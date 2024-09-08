El Ejército de Israel se retiró de las ciudades de Yenín y Tulkarem, en el norte de la Cisjordania ocupada, así como de sus campos de refugiados, luego de 10 días de incursiones y agresiones que mataron a 36 palestinos e hirieron a decenas más.

Testigos relataron a la agencia de noticias Anadolu que las fuerzas israelíes se retiraron de Tulkarem y su campo de refugiados después de haber salido de Yenín y su campamento apenas horas antes.

También señalaron que hay una destrucción significativa de la infraestructura y las viviendas en la ciudad.

El ejército israelí había entrado de nuevo a Tulkarem a primera hora del lunes, después de retirarse inicialmente la noche del 29 de agosto, tras una ofensiva militar de 48 horas.

El viernes, las fuerzas israelíes también se retiraron de la ciudad de Yenín y de su campamento de refugiados después de 10 días de ataques que mataron e hirieron a decenas de personas, dejando tras de sí una gran devastación, según la agencia oficial de noticias palestina Wafa.

Los residentes de Yenín expresaron su temor ante la posibilidad de que el ejército israelí regrese a la ciudad y al campamento para perpetrar nuevos ataques, después de retirarse y posicionarse en los puestos de control militares circundantes, como ha ocurrido antes repetidamente.

Infraestructura destruida