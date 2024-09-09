La serie “Famagusta”, que se estrenará en Netflix el 20 de septiembre, ya ha encendido intensos debates por su flagrante distorsión de los eventos históricos en la isla de Chipre.
La producción, que realizaron en colaboración cineastas griegos y chipriotas del sur, parece tener un enfoque narrativo singular: la representación del Chipre administrado por Grecia como víctima de la llamada “agresión” turca en la Operación de Paz de Chipre de 1974.
La serie, según sus críticos, ofrece una distorsión histórica al enmarcar la intervención turca de 1974 como el comienzo del problema en la isla de Chipre. La narrativa pasa por alto los conflictos arraigados y los años de violencia que precedieron a la Operación de Paz de la década de 1970.
Como una lugar lleno de historia y conflictos, la isla de Chipre ha sido durante mucho tiempo un escenario de violencia, con los turcochipriotas sufriendo persecución y ataques genocidas durante décadas. La afirmación central de la parte griega en la serie es que la cuestión de Chipre comenzó con la intervención turca de 1974.
“Sabemos que ese no es el caso. El verdadero problema fue el deseo inquebrantable de la parte griega de Enosis, la anexión de la isla a Grecia”, señala Ismail Sahin, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Bandirma Onyedi Eylul.
“El asunto de Chipre comenzó en 1963 debido al terror y las acciones armadas dirigidas contra los turcochipriotas por los griegos. La operación de 1974 es la consecuencia de los eventos de 1963”, agrega Sahin.
El Plan Akritas, iniciado el 21 de diciembre de 1963, tenía como objetivo eliminar a los turcochipriotas del panorama político en 48 horas, allanando el camino para la Enosis. Con el mismo objetivo de anexar Chipre a Grecia, la organización terrorista EOKA, creada en 1954, perpetró numerosos ataques contra los turcochipriotas entre 1957 y 1974.
“Pero cuando analizamos la cuestión de Chipre desde la perspectiva griega, ellos comienzan toda la narración a partir de 1974, no de lo que precedió”, explica Sahin.
Los veteranos desmienten los mitos
Cuando los paracaidistas turcos desembarcaron en las costas del norte de la isla en julio de 1974, la situación ya era insostenible. Los turcochipriotas llevaban más de una década bajo asedio.
El profesor Ata Atun comparte una opinión similar, y subraya que Türkiye intervino como Estado garante después de que Grecia declarara su anexión de Chipre y cuando la organización terrorista EOKA B y la Guardia Nacional griega comenzaron a atacar a los turcochipriotas.
“Los grecochipriotas, quienes sostienen que el asunto de Chipre se originó en 1974 y han reescrito la historia para adaptarla a sus necesidades, intentan convencer al mundo de que en 1974 fueron víctimas, utilizando información falsa e historias fantásticas a las que se aferran”, explica Atun, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Ciencias de Chipre con sede en Girne.
“Durante 11 años, estuvimos restringidos al 3% de la isla. Nuestras comunidades (los turcochipriotas) fueron saqueadas e incendiadas”, añade Atun.
“Suponiendo que vayan a engañar a todo el mundo, ¿cómo nos engañarán a nosotros? Yo participé en la acción militar del 20 de julio de 1974 que estaba autorizada por el derecho internacional. El señalamiento de que ‘las tropas tucas dispararon a las personas y que el Ejército de Türkiye bombardeó a comunidades civiles’ es algo que nunca he visto ni escuchado. Es una acusación totalmente falsa que pretende dañar la reputación propia”, subrayó.
La fundación de un nuevo estado nacional
El año 1974 marcó el amanecer de una nueva era con la Operación Paz de Türkiye, un momento decisivo que dividió la isla en dos estados separados y puso fin a décadas de agitación social.
Hace cinco décadas, el 20 de julio, paracaidistas turcos de élite, apoyados por tanques y aviones de combate, descendieron sobre la parte norte de la isla de Chipre en una de las intervenciones militares más grandes y significativas de la Türkiye moderna.
La acción militar precisa y rápida de 1974 tuvo como objetivo proteger a los turcochipriotas que estaban bajo amenaza de limpieza religiosa y étnica por parte de facciones radicales entre los grecochipriotas.
Un mes después, cuando concluyó la intervención, se sentaron las bases para un nuevo estado nacional.
En 1983, se estableció la República Turca de Chipre del Norte (RTCN), que conmemora la histórica operación turca celebrando cada 20 de julio el Día de la Paz y la Libertad.
La intervención de 1974 no solo rescató a los turcochipriotas del exterminio masivo, sino que también evitó que Grecia se anexionara la isla de Chipre, asegurando la independencia bicomunitaria de la isla.
Ulvi Keser, profesor de la Universidad Internacional Final, sostiene que los individuos responsables de convertir la isla en un baño de sangre y matar tanto a turcochipriotas como a grecochipriotas fueron, en realidad, los propios grecochipriotas.
“¿Quién hizo que el traidor Yeoryos Grivas estableciera la organización terrorista EOKA en la década de 1950? ¿Quién convirtió la isla en un baño de sangre a partir del 1 de abril de 1955? ¿Quién llevó a la EOKA a acciones sangrientas hasta 1959 y de nuevo hasta 1963? ¿Quién destruyó la República de Chipre, fundada en 1960, el 21 de diciembre de 1963? ¿Quién nos obligó a soportar lo que ahora llamamos Navidad sangrienta?”, pregunta.
“La respuesta a todas estas preguntas es la EOKA, Yeoryos Grivas, Makarios, los hombres de Polikarpos Yorgacis y, en última instancia, los propios grecochipriotas”, añade.
Keser señala además que los griegos son plenamente conscientes de la brutalidad de la organización terrorista EOKA-B y de los miles de grecochipriotas asesinados por su propio pueblo entre el 15 y el 20 de julio, pero aún así eligen participar en esta propaganda sucia.
“Olvidarán todo esto, ignorarán todo esto, pero calumniarán la operación que se lanzó el 20 de julio para traer la paz a la isla: es algo inaceptable”.
Lluvia de críticas
Famagusta, que se emitió originalmente en 24 episodios en el canal de televisión griego Mega TV, ha enfrentado duras críticas, en especial de parte de Türkiye, por lo que muchos consideran una representación sesgada y engañosa de los acontecimientos que llevaron y siguieron a la Operación de Paz de 1974.
A principios de septiembre, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Türkiye rechazó la serie, calificándola de una "gran falta de respeto a los preciados recuerdos de los turcochipriotas que fueron masacrados por bandas grecochipriotas entre 1963 y 1974". El ministerio añadió que esos "intentos inútiles de reflejar los hechos de forma diferente a lo que son" sólo refuerzan la determinación de Türkiye de defender su postura sobre la isla Chipre.
El profesor Sahin dice que al crear un sentido de victimización y atractivo emocional a través de esta plataforma, el Chipre administrado por Grecia pretende fortalecer el apoyo público a su causa, presionando así tanto a Türkiye como a los turcochipriotas, y alineando a la opinión pública mundial a su favor.
“La parte griega ya ha demostrado que no está a favor de resolver la cuestión de Chipre mediante negociaciones. Su objetivo es internacionalizar la cuestión de Chipre, utilizar la presión que ha ejercido sobre la parte turca a través del apoyo de la comunidad internacional, forzando a la parte turca a hacer concesiones y aceptar la narrativa griega”, explica.
El presidente de la República Turca de Chipre del Norte (RTCN), Ersin Tatar, también condenó la polémica serie, al afirmar que la Operación de Paz de 1974 fue esencialmente “una intervención militar que salvó a los turcochipriotas del genocidio”.
Tatar se hizo eco de las palabras del ex primer ministro turco Bulent Ecevit, quien en ese momento declaró: “Estamos trayendo la paz a Chipre con nuestra intervención”. Los paralelismos que Tatar establece entre los acontecimientos en la isla de Chipre y la situación actual en Gaza subrayan el peso emocional que aún tiene esta historia. “Antes de 1974, los turcochipriotas sufrieron diversas masacres y fueron enterrados vivos en fosas comunes. Lo que está sucediendo hoy en Gaza ocurrió en Chipre y el mundo entero lo observó”, señaló.
El profesor Ata Atun hizo énfasis en lo que describe como el éxito de la administración grecochipriota en “ocultar las masacres y el genocidio contra los turcochipriotas” de la narrativa global.
Este revisionismo ha permitido a los grecochipriotas posicionarse como víctimas, al tiempo que oscurece la verdadera escala de las atrocidades cometidas contra los turcochipriotas entre 1963 y 1974, según Atun.
En últimas, Famagusta es más que una serie de televisión. Es una batalla por la memoria histórica.