Hamás reaccionó a los informes de medios israelíes que expusieron el reclutamiento de solicitantes de asilo africanos, por parte del Ejército, para enviarlos a combatir en Gaza con el señuelo de permisos de residencia. Un acto que, denunció el grupo de resistencia palestino, “viola las reglas más básicas de los derechos humanos” y “explota a los inmigrantes”.

A través de su canal de Telegram, Hamás señaló: "El ejército de ocupación terrorista que recluta a solicitantes de asilo africanos para luchar en Gaza como parte de sus filas, a cambio de facilitarles la obtención de permisos de residencia, es una confirmación de la profundidad de la crisis moral".

Y luego añadió que esto “está violando las reglas más básicas de los derechos humanos al explotar la necesidad de los inmigrantes y solicitantes de asilo para lanzarlos a las batallas y tratar de compensar la gran pérdida en el número de su Ejército por nuestra valiente resistencia en Gaza".

En esa línea, Hamás pidió a la comunidad internacional que condene estas acciones y que obligue a Israel a rendir cuentas por tan graves violaciones.

"Hacemos un llamado a la comunidad internacional y a los grupos de derechos humanos internacionales a que condenen este crimen que refleja el comportamiento de bandas racistas y a que adopten las medidas necesarias para obligar a los líderes de la ocupación criminal a rendir cuentas por sus graves violaciones de las leyes de la guerra y del derecho internacional y humanitario", señaló el grupo.

Relacionado Netanyahu arriesga el futuro de Israel por su supervivencia política

¿Qué se sabe sobre este intento de reclutamiento?

El periódico israelí Haaretz informó que Tel Aviv está ofreciendo la residencia permanente en Israel a los solicitantes de asilo africanos que arriesguen su vida en la brutal ofensiva en Gaza.

Más de 30.000 solicitantes de asilo africanos viven actualmente en Israel. La mayoría de ellos son varones jóvenes y, según reportes de los medios de comunicación, funcionarios de defensa israelíes evaluaron que podían aprovechar el deseo de estas personas de obtener un estatus permanente en Israel como incentivo.

“El estamento de defensa de Israel está ofreciendo a los solicitantes de asilo africanos que contribuyen al esfuerzo bélico en Gaza –arriesgando sus vidas– asistencia para obtener un estatus permanente en Israel”, reportó el diario Haaretz.