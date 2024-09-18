Una explosión masiva estremeció al Líbano la tarde de este martes: cientos de localizadores electrónicos, también conocidos como bípers o buscapersonas, se detonaron simultáneamente. El estruendo sonó en varios lugares, especialmente en el sur de Beirut, la capital. Los heridos se empezaron a contar por miles desde el primer momento y ya son cerca de 3.000. La cifra de muertos, que hasta ahora se mantiene en nueve e incluye a una niña, también comenzó a aumentar con los minutos.

¿El culpable del caos y la conmoción? Israel, una vez más, según el grupo libanés Hezbollah: “Consideramos al enemigo israelí totalmente responsable de esta agresión criminal”. En su comunicado, Hezbollah añadió que Tel Aviv “recibirá con seguridad su castigo justo por esta agresión pecaminosa". Los localizadores o buscapersonas, que suelen utilizar los civiles y los trabajadores de salud para comunicarse, son pequeños dispositivos inalámbricos que funcionan con baterías y reciben mensajes de texto, audio y señales visuales.

Entre las víctimas que el ataque de Israel mató se encuentran, además de algunos miembros de Hezbollah, la hija de apenas 10 años de uno de sus integrantes. La menor murió cuando explotó el localizador de su padre: ella estaba de pie junto a él, dijeron su familia y una fuente cercana al grupo libanés.

El ministro de Salud Pública del Líbano, Firass Abiad, dijo que 2.750 personas resultaron heridas por la explosión de estos buscapersonas. También aclaró que "más de 200 de ellas” están lesionadas “de gravedad".

Por su parte, la televisión estatal de Irán reportó que el embajador de Teherán en Beirut, Mojtaba Amani, sufrió heridas "superficiales" en una de las explosiones.

Poco después del ataque, Hezbollah también sostuvo que "continuará, como lo ha hecho anteriormente, sus benditas operaciones para apoyar a Gaza”. "Este camino avanza y es separado del difícil ajuste de cuentas que el enemigo criminal debe esperar por su masacre", dijo el grupo en un comunicado en Telegram.

Netanyahu dio la orden, revelan medios israelíes

Si bien todavía no hay comentarios oficiales del Ejército israelí sobre las explosiones simultáneas, estas ocurren apenas horas después de que Tel Aviv anunciara que estaba ampliando sus objetivos de guerra para incluir su lucha contra Hezbollah a lo largo de su frontera con el Líbano.

Y en esa línea, el sitio web de noticias israelí Walla reportó este martes que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aprobó el ataque durante consultas de seguridad con ministros de alto rango y jefes de inteligencia a principios de esta semana.

Citando a altos funcionarios estadounidenses, que permanecieron anónimos, el medio señaló que Israel estaba detrás de la operación que "neutralizó a una parte significativa del sistema de mando y control militar de Hezbollah". Lo que contrasta con la distancia que la oficina de Netanyahu marcó horas antes respecto a una publicación en las redes sociales –ahora eliminada– del asesor de Netanyahu, Topaz Luk, que insinuaba la responsabilidad israelí por los ataques.

Funcionarios israelíes también dijeron que "son conscientes de que ahora hay una alta probabilidad de una escalada significativa en la frontera norte" y enfatizaron que el Ejército está en "alerta máxima ante una respuesta a gran escala por parte de Hezbollah".

Israel puso los explosivos en dispositivos fabricados en Taiwán, dice reporte

El Mossad de Israel ubicó pequeños explosivos dentro de 5.000 buscapersonas fabricados en Taiwán que había ordenado Hezbollah meses antes de las detonaciones este martes, dijeron a la agencia de noticias Reuters una fuente de seguridad libanesa de alto rango y otra fuente.

El complot parece haber estado preparándose durante muchos meses, revelaron varias fuentes a Reuters. La fuente de seguridad libanesa de alto rango señaló que el grupo había pedido 5.000 dispositivos fabricados por la empresa taiwanesa Gold Apollo, que según varias personas llegaron al país a principios de este año.

La fuente de seguridad identificó una fotografía del modelo del buscapersonas, un AP924, que al igual que otros localizadores recibe y muestra mensajes de texto de forma inalámbrica pero no puede hacer llamadas telefónicas.

Sin embargo, la empresa Gold Apollo negó haber fabricado los dispositivos que explotaron. En un comunicado, la compañía dijo que había establecido una autorización de marca privada a largo plazo y una cooperación regional con la empresa BAC, que tiene licencia para utilizar su marca.

"Según el acuerdo, autorizamos a BAC a utilizar nuestra marca registrada para la venta de productos en regiones específicas, pero el diseño y la fabricación de los productos son manejados completamente por BAC", sostuvo.

BAC Consulting KFT tiene su sede en Budapest, la capital de Hungría.