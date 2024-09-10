El Ejército de Israel mató a tres rehenes en Gaza durante un bombardeo en diciembre de 2023 y ocultó esta información al público, según reportaron medios israelíes.

El Canal 12 de Israel informó este lunes que a los tres rehenes –Nik Beizer, Ron Sherman y Elia Toledano– los mató un ataque aéreo israelí en Gaza que presuntamente tenía como objetivo a un alto líder del grupo de resistencia palestino Hamás en el norte del enclave.

Según el canal, el Ejército israelí conocía los detalles de las muertes de los rehenes desde febrero, pero decidió no hacerlos públicos.

A mediados de diciembre, las fuerzas israelíes dijeron que recuperaron los cuerpos de tres de sus ciudadanos retenidos por Hamás de un túnel de Gaza.

Al comentar la noticia, el portavoz del Ejército de Israel, Daniel Hagari, señaló que estaban investigando las circunstancias que rodearon las muertes de los tres israelíes y que comunicaría las conclusiones a sus familias.

Directiva tipo “Aníbal”

Incidentes similares sobre los rehenes israelíes en Gaza han sido reportados por el Ejército de Tel Aviv durante su brutal ofensiva contra el enclave desde el 7 de octubre.

Recientemente, Israel dijo que había recuperado los cuerpos de otros seis rehenes y acusó a Hamás de sus muertes. Pero el grupo de resistencia palestina dijo que en realidad un ataque de Tel Aviv los había asesinado. Estas muertes llevaron a miles de israelíes a las calles a protestar contra el primer ministro Benjamín Netanyahu.