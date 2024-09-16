ORIENTE MEDIO
Hambruna inminente en Gaza: cierran las panaderías por el bloqueo de Israel
Solo queda una panadería abierta para los miles de palestinos desplazados en el norte de Gaza. Cinco de seis cerraron sus puertas porque Israel no deja ingresar materias primas y combustible.
Palestinos sostienen sus ollas vacías en un intento desesperado por conseguir alimentos que distribuye una organización de ayuda humanitaria. / Foto: AA.
16 de septiembre de 2024

Una hambruna inminente acecha a los palestinos en el norte de Gaza. El bloqueo de Israel impide el ingreso de alimentos y de materias primas para cocinar, por lo que miles de personas dependen ahora de una sola panadería.

“Cinco de las seis panaderías en el norte de Gaza han cerrado. Nuestra panadería es la única que sigue funcionando en la zona, pero es probable que cierre dentro de una semana si Israel continúa bloqueando la entrada de combustible y suministros esenciales”, indicó Kamel Ajjour, dueño de la última panadería que funciona y que ahora debe alimentar a miles de personas.

En conversación con la Agencia Anadolu este domingo, Ajjour enfatizó en que las panaderías del norte de Gaza no reciben combustible desde hace más de diez días. También que el suministro de ingredientes críticos como harina, azúcar y levadura se redujo considerablemente en el último mes.

En este marco, Ajjour instó a las organizaciones internacionales, principalmente a la ONU, a intervenir de inmediato para evitar que la hambruna se extienda en la región. Pidió que el combustible y los materiales esenciales para cocinar pan lleguen lo más rápido posible.

Gaza sufre una de las crisis alimentarias más graves de su historia: sus 2,2 millones de residentes necesitan alimentos y asistencia humanitaria urgente para sobrevivir, por lo que una gran parte de ellos se enfrenta al riesgo de desnutrición aguda, advirtió a principios de septiembre el Informe Mundial sobre Crisis Alimentarias (GRFC).

En esta línea, un estudio de la ONU de la misma fecha afirmó que el 80% de las personas del enclave ya se enfrentaban a riesgo de hambruna incluso en 2023, apenas tres meses después del comienzo de la brutal ofensiva.

Por su parte, el director de nutrición y desarrollo de UNICEF, Víctor Aguayo, destacó que casi la mitad de la población de Gaza que sufre hambre son niños. También dijo que las severas restricciones impuestas al ingreso de ayuda humanitaria llevaron a un "completo colapso" de los sistemas alimentarios, sanitarios y de protección, con consecuencias catastróficas.

La brutal ofensiva de Israel en Gaza ha matado a más de 41.200 personas, en su mayoría mujeres y niños, y herido al menos a 95.300 desde el 7 de octubre pasado.

A pesar de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exige un alto el fuego inmediato, los ataques del ejército israelí continúan y han desplazado a casi toda la población del territorio.

FUENTE:TRT Español y agencias
