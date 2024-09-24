A través de las reuniones bilaterales que ha mantenido en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, mostró su compromiso con llamar la atención sobre el genocidio israelí en Gaza y la necesidad de garantizar la estabilidad en Oriente Medio.
A lo largo de los encuentros que sostuvo este lunes, Erdogan también enfatizó en la necesidad de ponerle freno a Israel. Por eso, instó a la comunidad internacional a tomar medidas decisivas ante la crisis humanitaria desatada en Gaza y los bombardeos recientes en el Líbano.
En primer lugar se reunió con Karim Khan, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) que ha solicitado en dos ocasiones órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes contra la humanidad en Gaza.
En el encuentro, que fue a puertas cerradas en la Casa Turca de Nueva York, Erdogan insistió firmemente en llevar al Gobierno israelí ante los tribunales internacionales por su incesante ofensiva contra Gaza, que está próxima a cumplir un año.
Luego, en ese mismo lugar recibió a los líderes de otras naciones para ahondar sobre las relaciones bilaterales, subrayando la importancia del diálogo y la cooperación estratégica entre naciones.
El primer encuentro con el presidente de Irán
Erdogan se reunió por primera vez con su homólogo de Irán, Masoud Pezeshkian, quien sucedió a Ebrahim Raisi luego de su muerte en un accidente de helicóptero en mayo.
Los líderes abordaron temas de interés bilateral y condenaron los recientes ataques israelíes en la región. En este sentido, el presidente turco subrayó la necesidad de tomar medidas frente a "la agresión israelí que pone en riesgo la seguridad" de Oriente Medio.
Luego insistió: "La comunidad internacional debe alzar más su voz sobre la base del derecho internacional, la diplomacia y los derechos humanos para poner fin a la violencia que Israel está cometiendo en los territorios palestinos y libaneses lo antes posible".
También destacó los lazos históricos y culturales que unen a Türkiye e Irán, expresando su creencia de que las relaciones bilaterales se desarrollarán y fortalecerán en todos los ámbitos.
Una mirada a Kuwait
El presidente también mantuvo una reunión con el príncipe heredero de Kuwait, jeque Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah, en la que discutieron las relaciones bilaterales las naciones, así como temas de índole regional y global.
Erdogan subrayó que ambos países continuarán trabajando para fortalecer sus relaciones en diversos sectores, como la economía y la industria de defensa. Además, advirtió que los ataques de Israel contra Palestina y Líbano representan una amenaza para la estabilidad regional y añadió que, "tarde o temprano, Israel tendrá que rendir cuentas por los crímenes que ha cometido".
Türkiye y Alemania
El mandatario también se reunió con el canciller de Alemania Olaf Scholz para tratar las relaciones bilaterales, los recientes ataques israelíes en Palestina y el proceso de adhesión de Türkiye a la Unión Europea.
En la reunión, Erdogan destacó que Türkiye y Alemania se beneficiarían de una mayor cooperación. Además, urgió a ese país a respaldar la agilización de los trámites de visado para los ciudadanos turcos, quienes actualmente enfrentan largos períodos de espera y visas de corta duración, o incluso rechazo de sus solicitudes sin explicaciones.
Alemania y Türkiye tienen una larga historia de fructíferas relaciones, que se han fortalecido en las últimas décadas por la gran población de ciudadanos turcos que emigraron a Alemania para trabajar y que terminaron enriqueciendo a esa nación de innumerables maneras.
Las reuniones previas con Albania y Serbia
Este domingo, Erdogan también se reunió con el primer ministro albanés, Edi Rama, para reiterar su compromiso con la relación bilateral y destacar que “si los estados actúan juntos con un enfoque pacífico, Israel se verá obligado a detenerse".
El presidente turco también sostuvo un encuentro con el presidente serbio Aleksandar Vucic, en el que se mencionó la diversificación de la cooperación en varios campos. También, Erdogan insistió en la importancia del diálogo entre Serbia y Kosovo para la estabilidad regional.
Türkiye considera a Serbia un actor clave para la estabilidad en los Balcanes y apoya su integración en la Unión Europea, con un avance favorable en las relaciones económicas y bilaterales.
El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye lanza un llamado la comunidad internacional
En la misma línea de Erdogan, el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, habló en la Cumbre del Futuro de la ONU y llamó la atención sobre la falta de un liderazgo internacional efectivo frente a los desafíos actuales del mundo.
"Tanto la comunidad internacional como las Naciones Unidas se enfrentan a una prueba histórica", afirmó Fidan en Nueva York el lunes. “Desafortunadamente, las Naciones Unidas no han sido capaces de mostrar el liderazgo que deberían ante las crecientes amenazas que enfrenta la humanidad hoy en día”.
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha abogado durante mucho tiempo por reformas en la ONU, utilizando frecuentemente el lema “el mundo es más grande que cinco”, en referencia a la falta de representatividad del Consejo de Seguridad. Además, el mandatario ha denunciado la ineficacia de la ONU para responder a diversas crisis internacionales, en particular a la ofensiva israelí contra Gaza que ha matado a más de 41.000 personas, en su mayoría de mujeres y niños.