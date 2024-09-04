El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que Türkiye y Egipto comparten una posición común sobre la cuestión palestina y que ambos desean un alto el fuego inmediato y permanente frente a la ofensiva de Israel contra Gaza.

"Las contribuciones de Türkiye y Egipto a la paz y la estabilidad regionales son de vital importancia", sostuvo Erdogan este miércoles en una conferencia de prensa junto a su homólogo egipcio, Abdel Fattah Al Sisi, quien se encuentra de visita en Türkiye.

Esta es la primera vez que Al Sisi viaja a Türkiye desde que asumió el cargo en 2014. Está de visita por invitación de Erdogan.

Durante la visita del mandatario egipcio, los líderes copresidieron la reunión de alto nivel del Consejo de Cooperación Estratégica que se llevó a cabo por primera vez entre estos países y firmaron 18 acuerdos en diversos campos.

"Hemos reafirmado nuestra voluntad de avanzar en nuestra cooperación en todas las áreas, incluyendo industria, comercio, defensa, atención sanitaria, medio ambiente y energía", indicó Erdogan. Añadió que ambos países avanzarán en sus relaciones multilaterales con un "enfoque de beneficio mutuo".

Historia compartida y vínculos estrechos