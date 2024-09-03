Israel ha extendido su ofensiva más allá de Gaza: su última incursión en Cisjordania ocupada –la mayor en 20 años– provocó la condena de la comunidad internacional. La relatora especial de la ONU sobre Palestina, Francesca Albanese, advirtió que esto forma parte de “una estrategia de eliminación y expansión” de Tel Aviv, y que hay riesgo de que la “violencia genocida” se extienda por todos los territorios palestinos ocupados.

"El Israel del apartheid está atacando Gaza y Cisjordania (ocupada) simultáneamente, como parte de un proceso general de eliminación, reemplazo y expansión territorial", sostuvo Albanese.

La relatora especial alertó que el aumento de los ataques del ejército israelí contra Cisjordania ocupada representa una "peligrosa escalada de violencia grave y violaciones de derechos humanos", que Tel Aviv está cometiendo contra el pueblo palestino desde el 7 de octubre.

"Hay riesgo de que la violencia genocida de Israel se extienda desde Gaza a todo el territorio palestino ocupado", afirmó.

Albanese también señaló que los líderes y funcionarios de Israel que incitan a cometer prácticas “genocidas continuas” siguen impunes.

"Los cada vez más fuertes llamados de los líderes israelíes a convertir las ciudades de Cisjordania y los campamentos de refugiados en una 'mini-Gaza' se están traduciendo en operaciones militares que están causando un alto número de muertes y una destrucción generalizada en las áreas urbanas de Cisjordania", indicó.