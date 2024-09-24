Las cartas de Israel terminaron por revelarse con su andanada de ataques contra el Líbano esta semana, pero el factor sorpresa fue el gran ausente: ya varios líderes de Medio Oriente han advertido sobre la intención de Tel Aviv por arrastrar a la región a una guerra amplia. Y con cada acción que ejecuta, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, lo confirma.

En medio del genocidio que sigue perpetrando en Gaza, Israel se lanzó contra el Líbano en su “lucha” contra Hezbollah y mató a casi 500 personas solo este lunes. La cifra marcó el día más letal en el país desde el final de su brutal guerra civil de 15 años (1975-1990), según señaló un funcionario libanés. A eso se suman las más de 1.600 personas que resultaron heridas.

El Ejército de Israel sostiene que atacó “1.600 objetivos de Hezbollah”, pero el ministro de Salud del Líbano, Firas Abiad, sostuvo que los ataques impactaron civiles, ambulancias y centros médicos. Y Tel Aviv no paró este lunes, sus fuerzas armadas afirmaron en la mañana de este martes que durante la noche habían bombardeado decenas de objetivos más contra el grupo libanés.

"Durante la noche (...) el Ejército impactó decenas de objetivos de Hezbollah en numerosas áreas en el sur de Líbano", dijo en un comunicado. También señaló que hubo ofensivas en la zona de Ayta al Shab y Ramyeh, situadas junto a la frontera con el Líbano. Lo que, en palabras simples, se traduce en más muertos y una cifra mayor de víctimas.

En este contexto, el presidente de Líbano, denunció un "plan de destrucción" contra su país, y llamó a la ONU y a los "países influyentes" a "disuadir" al gobierno israelí de esta "agresión".

“Nos han bombardeado mientras trasladábamos heridos”

"Es una catástrofe, una masacre", declaró a la agencia de noticias AFP Jamal Badran, médico del hospital del Socorro Popular en Nabatiye, en el sur de Líbano. "Los bombardeos no paran, nos han bombardeado mientras trasladábamos a heridos", contó.

Presas del pánico, miles de familias huyeron de las zonas bombardeadas, dijo el Ministerio de Salud. Fotógrafos de AFP observaron la llegada de numerosos desplazados a Beirut y a Sidón, en el sur, donde se prepararon campos de acogida.

"Cuando los ataques se intensificaron y acercaron, los niños tenían miedo y decidimos marchar", dijo a la AFP Hasan Banyak, refugiado en una escuela en Sidón.

Israel representa “una amenaza” para la región

No son pocas las voces que se han alzado en Medio Oriente para denunciar el objetivo de Israel por desatar una guerra que consuma a la región. El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, advirtió: "Los ataques recientes contra el Líbano y las últimas declaraciones de Israel son una clara evidencia de los esfuerzos por extender la guerra a la región", afirmó Erdogan.

Relacionado Erdogan: Ataques de Israel en el Líbano buscan extender guerra en la región

En esa línea, también denunció que el genocidio que está perpetrando Israel en tierras palestinas, especialmente en Gaza, es una amenaza para la paz en la región. "Las instituciones y organizaciones globales no han tomado medidas efectivas para poner fin a la opresión en Gaza o prevenir la masacre de Israel", aseveró en el marco de la Asamblea General de la ONU.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye también destacó que los bombardeos israelíes en el Líbano “marcan una nueva fase” en los esfuerzos de Tel Aviv por arrastrar a toda la región al “caos”. Y destacó: “Los países que apoyan incondicionalmente a Israel están ayudando a Netanyahu a derramar sangre por sus intereses políticos".