ORIENTE MEDIO
7 MIN DE LECTURA
Devastadores bombardeos de Israel matan al menos a 70 palestinos en Gaza
Israel sigue atacando incesantemente Gaza y sus operaciones en Jan Yunis dejan decenas de muertos, al tiempo que aprueba leyes que buscan calificar a la UNRWA como organización terrorista.
Devastadores bombardeos de Israel matan al menos a 70 palestinos en Gaza
Las fuerzas armadas israelíes ordenaron a la población a evacuar el este de Jan Yunis, la mayor ciudad del sur de Gaza, que ha quedado reducida a ruinas tras meses de bombardeos y combates. Foto: AA / AA
23 de julio de 2024

Al menos 70 palestinos han muerto y más de 200 resultaron heridos en medio de los bombardeos israelíes en la ciudad de Jan Yunis, en el sur de Gaza, este lunes, según informó el Ministerio de Salud en el enclave asediado.

Las autoridades añadieron que algunos de los heridos están en “condición grave”.

Previamente, se había informado que otras 37 personas murieron y al menos 120 habían resultado heridas en los barrios orientales de la ciudad.

Las fuerzas armadas israelíes ordenaron a la población a evacuar el este de Jan Yunis, la mayor ciudad del sur de Gaza, que ha quedado reducida a ruinas tras meses de bombardeos y combates.

El Ejército de Israel precisó que los habitantes de esa zona debían trasladarse hacia el oeste, al área costera de Al Mawasi que las fuerzas israelíes denominaron como "zona humanitaria".

"La presencia de múltiples operaciones militares y disparos de cohetes desde la parte oriental de Jan Yunis hace que permanecer allí sea peligroso", afirmó en un comunicado el portavoz del ejército israelí, Avichay Adraee.

"Nos fuimos en pánico (...) Gaza se acabó. Gaza está muerta. Ya no queda nada, nada. ¡Basta!", exclamó Hasan Qudayh, residente del área, a la Agencia AFP.

"Vamos a vivir en la calle (...). Ya no podemos más con estos desplazamientos", lamentó Yusef Abu Taimah, quien se fue de la ciudad junto a su familia, en su cuarta evacuación.

El Complejo Médico Nasser en la ciudad pidió a los residentes que donen sangre “urgentemente” para los heridos, en medio de una grave escasez de unidades sanguíneas.

Campo de Nuseirat fue bombardeado 63 veces en una semana

El ejército israelí bombardeó el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de Gaza, 63 veces en una semana, matando al menos a 91 personas e hiriendo a otras 251, dijeron las autoridades locales.

“Más del 75% de las víctimas fueron hospitalizadas con quemaduras debido al uso de armas térmicas y químicas por parte de Israel”, dijo la oficina de medios del gobierno de Gaza en un comunicado.

El campo de refugiados de Nuseirat es uno de los más densamente poblados de Gaza y actualmente alberga a 250.000 residentes y personas desplazadas.

Israel busca cerrar la UNRWA y calificarla como "organización terrorista"

La Knéset (el parlamento de Israel) aprobó el lunes tres proyectos de ley para cerrar la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) y designarla como una "organización terrorista".

El primer proyecto de ley prohíbe a la UNRWA realizar cualquier misión, prestar cualquier servicio o realizar cualquier actividad en territorio israelí. Fue aprobado por 58 votos a favor y 9 en contra, según informó el periódico The Times of Israel.

El segundo proyecto de ley pide despojar al personal de la UNRWA de sus inmunidades y privilegios legales ofrecidos al personal de la ONU en Israel y fue aprobado por 63 votos a favor y 9 en contra.

Recomendados

El tercer proyecto de ley pide que se designe a la agencia de la ONU como “organización terrorista” y que Israel corte sus vínculos con ella. Se aprobó con 50 votos a favor y 10 en contra.

Los tres proyectos de ley pasan ahora al Comité de Asuntos Exteriores y Defensa de la Knesset para su posterior deliberación.

Israel ha estado presionando intensamente para lograr el cierre de la UNRWA, al ser la única agencia de la ONU que tiene un mandato específico para ocuparse de las necesidades básicas de los refugiados palestinos.

La UNRWA fue establecida por una resolución de la ONU en 1949 y tiene el mandato de brindar asistencia y protección a los refugiados en sus cinco áreas de operación: Jordania, Siria, Líbano, Cisjordania y Gaza.

El genocidio en Gaza continúa

Desacatando una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exige un alto el fuego inmediato, Israel ha enfrentado la condena internacional en medio de su continua y brutal ofensiva contra Gaza desde un ataque del 7 de octubre por parte de Hamás.

Desde entonces, más de 39.000 palestinos han muerto, en su mayoría mujeres y niños, y más de 89.900 han resultado heridos, según las autoridades sanitarias locales.

Más de nueve meses después del inicio del ataque israelí, vastas extensiones de Gaza yacen en ruinas en medio de un bloqueo devastador de alimentos, agua potable y medicinas.

Israel está acusado de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, que ordenó a Tel Aviv detener inmediatamente su operación militar en la ciudad sureña de Rafah, donde más de un millón de palestinos habían buscado refugio de la guerra antes de ser invadida el 6 de mayo.

Puedes leer más de nuestra cobertura sobre la crisis humanitaria en Gaza aquí:

-Grupos palestinos, incluido Hamás, acuerdan “gobierno de unidad” en Gaza

-Salvan a un bebé del vientre de su madre muerta en ataque israelí en Gaza

-Poliovirus en aguas residuales de Gaza desata crisis de salud entre escasez

-Casi 50 palestinos masacrados en una hora mientras Israel redobla ataques

-“Todos los lugares en Gaza son potenciales zonas de matanza”, advierte ONU

-Recuerdos y pesadillas: la vida a través del lente de un fotógrafo de Gaza

-El "olor a sangre" inunda hospital en Gaza tras mortal ataque israelí

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
En punto muerto: las propuestas de tregua en Gaza aceptadas por Hamás, pero rechazadas por Israel
Ataque israelí a la Flotilla Global Sumud genera ola de protestas y condenas internacionales
Grecia y la India refuerzan sus lazos militares: ¿qué significa para la región?
Por Kazim Alam
Plan de Trump para tregua en Gaza enfrenta contradicciones de Israel y dudas sobre su viabilidad
Flotilla Sumud alerta sobre aproximación de barco israelí y drones al entrar en zona de alto riesgo
Trump revela su plan para un alto el fuego en Gaza: qué dice la propuesta de 20 puntos y qué implica
¿Por qué el discurso de Siria en la ONU marcó un momento clave en su búsqueda de paz y prosperidad?
Por Ahmet Arda Sensoy
Lo único que separa a la Flotilla Global Sumud de Gaza es el mar… si Israel no planea intervenir
Israel ha arrasado con los cristianos en Palestina, denuncia comité, mientras el genocidio continúa
¿Qué se sabe del nuevo plan de Trump para paz en Gaza? Netanyahu visita EE.UU. y Hamás traza límites
Falso profeta de la paz: el discurso de Netanyahu en la ONU, desenmascarado
Por Ramzy Baroud, Romana Rubeo
Israel bombardea Gaza cada 8 o 9 minutos, advierte la ONU
A 1.000 km de Gaza: la Flotilla Global Sumud avanza pese a amenazas y suma apoyo internacional
Atrapada en Ciudad de Gaza con sus tres hijas, una madre dice que están “esperando morir”
Edward Said, la voz sobre la deshumanización de Palestina que sigue resonando a 22 años su muerte
Por Aya Jebari Laakel
Abbas de Palestina se dirige a la ONU por video y denuncia los “crímenes de guerra" de Israel
Por Baba Umar