Sudamérica atraviesa una de sus peores olas de incendios forestales en décadas. Brasil es uno de los más afectados: casi dos tercios del país más grande del continente se vieron afectados por el fuego, que golpea especialmente la Amazonía.

La devastación es visible desde el espacio, con estelas de humo que se extienden desde Colombia hasta Uruguay, proyectando su sombra sobre ciudades como Sao Paulo.

La sequía extrema en la región ha facilitado la propagación de las llamas, destruyendo hábitats y afectando la calidad de vida de muchas comunidades locales. Sin embargo, expertos aseguran que algunos de los incendios fueron intencionales.

Desde principios de año se han identificado 188.623 focos de incendios en Brasil, una preocupante cifra que ya alcanza casi el total del año pasado. La situación se agravó particularmente en septiembre, con 61.572 focos registrados en tan solo dos semanas, según datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) brasileño.

Brasil: ¿sequías o incendios intencionales?

El cambio climático, sumado al fenómeno El Niño, ha generado una sequía prolongada en Brasil desde junio del año pasado, según explicó Suely Araujo, coordinadora de políticas públicas del Observatorio del Clima.

En este contexto de sequía extrema, basta una chispa para desatar un incendio, aunque esta suele ser provocada por la actividad humana, según Ane Alencar, directora científica del Instituto de Investigaciones Ambientales de la Amazonía (Ipam).

Uno de los casos más frecuentes es el de los ganaderos que utilizan el fuego para limpiar los pastos, una práctica que, en condiciones normales, requiere autorización estatal. Sin embargo, la crisis actual ha llevado a la prohibición total de esta práctica en Brasil y en otros países de América Ltina.

"Es probablemente la ley menos respetada en Brasil", lamenta Alencar, y destaca que la sequía hace que los incendios controlados escapen al control, con consecuencias devastadoras.

La ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático de Brasil, Marina Silva ha denunciado lo que describe como "terrorismo climático", perpetrado por "criminales" que aprovechan el cambio climático para provocar incendios con fines personales.

Por su parte, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicó que Brasil "no estaba 100% preparado" para enfrentar la ola de incendios, y anunció la liberación de 514 millones de reales, unos 93 millones de dólares, para intentar detener los focos.