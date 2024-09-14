El papa Francisco denunció el asesinato de niños palestinos en los ataques militares israelíes en la sitiada Gaza, calificando de "horrible" los bombardeos de escuelas, bajo la "presunción" de atacar a combatientes de la resistencia de Hamás.

Durante una conferencia de prensa a bordo del vuelo papal de regreso a Roma desde Singapur el viernes, el pontífice expresó dudas sobre el fin de la guerra genocida de Israel en Gaza.

"Lamento tener que decir esto, pero no creo que se estén dando pasos para lograr la paz" afirmó el papa.

El líder católico, quien regresaba tras una gira de 12 días por el sudeste asiático y Oceanía, aseguró que mantiene contacto diario con miembros de una parroquia católica en Gaza. "Me cuentan cosas terribles, situaciones muy difíciles", señaló Francisco.

Refiriéndose a los ataques aéreos, el pontífice, de 87 años, agregó: "Cuando se ven cuerpos de niños muertos y se bombardean escuelas bajo la presunción de que hay combatientes, es algo muy grave".