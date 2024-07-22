Si el presidente Javier Milei tiene que elegir entre hacerle bien al Estado argentino generando buenas relaciones diplomáticas y un próspero desarrollo comercial o hacerle un bien a su imagen del “superpersonaje libertario de derecha”, elige lo segundo.

Milei se pasea por el mundo enfocado en los aplausos que recibe de una tribuna de ultraderecha mundial, mientras se pelea con presidentes de países que históricamente tuvieron estrechos vínculos diplomáticos y convenientes relaciones comerciales con Argentina.

Repasando el contexto político ideológico latinoamericano

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), América Latina es la región más desigual del mundo, donde conviven la riqueza (concentrada en pocas manos) y la pobreza (extendida en la mayoría de la población).

En este contexto, hace más de dos décadas, numerosos gobiernos elegidos en la región están siendo encabezados por líderes de izquierda en el espectro ideológico, líderes que prometen un crecimiento económico igualitario.

El caso argentino

Argentina, que culminó con una grave crisis económica y social en diciembre de 2023, puede ilustrar cómo los grandes desaciertos de un gobierno de izquierda pueden decantar en un giro extremo hacia la derecha política.

Luego del último gobierno kirchnerista se puso en evidencia la escalada incesante de la inflación. Argentina se mantiene hace años entre los países con mayores niveles de inflación en el mundo.

Según el informe Perspectivas Económicas Mundiales, que elaboró el Fondo Monetario Internacional en abril de 2024, Argentina ocupa el tercer lugar en el ranking de inflación: 149,4% interanual.

Esta inflación, que creció de manera sostenida, generó un importante aumento de la pobreza y la indigencia, así como una crisis productiva empresarial. Y esta crisis económica y social resultó en una ciudadanía cansada de sufrir, y por tal motivo decidió castigar con el voto a quienes incumplieron con sus promesas de mayor bienestar.

Así fue elegido en diciembre de 2023 un líder nuevo y reaccionario: Javier Milei, quien se auto califica como “libertario” y persigue ideas y rumbos económicos de extrema derecha.

Milei, en su postura o “personaje de libertario del mundo”, promulga que debe desaparecer el Estado. Y así se lo observa con frecuencia insultando y maltratando a todos los dirigentes políticos argentinos y no argentinos que no piensan u opinan como él.

Y, bajo estas consignas, el presidente argentino elige pelearse con líderes del mundo de izquierda, con un costo que puede perjudicar el bienestar de los argentinos.

Peleas de Milei contra países “amigos” de Argentina

Milei vs el presidente español: Milei ha insultado a la esposa del presidente de España, Pedro Sánchez; el pasado 19 de mayo la llamó “corrupta”. Sánchez, que es del Partido Socialista Obrero Español, le exigió a Milei que pidiera disculpas, pero el presidente argentino no lo hizo y decidió agraviar más al líder español diciéndole “arrogante, totalitario, siniestro y ridículo”.

En esos días, Milei se encontraba en España, pero no visitó a Sánchez, sino que eligió ir a un acto partidario del partido político de ultraderecha Vox, opositor acérrimo del presidente español.

Frente a la continuidad de los agravios y desaires de Milei contra Sánchez se desató una crisis diplomática entre ambos países, que culminó con la retirada de la embajadora española en Argentina, María Jesús Alonso Jiménez.

Y desde España se evalúa la posibilidad de expulsar al embajador argentino en Madrid, Roberto Bosch, o de declarar a Javier Milei persona non grata y prohibirle que ingrese nuevamente al país iberoamericano.