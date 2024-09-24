A través de las reuniones bilaterales que ha mantenido en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, mostró su compromiso con llamar la atención sobre el genocidio israelí en Gaza y la necesidad de garantizar la estabilidad en Oriente Medio.

A lo largo de los encuentros que sostuvo este lunes, Erdogan también enfatizó en la necesidad de ponerle freno a Israel. Por eso, instó a la comunidad internacional a tomar medidas decisivas ante la crisis humanitaria desatada en Gaza y los bombardeos recientes en el Líbano.

En primer lugar se reunió con Karim Khan, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) que ha solicitado en dos ocasiones órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes contra la humanidad en Gaza.

En el encuentro, que fue a puertas cerradas en la Casa Turca de Nueva York, Erdogan insistió firmemente en llevar al Gobierno israelí ante los tribunales internacionales por su incesante ofensiva contra Gaza, que está próxima a cumplir un año.

Luego, en ese mismo lugar recibió a los líderes de otras naciones para ahondar sobre las relaciones bilaterales, subrayando la importancia del diálogo y la cooperación estratégica entre naciones.

El primer encuentro con el presidente de Irán

Erdogan se reunió por primera vez con su homólogo de Irán, Masoud Pezeshkian, quien sucedió a Ebrahim Raisi luego de su muerte en un accidente de helicóptero en mayo.

Los líderes abordaron temas de interés bilateral y condenaron los recientes ataques israelíes en la región. En este sentido, el presidente turco subrayó la necesidad de tomar medidas frente a "la agresión israelí que pone en riesgo la seguridad" de Oriente Medio.

Luego insistió: "La comunidad internacional debe alzar más su voz sobre la base del derecho internacional, la diplomacia y los derechos humanos para poner fin a la violencia que Israel está cometiendo en los territorios palestinos y libaneses lo antes posible".

También destacó los lazos históricos y culturales que unen a Türkiye e Irán, expresando su creencia de que las relaciones bilaterales se desarrollarán y fortalecerán en todos los ámbitos.

Una mirada a Kuwait

El presidente también mantuvo una reunión con el príncipe heredero de Kuwait, jeque Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah, en la que discutieron las relaciones bilaterales las naciones, así como temas de índole regional y global.

Erdogan subrayó que ambos países continuarán trabajando para fortalecer sus relaciones en diversos sectores, como la economía y la industria de defensa. Además, advirtió que los ataques de Israel contra Palestina y Líbano representan una amenaza para la estabilidad regional y añadió que, "tarde o temprano, Israel tendrá que rendir cuentas por los crímenes que ha cometido".

Türkiye y Alemania