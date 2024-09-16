Las relaciones entre España y Venezuela navegan por aguas agitadas desde hace varios días y un nuevo capítulo acaba de añadir más tensión. Madrid rechazó este domingo las acusaciones de Caracas de fomentar un plan para "desestabilizar" el Gobierno de Nicolás Maduro, después de que tres estadounidenses, dos españoles y un checo fueran detenidos en territorio venezolano por un supuesto complot contra el presidente.
"España desmiente y rechaza rotundamente cualquier insinuación de estar implicada en una operación de desestabilización política en Venezuela", dijo a la agencia de noticias AFP una fuente del Ministerio Relaciones Exteriores.
El Gobierno "ha constatado" que los dos detenidos españoles "no forman parte" de la agencia de espionaje española CNI "ni de ningún otro organismo estatal", indicó la fuente. "España defiende una solución democrática y pacífica a la situación en Venezuela", añadió.
El nuevo escollo entre Madrid y Caracas se desató el sábado, cuando el Gobierno de Venezuela anunció el arresto de cinco extranjeros, incluyendo dos españoles, por estar relacionados a un presunto complot contra Maduro para "desestabilizar" el país.
El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo que los extranjeros detenidos están involucrados en planes "terroristas" que incluían atentar contra la vida del presidente Maduro y desestabilizar el país. Cabello identificó a los detenidos como Wilbert Josep Castañeda, "militar activo" de Estados Unidos y "jefe" del plan, y otros dos estadounidenses, así como los españoles José María Basoa y Andrés Martínez Adasme, y un ciudadano checo.
El ministro vinculó los supuestos planes para "atacar" Venezuela a los centros de inteligencia de España, de Estados Unidos, y a la líder opositora María Corina Machado. Los dos españoles fueron capturados en Puerto Ayacucho, en el sur, y "son parte de un contingente de mercenarios del gobierno español, a través de su central de inteligencia, para atacar al país", dijo Cabello. Sin embargo, Madrid rechaza esta versión.
Altas tensiones
Esta nueva grieta entre España y Venezuela ocurre apenas días después de los airados intercambios que hicieron sus respectivos parlamentos sobre la reelección de Maduro, proclamado ganador en los comicios del 28 de julio, y sobre el asilo otorgado al líder opositor Edmundo González.
En Madrid, el Congreso de los Diputados adoptó el miércoles pasado, a solicitud de la oposición, una propuesta que pide al Gobierno de Pedro Sánchez reconocer la victoria de González en las elecciones presidenciales de Venezuela. La propuesta fue aprobada por los votos de la derecha y otros partidos nacionalistas, como el PNV. Si bien se trata de una medida simbólica, pues Sánchez no está obligado a acatarla, su aprobación desató un rechazo inmediato en Caracas.
El jefe del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, planteó la posibilidad de romper relaciones diplomáticas, consulares y comerciales con España. "¡Que se vayan de aquí todos los representantes de la delegación del gobierno del Reino de España y todos los consulados y todos los cónsules y nos traemos a los nuestros de allá!", clamó en una sesión. "Que cesen los vuelos de España hacia y desde Venezuela en líneas aéreas españolas" y "que todas las actividades de índole comerciales de empresas españolas sean cesadas de inmediato", insistió.
En esa línea, Rodríguez le pidió a la Comisión de Política Exterior del Parlamento aprobar una resolución, que luego debería confirmar el pleno de la Cámara para "instar" al Ejecutivo a la ruptura diplomática. Y acusó a España de convertirse en "refugio" de "homicidas", "golpistas" y "violentos", en referencia al asilo que el opositor González recibió de parte de Madrid.