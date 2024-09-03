ORIENTE MEDIO
Israel tiene una estrategia de expansión en Gaza y Cisjordania ocupada: ONU
La relatora especial de la ONU para Palestina dijo que los ataques y la “violencia genocida” de Israel son parte de una estrategia de “eliminación y expansión” en los territorios palestinos ocupados.
Los ataques israelíes aumentaron en Cisjordania ocupada en la última semana, dejando varios muertos y decenas de heridos. / Foto: AA.
3 de septiembre de 2024

Israel ha extendido su ofensiva más allá de Gaza: su última incursión en Cisjordania ocupada –la mayor en 20 años– provocó la condena de la comunidad internacional. La relatora especial de la ONU sobre Palestina, Francesca Albanese, advirtió que esto forma parte de “una estrategia de eliminación y expansión” de Tel Aviv, y que hay riesgo de que la “violencia genocida” se extienda por todos los territorios palestinos ocupados.

"El Israel del apartheid está atacando Gaza y Cisjordania (ocupada) simultáneamente, como parte de un proceso general de eliminación, reemplazo y expansión territorial", sostuvo Albanese.

La relatora especial alertó que el aumento de los ataques del ejército israelí contra Cisjordania ocupada representa una "peligrosa escalada de violencia grave y violaciones de derechos humanos", que Tel Aviv está cometiendo contra el pueblo palestino desde el 7 de octubre.

"Hay riesgo de que la violencia genocida de Israel se extienda desde Gaza a todo el territorio palestino ocupado", afirmó.

Albanese también señaló que los líderes y funcionarios de Israel que incitan a cometer prácticas “genocidas continuas” siguen impunes.

"Los cada vez más fuertes llamados de los líderes israelíes a convertir las ciudades de Cisjordania y los campamentos de refugiados en una 'mini-Gaza' se están traduciendo en operaciones militares que están causando un alto número de muertes y una destrucción generalizada en las áreas urbanas de Cisjordania", indicó.

En este sentido, señaló que en los últimos meses hubo un aumento destacado en la frecuencia de ataques aéreos y terrestres en Jenin, Nablus, Tulkarem y Tubas, concentrados especialmente en sus campamentos de refugiados.

Luego, señaló que las operaciones de Tel Aviv han matado a 652 palestinos fuera de Gaza, incluidos 151 niños, desde octubre pasado. Miles resultaron heridos, más de 3.300 han sido desplazados y más de 12.000 fueron detenidos arbitrariamente, agregó.

"La impunidad que se le ha otorgado a Israel está permitiendo la ‘despalestinización’ del territorio ocupado, dejando a los palestinos a merced de las fuerzas que buscan su eliminación como grupo nacional", advirtió Albanese.

La relatora especial instó a la comunidad internacional a que haga todo lo posible para poner fin de inmediato "al riesgo de genocidio contra el pueblo palestino bajo la ocupación de Israel, garantizar la rendición de cuentas y, en última instancia, poner fin a la colonización israelí del territorio palestino".

FUENTE:AA
