Acaban de salir a la luz nuevos videos y testimonios del momento en que soldados israelíes asesinan a la activista turca-estadounidense Aysenur Ezgi Eygi en la Cisjordania ocupada. Y las imágenes, de acuerdo a nueva investigación, refutan la versión de Israel de que el disparo que le arrebató la vida fue un “error” en medio de una protesta “violenta”.
Un reporte del diario The Washington Post, que analiza los relatos de testigos e imágenes desconocidas hasta ahora, hace un repaso cronológico de los hechos. Comienza explicando que hubo una manifestación en la ciudad de Beita, durante la cual algunas personas lanzaron piedras y otros quemaron neumáticos.
Según los residentes y activistas, las fuerzas israelíes utilizaron gas lacrimógeno para dispersar a la multitud, pero rápidamente comenzaron a utilizar balas reales.
Unos 20 minutos después de que los manifestantes se retiraran, a Aysenur Ezgi le dispararon los soldados, según el reporte The Washington Post. Es decir, la atacaron cuando ya la protesta había terminado. A lo que se suma que ella estaba a más de 182 metros de los militares.
La versión israelí, sin embargo, sostiene que a la joven activista le dispararon en medio de “disturbios violentos” de manera accidental.
Un video grabado a la 1:22 p.m. muestra la carretera adyacente al campo de olivos donde estaba la joven, y acto seguido se oye un disparo. Entonces, se puede escuchar a un activista fuera de cámara diciendo en japonés: "Están disparando con armas de verdad".
Steven Beck, un experto forense en audio que asesoró al FBI y revisó las imágenes, confirmó que el sonido en el video coincidía con el de un disparo. Esta evaluación fue apoyada por un segundo experto en audio, Rob Maher.
Videos y relatos de testigos coinciden
Además de revisar más de 50 fotos y videos, en el reporte aparecen los relatos de 13 testigos.
El activista israelí Jonathan Pollak contó que uno de los soldados en el techo estaba “apuntando su arma en nuestra dirección”. Pollak dijo que vio un destello en la boca del cañón y escuchó dos disparos.
Otros activistas confirmaron que Pollak era la persona que estaba más cerca de los soldados en ese momento, a unos 182 metros de distancia, aproximadamente a 27 metros de distancia de Aysenur.
“Algunas personas dicen que hubo dos disparos, otras dicen tres”, indicó otro voluntario estadounidense, Alex Chabbott, agregando que cree que escuchó un disparo rebotar en el contenedor de basura frente a él.
A las 1:48 p.m. comenzó a filmar. De fondo se oye a una mujer fuera de cámara que dice "¡Disparo!" mientras pide una ambulancia.
Una activista australiana, Helen, estaba en el olivar cerca de Ezgi cuando la vio caer boca abajo junto a ella. Se dio la vuelta y notó que le brotaba sangre del lado izquierdo de la cabeza.
Aunque el ejército israelí afirmó que el fuego estaba dirigido “al instigador clave” de los “disturbios violentos”, estos relatos muestran que Aysenur fue el objetivo del disparo y no un “error”.
Autopsia confirma que recibió un disparo en la cabeza
A una semana de su asesinato, un informe forense obtenido en exclusiva por la agencia de noticias turca Anadolu confirmó que la joven de 26 años fue asesinada a tiros.
Ezgi fue trasladada al hospital en ambulancia a las 2:06 p.m. del viernes 6 de septiembre de 2024. Al llegar, estaba sin signos vitales.
El doctor Rayyan Al Ali, director del Instituto de Medicina Forense de la Universidad Nacional An-Najah, realizó el examen externo preliminar en el Hospital Quirúrgico Rafidia, en nombre de la Fiscalía Pública en Nablus. Este reveló “una herida de bala en el lado izquierdo de la cabeza, detrás de la oreja izquierda, con tejido cerebral que sobresalía a través de la herida”.
Luego, la autopsia y un examen más detallado determinaron que Aysenur tenía “hematomas en el lado izquierdo de la frente” y que “el aspecto lateral del ojo izquierdo indicaba un traumatismo consistente con el impacto contra el suelo en el momento del impacto del proyectil”. La bala fue descrita como “fragmentada y estable, con una trayectoria dentro de la cavidad craneal que iba de izquierda a derecha en un camino casi recto”.
Los restos de Aysenur llegan a Türkiye para su funeral
Los restos de la activista de 26 años llegaron a Türkiye este viernes. El ataúd, envuelto en una bandera turca, fue recibido por la representante del Ministerio de Relaciones Exteriores en Estambul, la embajadora Ayşe Sözen Usluer.
Luego de una ceremonia en el aeropuerto de esta ciudad, su cuerpo fue trasladado en avión a la ciudad de Esmirna, desde donde será trasladado a la ciudad de Aydın, para su funeral y entierro.
Por otro lado, Türkiye ha iniciado una investigación sobre su asesinato, confirmó el ministro de Justicia, Yilmaz Tunc.
El ministro aseguró que Ankara no permanecerá en silencio ante el asesinato de su ciudadana, en lo que consideró un "ataque terrorista ilegal cometido por las fuerzas israelíes". También añadió que la Fiscalía General de Ankara abrió una investigación de conformidad con la legislación nacional.
La investigación se categorizó como un delito cometido contra ciudadanos turcos en un país extranjero. Los implicados se enfrentarán a cargos de "asesinato premeditado" que se consideran "crímenes contra la humanidad".
Türkiye solicitará además órdenes de arresto internacionales a través de una alerta roja, pidiendo la detención de los responsables.
Padre de Ezgi, decepcionado por respuesta de EE.UU.
Suat Ezgi, padre de Aysenur, expresó su decepción por la respuesta de Estados Unidos al asesinato de su hija y dijo que espera que el Gobierno de Joe Biden abra una investigación.
"Estados Unidos suele reaccionar rápidamente a las injusticias o asesinatos que afectan a sus ciudadanos en cualquier país. Pero cuando se trata de Israel, parece que hay un esfuerzo por evitar el tema. Pero quiero creer que Estados Unidos escuchará la conciencia de su pueblo", comentó.
Además, afirmó que su hija era una persona maravillosa: "Aysenur era sensible a los derechos humanos, la naturaleza y todo lo demás. Viajó a Brasil, Australia, México en busca de la naturaleza y por todo el mundo en busca de personas, dondequiera que hubiera una necesidad... Aysenur era una persona especial".
Ezgi nació en Antalya, Türkiye, en 1998. Se mudó a Estados Unidos cuando tenía un año, donde creció y se graduó en la Universidad de Washington en estudios de psicología, lenguas y culturas de Oriente Medio.
Llegó a Cisjordania ocupada el martes 3 de septiembre para trabajar como voluntaria del Movimiento de Solidaridad Internacional para apoyar a los palestinos que sufren la violencia del ejército israelí y de los colonos.