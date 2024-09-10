“Una mártir” y “un ícono” de la lucha palestina: así será recordada Aysenur Ezgi Eygi, según grupos palestinos. La activista turca-estadounidense de 26 años fue asesinada a tiros por el Ejército de Israel en Cisjordania ocupada el pasado viernes, a pesar de que se encontraba desarmada, y su muerte generó conmoción en todo el mundo.
Las Fuerzas Nacionales e Islámicas Palestinas, una organización que incluye a la mayoría de los grupos palestinos, describieron a "la mártir Aysenur” como “un ícono de la lucha palestina a nivel local e internacional".
Asimismo, la muerte de la joven activista fue considerada por ellos como una confirmación de las políticas de Israel de asesinato, expulsión y prohibición de entrada a activistas internacionales que se solidarizan con la causa palestina.
También pidió que Israel fuera castigado por su indiferencia hacia la vida de los activistas internacionales que se oponen a la ocupación israelí y los asentamientos colonos.
"Muchos activistas solidarios se unen a nuestro pueblo palestino en las actividades de la resistencia popular en las ciudades y pueblos que están expuestos a la colonización y expropiación (israelí)", indicó en el comunicado. Una de ellas fue Aysenur, que se encontraba en una protesta en un asentamiento ilegal israelí que fue arrebatado a los palestinos.
Francotirador israelí estaba “feliz y gritaba de alegría"
El testigo palestino Mounir Khdair dijo que el francotirador israelí que mató a Aysenur gritó de alegría después de dispararle.
"Después de dispararle, él estaba feliz y gritaba de alegría", contó Khdair.
En la misma línea, Jonathan Pollak, un activista israelí que ha participado en protestas contra Tel Aviv durante muchos años, aseguró: “El soldado que hizo esto disparó a matar. Ese disparo mortal no fue un incidente aislado. Ocurre en el contexto de la escalada de violencia en Cisjordania”.
Y añadió: “La bala que mató a Aysenur es la misma bala que mató a más personas en Nur Shams y Yenín. Es la misma bala que mató a una niña de 13 años el mismo día a unos pocos kilómetros al sur. Son las mismas balas financiadas por Estados Unidos que Israel utiliza para perpetrar genocidio en Gaza con total impunidad".
“Esto sucede porque el mundo no exige rendición de cuentas y, vergonzosamente, apoya a Israel. Es hora de que, en todo caso, este asesinato traiga consigo alguna rendición de cuentas y el fin del colonialismo israelí sobre el pueblo palestino”, recalcó.
Una despedida multitudinaria
Una multitud despidió a Aysenur este lunes en la ciudad de Nablus. El cortejo fúnebre, que partió del Hospital Gubernamental Rafidia de Nablus, transportó su cuerpo, envuelto en la bandera palestina y la kufiya, el pañuelo tradicional palestino.
Durante la procesión, encabezada por el gobernador de Nablus, Ghassan Daghlas, miles de personas corearon consignas condenando las acciones israelíes y elogiando a los partidarios extranjeros.
EE.UU. no contactó a su familia
Se espera que el cuerpo de Eygi, ciudadana turca-estadounidense, sea transportado a Türkiye, según confirmó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye, Oncu Keceli.
“Continuamos con el trabajo necesario para entregar el cuerpo de nuestra ciudadana Aysenur Ezgi Eygi, quien fue asesinada por soldados israelíes en Cisjordania, a su familia para su entierro”, escribió en X.
Por el contrario, el gobierno de Estados Unidos no contactó a su familia.
"Él (Biden) no ha hablado con la familia todavía. No tengo una llamada para hablar hoy. Obviamente, seguimos de luto con su familia, por supuesto", dijo el lunes a los periodistas el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby.
Luego, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, aseguró que el asesinato de Aysenur "no es provocado ni justificado" y demuestra que las fuerzas de seguridad israelíes deben hacer cambios fundamentales en sus reglas de intervención.
"Nadie debería ser asesinado a tiros por asistir a una protesta", señaló Blinken en una conferencia de prensa en Londres.
"En nuestra opinión, las fuerzas de seguridad israelíes deben hacer algunos cambios fundamentales en la forma en que operan en Cisjordania, incluidos cambios en sus reglas de intervención", sostuvo.
El presidente estadounidense, Joe Biden, tiene una larga historia de acercamiento a las familias de las víctimas, como con la familia del israelí-estadounidense secuestrado en Gaza Hersh Goldberg-Polin, con quien el presidente estableció contacto repetido con los padres.
Por su parte, la familia de Eygi publicó un comunicado instando a la administración Biden a ordenar una investigación independiente sobre su asesinato.
"Hacemos un llamamiento al presidente Biden, a la vicepresidenta Harris y al secretario de Estado Blinken para que ordenen una investigación independiente sobre el asesinato ilegal de un ciudadano estadounidense y garanticen la plena rendición de cuentas de los culpables", recalcaron.
Una larga lista de activistas que dieron su vida por Palestina
Eygi, de 26 años, nació en la sureña ciudad de Antalya en 1998. Se mudó a Estados Unidos cuando ella tenía solo un año, donde creció y se graduó por la Universidad de Washington en estudios de psicología, lenguas y culturas de Oriente Medio.
Llegó a Cisjordania ocupada el pasado martes para trabajar como voluntaria con el Movimiento de Solidaridad Internacional para apoyar y proteger a los agricultores palestinos.
La activista se convirtió en la tercera activista de esta organización asesinada por las fuerzas israelíes durante protestas pacíficas contra las violaciones de los derechos humanos, después de la estadounidense Rachel Corrie en 2003 y el británico Tom Hurndall en 2004.
Asimismo, el asesinato de Eygi se asemeja al asesinato de la periodista estadounidense-palestina Shireen Abu Akleh, quien fue asesinada de manera similar en 2022.