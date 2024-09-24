El 13 de septiembre, con 124 votos a favor, 14 en contra y 43 abstenciones, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución que le exige a Israel "poner fin a su presencia ilegal en el Territorio Palestino Ocupado" y hacerlo en máximo 12 meses, lo que abre un debate con respecto a las posibles repercusiones.

Lo nuevo, y destacado, en esta resolución es que por primera vez se establece una fecha límite para cumplirla: se debe terminar la ocupación israelí en un año.

Sin embargo, hay bastantes desafíos por delante. Israel ha rechazado esta resolución y por tanto va a ignorarla, como ha hecho con las muchas otras anteriores que ya han pedido poner fin a la ocupación de Tel Aviv. Según el Derecho Internacional, la ocupación de un territorio de otro Estado por razones de seguridad está permitida, siempre y cuando sea provisional. La anexión del territorio ocupado por la potencia ocupante está rotundamente prohibida y no adquiere ninguna soberanía sobre el territorio bajo ocupación. También tiene la obligación de proteger a la población civil de dicho territorio.

De manera que la ocupación israelí, que empezó hace más de 57 años, incumple claramente dichas normas, privando a los palestinos de sus derechos básicos. Esto a pesar de que en resoluciones anteriores, la Asamblea General y el Consejo de Seguridad han subrayado la importancia del derecho a la libre determinación del pueblo palestino.

En ese sentido, se considera la presencia continuada de Israel en los territorios palestinos ocupados como ilícita debido a la anexión de dicho territorio. Esto incluye los asentamientos ilegales, el traslado de colonos israelíes al territorio y la violencia que estos ejercen sobre los palestinos.

Además de las restricciones a la libre circulación, los palestinos enfrentan la limpieza étnica, que implica el desplazamiento forzoso de sus tierras y hogares, así como la demolición de bienes palestinos. Asimismo, sufren discriminación, la explotación de los recursos naturales, la proclamación de Jerusalén entera como capital de Israel, entre otros.

Recordemos que muchas de estas condiciones también fueron criticadas por la Corte Internacional de Justicia en su Opinión Consultiva de 2004, en la que señaló que Israel tiene la obligación de poner fin a esa situación en el plazo más breve.

Desde su creación a finales de 1940, Israel ha incumplido continuamente las resoluciones de la ONU. Durante su ocupación militar de los territorios palestinos en 1967 ha ignorado la obligación de respetar la integridad territorial y la soberanía recogidos en la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, como demuestran las políticas y prácticas que realiza.

El significado simbólico de la nueva resolución

La reciente resolución sobre Palestina, al dar un plazo máximo para cesar la ocupación tiene un significado simbólico importante. Se ha criticado que instituciones y organizaciones internacionales dan un trato diferenciado a algunos estados, en términos de una doble moral de la comunidad internacional y la discriminación en la aplicación del derecho internacional, sobre todo a ejemplo del caso de Ucrania-Rusia donde se aplica sanciones económicas a Moscú por violar el derecho internacional. En contraposición, en el caso de la anexión de territorios palestinos y de Los Altos del Golán de Siria por parte de Israel, también en violación del derecho internacional, hasta hoy no se le ha aplicado a Tel Aviv ninguna sanción.

En ese sentido, la resolución es por tanto un statement a Israel y al resto de la comunidad internacional de que las violaciones del derecho internacional cometidas por Tel Aviv tampoco son aceptadas: pero sigue sin tener consecuencias.

Justamente podría enfrentar desafíos en la esfera internacional. El problema principal es que al ser Estados Unidos un miembro permanente del Consejo de Seguridad con derecho de veto, es poco realista que algún mecanismo previsto se pueda implementar contra Israel.

Los países miembros de la ONU deben abstenerse, en el establecimiento y mantenimiento de misiones diplomáticas en Israel, de cualquier reconocimiento de su presencia ilegal en el Territorio Palestino Ocupado, en particular no estableciendo misiones diplomáticas en Jerusalén, de conformidad con la Resolución 478 (1980) del Consejo de Seguridad (20/08/1980). Recordemos que Estados Unidos ignoró dicha resolución sin ninguna consecuencia.