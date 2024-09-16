Una hambruna inminente acecha a los palestinos en el norte de Gaza. El bloqueo de Israel impide el ingreso de alimentos y de materias primas para cocinar, por lo que miles de personas dependen ahora de una sola panadería.

“Cinco de las seis panaderías en el norte de Gaza han cerrado. Nuestra panadería es la única que sigue funcionando en la zona, pero es probable que cierre dentro de una semana si Israel continúa bloqueando la entrada de combustible y suministros esenciales”, indicó Kamel Ajjour, dueño de la última panadería que funciona y que ahora debe alimentar a miles de personas.

En conversación con la Agencia Anadolu este domingo, Ajjour enfatizó en que las panaderías del norte de Gaza no reciben combustible desde hace más de diez días. También que el suministro de ingredientes críticos como harina, azúcar y levadura se redujo considerablemente en el último mes.

En este marco, Ajjour instó a las organizaciones internacionales, principalmente a la ONU, a intervenir de inmediato para evitar que la hambruna se extienda en la región. Pidió que el combustible y los materiales esenciales para cocinar pan lleguen lo más rápido posible.

Gaza sufre una de las crisis alimentarias más graves de su historia: sus 2,2 millones de residentes necesitan alimentos y asistencia humanitaria urgente para sobrevivir, por lo que una gran parte de ellos se enfrenta al riesgo de desnutrición aguda, advirtió a principios de septiembre el Informe Mundial sobre Crisis Alimentarias (GRFC).