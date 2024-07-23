Al menos 70 palestinos han muerto y más de 200 resultaron heridos en medio de los bombardeos israelíes en la ciudad de Jan Yunis, en el sur de Gaza, este lunes, según informó el Ministerio de Salud en el enclave asediado.
Las autoridades añadieron que algunos de los heridos están en “condición grave”.
Previamente, se había informado que otras 37 personas murieron y al menos 120 habían resultado heridas en los barrios orientales de la ciudad.
Las fuerzas armadas israelíes ordenaron a la población a evacuar el este de Jan Yunis, la mayor ciudad del sur de Gaza, que ha quedado reducida a ruinas tras meses de bombardeos y combates.
El Ejército de Israel precisó que los habitantes de esa zona debían trasladarse hacia el oeste, al área costera de Al Mawasi que las fuerzas israelíes denominaron como "zona humanitaria".
"La presencia de múltiples operaciones militares y disparos de cohetes desde la parte oriental de Jan Yunis hace que permanecer allí sea peligroso", afirmó en un comunicado el portavoz del ejército israelí, Avichay Adraee.
"Nos fuimos en pánico (...) Gaza se acabó. Gaza está muerta. Ya no queda nada, nada. ¡Basta!", exclamó Hasan Qudayh, residente del área, a la Agencia AFP.
"Vamos a vivir en la calle (...). Ya no podemos más con estos desplazamientos", lamentó Yusef Abu Taimah, quien se fue de la ciudad junto a su familia, en su cuarta evacuación.
El Complejo Médico Nasser en la ciudad pidió a los residentes que donen sangre “urgentemente” para los heridos, en medio de una grave escasez de unidades sanguíneas.
Campo de Nuseirat fue bombardeado 63 veces en una semana
El ejército israelí bombardeó el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de Gaza, 63 veces en una semana, matando al menos a 91 personas e hiriendo a otras 251, dijeron las autoridades locales.
“Más del 75% de las víctimas fueron hospitalizadas con quemaduras debido al uso de armas térmicas y químicas por parte de Israel”, dijo la oficina de medios del gobierno de Gaza en un comunicado.
El campo de refugiados de Nuseirat es uno de los más densamente poblados de Gaza y actualmente alberga a 250.000 residentes y personas desplazadas.
Israel busca cerrar la UNRWA y calificarla como "organización terrorista"
La Knéset (el parlamento de Israel) aprobó el lunes tres proyectos de ley para cerrar la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) y designarla como una "organización terrorista".
El primer proyecto de ley prohíbe a la UNRWA realizar cualquier misión, prestar cualquier servicio o realizar cualquier actividad en territorio israelí. Fue aprobado por 58 votos a favor y 9 en contra, según informó el periódico The Times of Israel.
El segundo proyecto de ley pide despojar al personal de la UNRWA de sus inmunidades y privilegios legales ofrecidos al personal de la ONU en Israel y fue aprobado por 63 votos a favor y 9 en contra.
El tercer proyecto de ley pide que se designe a la agencia de la ONU como “organización terrorista” y que Israel corte sus vínculos con ella. Se aprobó con 50 votos a favor y 10 en contra.
Los tres proyectos de ley pasan ahora al Comité de Asuntos Exteriores y Defensa de la Knesset para su posterior deliberación.
Israel ha estado presionando intensamente para lograr el cierre de la UNRWA, al ser la única agencia de la ONU que tiene un mandato específico para ocuparse de las necesidades básicas de los refugiados palestinos.
La UNRWA fue establecida por una resolución de la ONU en 1949 y tiene el mandato de brindar asistencia y protección a los refugiados en sus cinco áreas de operación: Jordania, Siria, Líbano, Cisjordania y Gaza.
El genocidio en Gaza continúa
Desacatando una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exige un alto el fuego inmediato, Israel ha enfrentado la condena internacional en medio de su continua y brutal ofensiva contra Gaza desde un ataque del 7 de octubre por parte de Hamás.
Desde entonces, más de 39.000 palestinos han muerto, en su mayoría mujeres y niños, y más de 89.900 han resultado heridos, según las autoridades sanitarias locales.
Más de nueve meses después del inicio del ataque israelí, vastas extensiones de Gaza yacen en ruinas en medio de un bloqueo devastador de alimentos, agua potable y medicinas.
Israel está acusado de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, que ordenó a Tel Aviv detener inmediatamente su operación militar en la ciudad sureña de Rafah, donde más de un millón de palestinos habían buscado refugio de la guerra antes de ser invadida el 6 de mayo.
