Tras una tensa jornada en la cual manifestantes irrumpieron en el Senado, México aprobó este miércoles la reforma judicial presentada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, que determina la elección de los jueces mediante la elección popular, y que ha causado controversia y acusaciones de la oposición en las últimas semanas.

El Senado aprobó en general la enmienda constitucional que modifica el poder judicial durante la madrugada, con 86 votos a favor, equivalentes a dos tercios de los 127 senadores presentes en la cámara alta, que es dominada por el partido oficialista Morena y sus aliados, y 41 votos en contra de los partidos de la oposición.

La reforma, que avanzó rápidamente bajo un clima de polémica y cuestionamientos en las últimas semanas, fue presentada por López Obrador, en una de sus últimas acciones como presidente, ya que entregará el poder el 1 de octubre a Claudia Sheinbaum, su sucesora del partido Morena.

Previamente, la reforma que establece la elección popular de todos los jueces y magistrados, incluyendo a los de la Suprema Corte de Justicia, fue aprobada en primera instancia el pasado miércoles en la Cámara de Diputados, que tiene mayoría del partido gobernante Morena. También se realizó en medio de protestas y huelgas de los trabajadores del sector, y la sesión debió llevarse a cabo en un coliseo deportivo debido a los bloqueos de manifestantes en la sede del Congreso.

Tensión por manifestantes y denuncia de “intento de golpe” contra el legislativo

Las imágenes de los manifestantes irrumpiendo en el Senado mientras los legisladores debatían el proyecto marcaron la última etapa de la discusión de la reforma.

Antes de que los manifestantes tomaran las tribunas, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, suspendió la sesión, que continuó más tarde en su antigua sede.

Luego, Fernández aseguró que la invasión fue un "intento de golpe" contra el Legislativo y culpó a la oposición de facilitar el ingreso de los manifestantes.

¿Qué pasará ahora? Los próximos pasos

El proyecto fue aprobado “en general” y también “en particular”. Ahora, la enmienda pasará a los congresos locales para su discusión y votación. Se necesita el aval de por lo menos 17 de los 32 congresos estatales. Este paso tendría pocos obstáculos, ya que el partido gobernante tiene la mayoría en esos congresos.

Finalmente, será promulgada por la presidencia, dando paso a la aplicación de las reformas y a la organización de elecciones extraordinarias en 2025 y 2027, donde podrán presentarse candidatos propuestos por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Los actuales ministros de la Suprema Corte, jueces y magistrados, que suman aproximadamente 1.600, podrían postularse para los comicios. Si no lo hacen, permanecerán en sus cargos hasta que asuman los electos.