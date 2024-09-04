TÜRKİYE
Erdogan: Alianza de Türkiye y Egipto, vital para paz y estabilidad regional
Ankara y El Cairo reafirmaron su apoyo a Palestina en una mientras ambas partes firman 18 acuerdos para avanzar en la cooperación en diversos campos.
El próximo año se cumplirán 100 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. / Foto: AA
4 de septiembre de 2024

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que Türkiye y Egipto comparten una posición común sobre la cuestión palestina y que ambos desean un alto el fuego inmediato y permanente frente a la ofensiva de Israel contra Gaza.

"Las contribuciones de Türkiye y Egipto a la paz y la estabilidad regionales son de vital importancia", sostuvo Erdogan este miércoles en una conferencia de prensa junto a su homólogo egipcio, Abdel Fattah Al Sisi, quien se encuentra de visita en Türkiye.

Esta es la primera vez que Al Sisi viaja a Türkiye desde que asumió el cargo en 2014. Está de visita por invitación de Erdogan.

Durante la visita del mandatario egipcio, los líderes copresidieron la reunión de alto nivel del Consejo de Cooperación Estratégica que se llevó a cabo por primera vez entre estos países y firmaron 18 acuerdos en diversos campos.

"Hemos reafirmado nuestra voluntad de avanzar en nuestra cooperación en todas las áreas, incluyendo industria, comercio, defensa, atención sanitaria, medio ambiente y energía", indicó Erdogan. Añadió que ambos países avanzarán en sus relaciones multilaterales con un "enfoque de beneficio mutuo".

Historia compartida y vínculos estrechos

Türkiye y Egipto, dos potencias de Oriente Medio, han profundizado sus lazos bilaterales como parte del proceso de normalización iniciado hace tres años.

En febrero, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, visitó Egipto, donde se reunió con Al Sisi y firmó varios acuerdos sobre turismo, cultura y educación.

Las relaciones comerciales han sido claves en la cooperación entre Türkiye y Egipto durante mucho tiempo. Ambos países esperan ahora aumentar su volumen de comercio bilateral en al menos un 50%, de 10.000 millones de dólares a 15.000 millones de dólares.

Türkiye ha estado entre los cinco principales socios comerciales de Egipto durante los últimos diez años.

Ambos países cuentan con siglos de historia compartida y estrechos lazos de amistad, y el próximo año se cumplirán cien años desde el establecimiento de sus relaciones diplomáticas.

FUENTE:TRT World
