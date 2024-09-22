En medio de la peor sequía que Ecuador ha sufrido en 61 años, el gobieno anunció que adelantará un día los apagones que estaban programados inicialmente para este lunes en varias provincias del país. De manera que los racionamientos empiezan este domingo y se extenderán por ocho horas: desde las 8:00 a.m. a las 5:00 p.m., hora local.

Los apagones se realizarán en 12 de las 24 provincias de Ecuador, entre ellas Carchi, que es fronteriza con Colombia en el norte, y las seis de la región amazónica, cinco de las cuales son limítrofes con Perú.

La fuerte sequía también ha resultado en problemas agrícolas, afectación del suministro de agua potable y cientos de incendios forestales. De hecho, varios países de América del Sur batallan contra las llamas que se extienden por el Amazonas compartido y por sus territorios propios.

La Presidencia de Ecuador añadió que al mediodía del domingo, hora local, se evaluará “la situación hídrica de la región, el país y cada provincia” y “se anunciarán las medidas complementarias que sean necesarias".

El estiaje ha llevado a niveles críticos los embalses de centrales hidroeléctricas que cubren un 70% de la demanda nacional.

El gobierno había previsto nuevos apagones entre lunes y jueves próximos, que debían darse por sectores entre las 10:00 p.m. y 6:00 a.m., hora local.

La noche del miércoles pasado, Ecuador había suspendido el servicio eléctrico por hasta seis horas en ese mismo horario, pero para hacerle mantenimiento al sistema de transmisión.

El Gobierno explicó que los cortes de energía del domingo buscan cuidar "los recursos hídricos" disponibles luego de 71 días de ausencia de lluvias.