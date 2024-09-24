Las cartas de Israel terminaron por revelarse con su andanada de ataques contra el Líbano esta semana, pero el factor sorpresa fue el gran ausente: ya varios líderes de Medio Oriente han advertido sobre la intención de Tel Aviv por arrastrar a la región a una guerra amplia. Y con cada acción que ejecuta, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, lo confirma.
En medio del genocidio que sigue perpetrando en Gaza, Israel se lanzó contra el Líbano en su “lucha” contra Hezbollah y mató a casi 500 personas solo este lunes. La cifra marcó el día más letal en el país desde el final de su brutal guerra civil de 15 años (1975-1990), según señaló un funcionario libanés. A eso se suman las más de 1.600 personas que resultaron heridas.
El Ejército de Israel sostiene que atacó “1.600 objetivos de Hezbollah”, pero el ministro de Salud del Líbano, Firas Abiad, sostuvo que los ataques impactaron civiles, ambulancias y centros médicos. Y Tel Aviv no paró este lunes, sus fuerzas armadas afirmaron en la mañana de este martes que durante la noche habían bombardeado decenas de objetivos más contra el grupo libanés.
"Durante la noche (...) el Ejército impactó decenas de objetivos de Hezbollah en numerosas áreas en el sur de Líbano", dijo en un comunicado. También señaló que hubo ofensivas en la zona de Ayta al Shab y Ramyeh, situadas junto a la frontera con el Líbano. Lo que, en palabras simples, se traduce en más muertos y una cifra mayor de víctimas.
En este contexto, el presidente de Líbano, denunció un "plan de destrucción" contra su país, y llamó a la ONU y a los "países influyentes" a "disuadir" al gobierno israelí de esta "agresión".
“Nos han bombardeado mientras trasladábamos heridos”
"Es una catástrofe, una masacre", declaró a la agencia de noticias AFP Jamal Badran, médico del hospital del Socorro Popular en Nabatiye, en el sur de Líbano. "Los bombardeos no paran, nos han bombardeado mientras trasladábamos a heridos", contó.
Presas del pánico, miles de familias huyeron de las zonas bombardeadas, dijo el Ministerio de Salud. Fotógrafos de AFP observaron la llegada de numerosos desplazados a Beirut y a Sidón, en el sur, donde se prepararon campos de acogida.
"Cuando los ataques se intensificaron y acercaron, los niños tenían miedo y decidimos marchar", dijo a la AFP Hasan Banyak, refugiado en una escuela en Sidón.
Israel representa “una amenaza” para la región
No son pocas las voces que se han alzado en Medio Oriente para denunciar el objetivo de Israel por desatar una guerra que consuma a la región. El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, advirtió: "Los ataques recientes contra el Líbano y las últimas declaraciones de Israel son una clara evidencia de los esfuerzos por extender la guerra a la región", afirmó Erdogan.
En esa línea, también denunció que el genocidio que está perpetrando Israel en tierras palestinas, especialmente en Gaza, es una amenaza para la paz en la región. "Las instituciones y organizaciones globales no han tomado medidas efectivas para poner fin a la opresión en Gaza o prevenir la masacre de Israel", aseveró en el marco de la Asamblea General de la ONU.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye también destacó que los bombardeos israelíes en el Líbano “marcan una nueva fase” en los esfuerzos de Tel Aviv por arrastrar a toda la región al “caos”. Y destacó: “Los países que apoyan incondicionalmente a Israel están ayudando a Netanyahu a derramar sangre por sus intereses políticos".
En una línea similar, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar dijo en un comunicado que "condena enérgicamente la agresión israelí contra el Líbano”. También subrayó que la continua escalada se debe principalmente a "la ausencia de cualquier disuasión a las conductas de Israel, su reiterada violación del derecho internacional y su continua impunidad".
Arabia Saudita hizo eco de las preocupaciones por la escalada de Tel Aviv en el Líbano e instó a la comunidad internacional a cumplir con sus obligaciones para detener los conflictos en la región. El Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró “su advertencia sobre el peligro de que la violencia se extienda en la región y las graves repercusiones de la escalada en la seguridad y la estabilidad de la región".
La advertencia de Irán
También en el marco de la Asamblea de la ONU, donde se ha cuestionado el orden mundial, el presidente de Irán Masoud Pezeshkian dijo que el objetivo de Israel es una guerra en Medio Oriente para provocar a su país a unirse al conflicto. “No queremos ser la causa de la inestabilidad en Oriente Medio, ya que sus consecuencias serían irreversibles", señaló Pezeshkian.
Luego insistió: "Queremos vivir en paz, no queremos la guerra (…) Es Israel el que busca crear este conflicto total". Pezeshkian acusó a la comunidad internacional de silencio ante el "genocidio israelí" en Gaza. "Defenderemos a cualquier grupo que defienda sus derechos y a sí mismo", dijo Pezeshkian, cuando se le preguntó si Irán entrará en el conflicto entre Israel y Hezbolá. No dio más detalles.
Estados Unidos envía tropas adicionales a Oriente Medio
Estados Unidos, el principal aliado de Israel y al que muchos señalan de ser cómplice en las masacres de Tel Aviv, está enviando un pequeño número de tropas adicionales a Oriente Medio después de los ataques en el Líbano, según dijo el Pentágono. Sin embargo, no especificó la cifra precisa o la misión de las fuerzas desplegadas.
"Por precaución, estamos enviando un pequeño número de personal militar estadounidense adicional para aumentar nuestras fuerzas que ya están en la región", dijo a los periodistas el mayor general de la Fuerza Aérea Patrick Ryder, portavoz del Pentágono.
Israel abrió un nuevo frente de conflicto en el Líbano, cuando la semana pasada detonó cientos de dispositivos electrónicos que también mataron a cientos de personas y dejaron heridas a miles. Tras perpetrar ese golpe, Tel Aviv anunció el inicio de “una nueva fase de guerra” y comenzó a movilizar tropas hacia la frontera con el Líbano, lo que incrementó las tensiones con Hezbollah.
Un plan premeditado
El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, aseveró en ese momento que están “al comienzo de una nueva fase de la guerra” en la que “el centro de gravedad se está desplazando hacia el norte, redirigiendo hacia allí recursos y fuerzas”.
Mientras tanto, el ejército israelí anunció el traslado de una de sus brigadas de élite desde Gaza a la frontera con el Líbano. “El ejército israelí, que está en su punto más alto de preparación en el frente norte, ha decidido trasladar allí la brigada de élite 98”, comunicó el propio ejército.
Luego, añadió que “en un principio, estaba previsto que la brigada siguiera en Gaza, pero en los últimos días se ha decidido trasladarla al norte”. Sin embargo, la radiotelevisión pública israelí Kan detalló que estas tropas, compuestas por fuerzas blindadas, paracaidistas y comandos, partieron de Jan Yunis hace ya tres semanas.
Estas acciones preceden a otras declaraciones de Gallant, en las que reiteró el compromiso del Gobierno de Netanyahu “con la eliminación de la presencia de Hezbollah en el sur de Líbano y con permitir el regreso seguro de las comunidades del norte de Israel a sus hogares". Por eso, aseguró que la única forma de lograr estos objetivos es la “acción militar”, revelando desde ese momento la jugada que tenían planeada las fuerzas israelíes.