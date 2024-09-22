En medio de la peor sequía que Ecuador ha sufrido en 61 años, el gobieno anunció que adelantará un día los apagones que estaban programados inicialmente para este lunes en varias provincias del país. De manera que los racionamientos empiezan este domingo y se extenderán por ocho horas: desde las 8:00 a.m. a las 5:00 p.m., hora local.
Los apagones se realizarán en 12 de las 24 provincias de Ecuador, entre ellas Carchi, que es fronteriza con Colombia en el norte, y las seis de la región amazónica, cinco de las cuales son limítrofes con Perú.
La fuerte sequía también ha resultado en problemas agrícolas, afectación del suministro de agua potable y cientos de incendios forestales. De hecho, varios países de América del Sur batallan contra las llamas que se extienden por el Amazonas compartido y por sus territorios propios.
La Presidencia de Ecuador añadió que al mediodía del domingo, hora local, se evaluará “la situación hídrica de la región, el país y cada provincia” y “se anunciarán las medidas complementarias que sean necesarias".
El estiaje ha llevado a niveles críticos los embalses de centrales hidroeléctricas que cubren un 70% de la demanda nacional.
El gobierno había previsto nuevos apagones entre lunes y jueves próximos, que debían darse por sectores entre las 10:00 p.m. y 6:00 a.m., hora local.
La noche del miércoles pasado, Ecuador había suspendido el servicio eléctrico por hasta seis horas en ese mismo horario, pero para hacerle mantenimiento al sistema de transmisión.
El Gobierno explicó que los cortes de energía del domingo buscan cuidar "los recursos hídricos" disponibles luego de 71 días de ausencia de lluvias.
Ante la sequía, el Comité de Operaciones de Emergencia se instaló en sesión permanente el jueves y declaró a 15 provincias en alerta roja. Entre ellas, la provincia Pichincha, en los Andes, cuya capital es Quito.
Este sábado, la entidad resolvió extender la alerta roja -que permite priorizar los recursos para enfrentar la emergencia- a otras cuatro provincias.
La Cámara de Comercio del puerto de Guayaquil, núcleo comercial del país, estima que la nación pierde unos 12 millones de dólares por cada hora de apagón.
"Durante los apagones registrados a principios de año, las pérdidas superaron los 1.440 millones de dólares (1,4% del PIB)", señaló el gremio hace dos semanas.
Debido al estiaje o la acumulación de sedimentos en los diques por torrenciales lluvias que no han sido permanentes durante este año, así como por un "error humano", Ecuador ha sufrido otros racionamientos en 2024. En abril hubo cortes de hasta 13 horas al día.
Asimismo, entre el 23 de agosto y el 18 de septiembre ha sufrido 1.337 incendios forestales, que han consumido 23.452 hectáreas de vegetación, de acuerdo con autoridades.
Desde enero, el fuego ha arrasado unas 35.000 hectáreas de vegetación y deja 11 heridos y unos 45.000 animales de granja muertos.