Si el presidente Javier Milei tiene que elegir entre hacerle bien al Estado argentino generando buenas relaciones diplomáticas y un próspero desarrollo comercial o hacerle un bien a su imagen del “superpersonaje libertario de derecha”, elige lo segundo.
Milei se pasea por el mundo enfocado en los aplausos que recibe de una tribuna de ultraderecha mundial, mientras se pelea con presidentes de países que históricamente tuvieron estrechos vínculos diplomáticos y convenientes relaciones comerciales con Argentina.
Repasando el contexto político ideológico latinoamericano
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), América Latina es la región más desigual del mundo, donde conviven la riqueza (concentrada en pocas manos) y la pobreza (extendida en la mayoría de la población).
En este contexto, hace más de dos décadas, numerosos gobiernos elegidos en la región están siendo encabezados por líderes de izquierda en el espectro ideológico, líderes que prometen un crecimiento económico igualitario.
El caso argentino
Argentina, que culminó con una grave crisis económica y social en diciembre de 2023, puede ilustrar cómo los grandes desaciertos de un gobierno de izquierda pueden decantar en un giro extremo hacia la derecha política.
Luego del último gobierno kirchnerista se puso en evidencia la escalada incesante de la inflación. Argentina se mantiene hace años entre los países con mayores niveles de inflación en el mundo.
Según el informe Perspectivas Económicas Mundiales, que elaboró el Fondo Monetario Internacional en abril de 2024, Argentina ocupa el tercer lugar en el ranking de inflación: 149,4% interanual.
Esta inflación, que creció de manera sostenida, generó un importante aumento de la pobreza y la indigencia, así como una crisis productiva empresarial. Y esta crisis económica y social resultó en una ciudadanía cansada de sufrir, y por tal motivo decidió castigar con el voto a quienes incumplieron con sus promesas de mayor bienestar.
Así fue elegido en diciembre de 2023 un líder nuevo y reaccionario: Javier Milei, quien se auto califica como “libertario” y persigue ideas y rumbos económicos de extrema derecha.
Milei, en su postura o “personaje de libertario del mundo”, promulga que debe desaparecer el Estado. Y así se lo observa con frecuencia insultando y maltratando a todos los dirigentes políticos argentinos y no argentinos que no piensan u opinan como él.
Y, bajo estas consignas, el presidente argentino elige pelearse con líderes del mundo de izquierda, con un costo que puede perjudicar el bienestar de los argentinos.
Peleas de Milei contra países “amigos” de Argentina
Milei vs el presidente español: Milei ha insultado a la esposa del presidente de España, Pedro Sánchez; el pasado 19 de mayo la llamó “corrupta”. Sánchez, que es del Partido Socialista Obrero Español, le exigió a Milei que pidiera disculpas, pero el presidente argentino no lo hizo y decidió agraviar más al líder español diciéndole “arrogante, totalitario, siniestro y ridículo”.
En esos días, Milei se encontraba en España, pero no visitó a Sánchez, sino que eligió ir a un acto partidario del partido político de ultraderecha Vox, opositor acérrimo del presidente español.
Frente a la continuidad de los agravios y desaires de Milei contra Sánchez se desató una crisis diplomática entre ambos países, que culminó con la retirada de la embajadora española en Argentina, María Jesús Alonso Jiménez.
Y desde España se evalúa la posibilidad de expulsar al embajador argentino en Madrid, Roberto Bosch, o de declarar a Javier Milei persona non grata y prohibirle que ingrese nuevamente al país iberoamericano.
En cuanto a las relaciones comerciales entre ambos países, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Argentina (INDEC), España es el segundo país receptor de las exportaciones argentinas en el mercado de Europa, su segundo socio comercial. También, de acuerdo al mismo organismo, en Argentina las compañías españolas representan más de 15.000 millones de euros de inversiones en un total de 136 empresas.
Milei vs el presidente brasileño: otro grave enfrentamiento entre el presidente argentino está sucediendo contra el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, del izquierdista Partido de los Trabajadores. Milei le ha dicho a través de redes sociales “corrupto y comunista”. También lo llamó “zurdito con el ego inflamado” (zurdito es un modo despectivo de referirse a una persona de izquierda).
El embajador argentino en Brasil intentó bajarle el tono a la tensión, y habló del llamado “a consulta” de Lula. Este llamado “a consulta” consiste en un aviso previo antes de que puedan romperse relaciones diplomáticas de un modo más firme.
Por otra parte, Milei fue el único presidente del bloque comercial Mercosur (conformado por Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina, con la adhesión de Venezuela y Bolivia) que se ausentó a la nueva cumbre celebrada en Paraguay.
Milei no fue a la reunión y eligió en cambio ir a visitar en ese momento a su amigo Jair Bolsonaro en Brasil. Bolsonaro, expresidente brasileño, también representa a la ultraderecha en el espectro ideológico, y es el adversario político principal del presidente Lula (partidarios bolsonaristas intentaron hacerle un golpe de Estado a Lula el 8 de enero último).
El presidente de Brasil manifestó "es una estupidez inmensa que un presidente de un país importante como Argentina no participe de una reunión con el MERCOSUR", mientras sigue esperando disculpas de Milei que lo insultó y que se junta con su adversario principal.
Y, comercialmente, Brasil es el país que más productos argentinos importa desde hace ya tres décadas. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, los principales destinos de las exportaciones argentinas son a Brasil con una participación del 17,8%, a la Unión Europea con el 10,3%, a Estados Unidos con el 8,5% y a China con el 7,9%. Brasil es el principal comprador de Argentina en el mundo.
Lula da Silva señaló que “Milei debe pedirle disculpas a Brasil y a mí… Milei está cruzando los límites”.
Milei vs el presidente boliviano: Bolivia, presidida por el líder izquierdista del Movimiento al Socialismo Luis Arce, sufrió el 26 de junio último, un intento de golpe de Estado cuando un grupo de las Fuerzas Armadas tomó la antigua sede del gobierno.
Frente a tal episodio, presidentes de la región y del mundo, manifestaron en medios y redes sociales su repudio al intento de golpe.
Mientras tanto, Milei afirmó desde la red social X que el gobierno de Bolivia mintió sobre el intento de golpe de Estado y afirmó que se trató de un “autogolpe” organizado por el mismo presidente boliviano.
Tras estas declaraciones, Bolivia, al igual que lo hizo Brasil, convocó a su embajador en Argentina, Ramiro Tapia, “en consulta”, lo cual tensiona las relaciones diplomáticas que pueden complicarse más.
Arce ha manifestado que “no es de extrañarse con estas declaraciones que hace el señor Milei… que tenga conflictos con España, con Brasil, los ha tenido con Chile (también gobernado por un presidente socialista), creo que su conflictividad no ayuda al buen vecindario”.
En el plano de las relaciones comerciales, Bolivia desde 2006 firmó un contrato a través del cual se comprometió a venderle gas natural y petróleo a la Argentina, y en el año 2023 Bolivia exportó energía eléctrica a la nación argentina.
Los viajes de Milei
Milei viajó cinco veces a Estados Unidos, dos veces a Italia, a España, a Suiza, a Alemania, a República Checa y al Vaticano. También visitó Israel, y fue a El Salvador a visitar al presidente Bukele y a Brasil a visitar a Bolsonaro.
En tan solo siete meses de gobierno, Milei viajó para presentar su libro libertario, para concurrir a eventos de la derecha mundial y recibir premios, y para visitar con motivaciones personales a sus amigos presidentes, expresidentes o candidatos de ultraderecha.
Milei promueve mundialmente su personaje de “rockstar y líder libertario”, mientras su gobierno aplica un ajuste extremo. Según el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, la pobreza a partir de la gestión Milei ya alcanza al 57,4% de la población y la indigencia al 15%. Pero Milei pasea, maltrata y grita “Viva la libertad carajo”.