Al menos uno de cada cuatro palestinos heridos en los ataques israelíes en Gaza ha sufrido “lesiones que cambian la vida" que requieren amputaciones o rehabilitaciones muy complejas, según advirtió la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las bombas de Tel Aviv han herido a 95.125, según el Ministerio de Salud de Gaza, de los cuales 22.500 "necesitarán servicios de rehabilitación ahora y en los próximos años".

"El enorme aumento en las necesidades de rehabilitación ocurre al mismo tiempo que la destrucción continua del sistema de salud", explicó Rik Peeperkorn, representante de la OMS para los territorios palestinos.

En esta línea, la OMS señaló que "miles de mujeres y niños" figuran entre los gravemente heridos y que, además, muchos de ellos sufrieron más de una lesión.

Asimismo, se estima que entre 13.455 y 17.550 personas han sufrido "lesiones graves en las extremidades", siendo estas las que más impulsan la necesidad de rehabilitación.

El informe también detalló que se han realizado entre 3.105 y 4.050 amputaciones de extremidades. Otras lesiones graves incluyen daño en la médula espinal, lesiones cerebrales traumáticas y quemaduras importantes, según el informe.