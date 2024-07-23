Al menos 70 palestinos han muerto y más de 200 resultaron heridos en medio de los bombardeos israelíes en la ciudad de Jan Yunis, en el sur de Gaza, este lunes, según informó el Ministerio de Salud en el enclave asediado.

Las autoridades añadieron que algunos de los heridos están en “condición grave”.

Previamente, se había informado que otras 37 personas murieron y al menos 120 habían resultado heridas en los barrios orientales de la ciudad.

Las fuerzas armadas israelíes ordenaron a la población a evacuar el este de Jan Yunis, la mayor ciudad del sur de Gaza, que ha quedado reducida a ruinas tras meses de bombardeos y combates.

El Ejército de Israel precisó que los habitantes de esa zona debían trasladarse hacia el oeste, al área costera de Al Mawasi que las fuerzas israelíes denominaron como "zona humanitaria".

"La presencia de múltiples operaciones militares y disparos de cohetes desde la parte oriental de Jan Yunis hace que permanecer allí sea peligroso", afirmó en un comunicado el portavoz del ejército israelí, Avichay Adraee.

"Nos fuimos en pánico (...) Gaza se acabó. Gaza está muerta. Ya no queda nada, nada. ¡Basta!", exclamó Hasan Qudayh, residente del área, a la Agencia AFP.

"Vamos a vivir en la calle (...). Ya no podemos más con estos desplazamientos", lamentó Yusef Abu Taimah, quien se fue de la ciudad junto a su familia, en su cuarta evacuación.

El Complejo Médico Nasser en la ciudad pidió a los residentes que donen sangre “urgentemente” para los heridos, en medio de una grave escasez de unidades sanguíneas.

Campo de Nuseirat fue bombardeado 63 veces en una semana

El ejército israelí bombardeó el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de Gaza, 63 veces en una semana, matando al menos a 91 personas e hiriendo a otras 251, dijeron las autoridades locales.

“Más del 75% de las víctimas fueron hospitalizadas con quemaduras debido al uso de armas térmicas y químicas por parte de Israel”, dijo la oficina de medios del gobierno de Gaza en un comunicado.

El campo de refugiados de Nuseirat es uno de los más densamente poblados de Gaza y actualmente alberga a 250.000 residentes y personas desplazadas.

Israel busca cerrar la UNRWA y calificarla como "organización terrorista"

La Knéset (el parlamento de Israel) aprobó el lunes tres proyectos de ley para cerrar la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) y designarla como una "organización terrorista".

El primer proyecto de ley prohíbe a la UNRWA realizar cualquier misión, prestar cualquier servicio o realizar cualquier actividad en territorio israelí. Fue aprobado por 58 votos a favor y 9 en contra, según informó el periódico The Times of Israel.

El segundo proyecto de ley pide despojar al personal de la UNRWA de sus inmunidades y privilegios legales ofrecidos al personal de la ONU en Israel y fue aprobado por 63 votos a favor y 9 en contra.