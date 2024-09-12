El debate presidencial en Estados Unidos de este martes fue una oportunidad para que la vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris, junto al expresidente y candidato republicano, Donald Trump, expusieran sus planes sobre cómo abordar la brutal ofensiva de Israel contra los palestinos en Gaza.

Sin embargo, en los pocos minutos que el evento dedicó al tema, los dos rivales desaprovecharon la oportunidad de marcar una diferencia y recurrieron a puntos decepcionantemente familiares.

Harris forma parte de un Gobierno que le ha proporcionado a Israel un flujo constante de armas para apoyar la masacre de palestinos en Gaza durante casi un año. Bajo la presidencia de Joe Biden, Estados Unidos ha respaldado a Tel Aviv en las Naciones Unidas, aunque la mayor parte del mundo ha expresado durante meses su conmoción y disgusto por la barbarie del ejército israelí.

Aún así, durante el debate, Trump acusó a Harris de "odiar" al estado de Israel. "Ella odia a Israel. Si es presidenta, creo que Israel no existirá dentro de dos años", aseguró.

Por su parte, Harris respondió señalando que ha apoyado a Israel toda su vida. "No es cierto. Toda mi carrera y mi vida he apoyado a Israel y al pueblo israelí", dijo.

Trump también acusó a Harris de odiar al "pueblo árabe", pero esa fue una acusación que ni Harris ni los moderadores pensaron que mereciera una respuesta.

Esfuerzos por un alto el fuego

A Harris también se le preguntó cómo podría lograr un alto el fuego en Gaza si ganara la presidencia. Su respuesta fue que "seguiría trabajando las 24 horas" para alcanzarlo. Sin embargo, la idea de que Harris o cualquier persona en el gobierno se esfuerce arduamente por un acuerdo de tregua es ridícula.

Estados Unidos ha seguido enviándole armas a Israel, mientras Netanyahu hace todo lo posible para sabotear las posibilidades de un acuerdo con Hamás. Justamente, un hecho que ha sido ampliamente reconocido por los medios israelíes.

Harris también dijo que seguiría buscando una solución de dos Estados, pero esa es otra fantasía. Washington ha proporcionado armas y cobertura política a Netanyahu, quien ha prometido repetidamente que no permitirá el establecimiento de un Estado palestino, y su posición no es una visión marginal en la política israelí.

En julio, el Parlamento de Israel, la Knesset, aprobó una resolución que declaraba que "se opone firmemente al establecimiento de un Estado palestino al oeste de Jordania". Muchos ministros y diputados israelíes también han expresado su apoyo al restablecimiento de los asentamientos judíos ilegales en Gaza.

Los comentarios de Harris en el debate y en entrevistas anteriores muestran que continuará con la política de Biden de apoyo total a Israel pase lo que pase.

Si la candidata realmente quisiera un alto el fuego –y le importara que los civiles fueran masacrados– se comprometería a poner fin a la ayuda militar a Israel, o al menos limitarla para usarla como ventaja para poner fin al derramamiento de sangre.

El Gobierno de Biden-Harris podría forzar un acuerdo de alto el fuego en cualquier momento cortando la ayuda militar a Tel Aviv. Un alto funcionario de la Fuerza Aérea israelí reconoció recientemente que sin el apoyo de Estados Unidos Israel no podría sostener ataques militares en Gaza durante más de unos pocos meses.