Al-Dakran.