Acaban de salir a la luz nuevos videos y testimonios del momento en que soldados israelíes asesinan a la activista turca-estadounidense Aysenur Ezgi Eygi en la Cisjordania ocupada. Y las imágenes, de acuerdo a nueva investigación, refutan la versión de Israel de que el disparo que le arrebató la vida fue un “error” en medio de una protesta “violenta”.

Un reporte del diario The Washington Post, que analiza los relatos de testigos e imágenes desconocidas hasta ahora, hace un repaso cronológico de los hechos. Comienza explicando que hubo una manifestación en la ciudad de Beita, durante la cual algunas personas lanzaron piedras y otros quemaron neumáticos.

Según los residentes y activistas, las fuerzas israelíes utilizaron gas lacrimógeno para dispersar a la multitud, pero rápidamente comenzaron a utilizar balas reales.

Unos 20 minutos después de que los manifestantes se retiraran, a Aysenur Ezgi le dispararon los soldados, según el reporte The Washington Post. Es decir, la atacaron cuando ya la protesta había terminado. A lo que se suma que ella estaba a más de 182 metros de los militares.

La versión israelí, sin embargo, sostiene que a la joven activista le dispararon en medio de “disturbios violentos” de manera accidental.

Un video grabado a la 1:22 p.m. muestra la carretera adyacente al campo de olivos donde estaba la joven, y acto seguido se oye un disparo. Entonces, se puede escuchar a un activista fuera de cámara diciendo en japonés: "Están disparando con armas de verdad".

Steven Beck, un experto forense en audio que asesoró al FBI y revisó las imágenes, confirmó que el sonido en el video coincidía con el de un disparo. Esta evaluación fue apoyada por un segundo experto en audio, Rob Maher.

Videos y relatos de testigos coinciden

Además de revisar más de 50 fotos y videos, en el reporte aparecen los relatos de 13 testigos.

El activista israelí Jonathan Pollak contó que uno de los soldados en el techo estaba “apuntando su arma en nuestra dirección”. Pollak dijo que vio un destello en la boca del cañón y escuchó dos disparos.

Otros activistas confirmaron que Pollak era la persona que estaba más cerca de los soldados en ese momento, a unos 182 metros de distancia, aproximadamente a 27 metros de distancia de Aysenur.

“Algunas personas dicen que hubo dos disparos, otras dicen tres”, indicó otro voluntario estadounidense, Alex Chabbott, agregando que cree que escuchó un disparo rebotar en el contenedor de basura frente a él.

A las 1:48 p.m. comenzó a filmar. De fondo se oye a una mujer fuera de cámara que dice "¡Disparo!" mientras pide una ambulancia.

Una activista australiana, Helen, estaba en el olivar cerca de Ezgi cuando la vio caer boca abajo junto a ella. Se dio la vuelta y notó que le brotaba sangre del lado izquierdo de la cabeza.

Aunque el ejército israelí afirmó que el fuego estaba dirigido “al instigador clave” de los “disturbios violentos”, estos relatos muestran que Aysenur fue el objetivo del disparo y no un “error”.

Autopsia confirma que recibió un disparo en la cabeza

A una semana de su asesinato, un informe forense obtenido en exclusiva por la agencia de noticias turca Anadolu confirmó que la joven de 26 años fue asesinada a tiros.