El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, empezó su camino de despedida este domingo al presentar su último informe de Gobierno, en medio de una multitud que lo aplaudía en el Zócalo de la Ciudad de México.

Durante su discurso, que duró más de dos horas, López Obrador, defendió su legado para construir una “patria nueva”. Legado que le entregará este 1 de octubre a su heredera política, Claudia Sheinbaum, la primera mujer presidenta de la historia del país.

"Estamos viviendo en una auténtica democracia, construyendo una patria nueva", dijo AMLO ante los miles de seguidores que acudieron a acompañarlo. El mandatario, que goza de una aprobación popular del 73%, según una reciente encuesta del diario El Universal, aseguró que buscó "revertir la decadencia" del neoliberalismo durante su mandato de seis años.

"Necesitamos continuar con esa política (...), lo que quieren los oligarcas es poder sin pueblo, ¡al carajo con eso!", agregó entre ovaciones.

Las últimas semanas de López Obrador, sin embargo, no han estado exentas de polémica. Específicamente por cuenta de la reforma judicial que ha querido impulsar y que propone, entre otras cosas, que jueces, magistrados y ministros de la Corte Suprema sean elegidos con voto popular.

Sin embargo, los críticos de la medida sostienen que esto puede afectar los contrapesos democráticos. Mientras, por su parte, los mercados y diplomáticos de Estados Unidos y Canadá manifestaron sus reservas.

De hecho, en simultáneo a la presentación del informe de AMLO, unos 5.000 estudiantes de universidades públicas y privadas se manifestaron contra la reforma a unos cuatro kilómetros del Zócalo.

La herencia que recibe Sheinbaum

Obrador entregará la presidencia del gobierno el 1 de octubre a su copartidaria Sheinbaum, quien fue elegida con casi 36 millones de votos (60% de los sufragios) en los comicios del pasado 2 de junio.

"Me voy tranquilo porque a quien entregaré la banda presidencial es una mujer excepcional, experimentada, honesta", afirmó AMLO.

Sheinbaum heredará un paquete de reformas constitucionales, conocidas como "plan C", entre las que destaca la reforma judicial, que es la columna vertebral del proyecto.

Según la propuesta, para su elección popular los jueces y magistrados deberán organizar campañas que no podrán financiar con fondos privados, además de reducir periodos de funciones de 15 y 12 años y disminuir la cantidad de pensiones vitalicias. La reforma desató una huelga de los trabajadores del sector.

El Gobierno argumenta que busca acabar con los privilegios del poder judicial que, sostiene, “está al servicio de las élites”. Por el contrario, sus detractores replicarán que politizarán la justicia y minará su independencia.