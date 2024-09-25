TÜRKİYE
Emine Erdogan destaca cultura culinaria africana en un evento en Nueva York
La primera dama de Türkiye organizó el evento "Sabores de África: un banquete de cultura, cocina y amistad" para celebrar la cocina y cultura africanas.
Erdogan lanzó un libro de cocina, “Cultura alimentaria africana”, para preservar las recetas tradicionales y promover la unidad cultural. / Foto: AA
25 de septiembre de 2024

Emine Erdogan, la primera dama de Türkiye, destacó el poder unificador de la comida en un evento cultural en Nueva York, donde celebró la cocina y cultura africanas junto a las esposas de líderes mundiales y representantes de organizaciones internacionales.

Después del evento, que se realizó en la Casa Turca (Türkevi) en Nueva York este martes, Emine Erdogan expresó en la red social X su alegría por haber sido la anfitriona del evento "Sabores de África: un banquete de cultura, cocina y amistad", donde también lanzó su libro de cocina sobre la gastronomía africana.

"Al igual que en Türkiye y en varias culturas del mundo, la mesa en África une las diferencias con armonía y los corazones con afecto”, aseguró la primera dama, destacando la rica herencia culinaria de ese continente.

“Preparamos el libro ’Cultura de la Comida Africana’ como un tesoro para ser transmitido a la memoria compartida de la humanidad”, agregó.

"El libro presenta recetas tradicionales, junto con la experiencia humana detrás de ellas", indicó. También añadió que espera que el libro ayude a preservar la amistad, la cual también se verá fortalecida con la apertura de la "Casa de la Cultura Africana" en la capital de Türkiye, Ankara.

FUENTE:TRT World
