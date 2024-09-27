ORIENTE MEDIO
4 MIN DE LECTURA
Palestinos devuelven 88 cuerpos que Israel entregó en un contenedor en Gaza
Las autoridades de Gaza denunciaron que “en un acto inhumano” Israel entregó 88 cadáveres sin identificar y sin información dentro de un contenedor.
Palestinos devuelven 88 cuerpos que Israel entregó en un contenedor en Gaza
En un hecho escalofriante, las autoridades de Gaza devolvieron a Israel un contenedor que transportaba los cadáveres de 88 palestinos no identificados, y calificó la entrega de un "acto inhumano". Foto: AA. / AA
27 de septiembre de 2024

En un hecho escalofriante, las autoridades de Gaza devolvieron a Israel un contenedor que transportaba los cadáveres de 88 palestinos no identificados, y calificó la entrega de un "acto inhumano".

Ismail al-Thawabteh, jefe de la oficina de medios del gobierno de Gaza, expresó su indignación al calificar la acción como una "forma humillante" de irrespetar la dignidad del fallecido. Y añadió que la entrega se hizo “sin ninguna coordinación con las partes palestinas o internacionales”.

“Fueron entregados de una manera arrogante y humillante que le falta al respeto a la dignidad de los mártires. Este es un acto inhumano”, dijo a Thawabteh a la agencia de noticias Anadolu. Y agregó que esto representa “un crimen atroz que viola el derecho internacional y el derecho humanitario”.

“El Gobierno decidió devolver los cuerpos al lado israelí hasta que se proporcione información y documentación relacionada con ellos”, agregó.

También señaló que “no es la primera vez que la parte israelí comete actos tan inhumanos contra los mártires. Por lo que instó a las organizaciones internacionales, incluida la Cruz Roja, a intervenir y hacer frente a estas violaciones del derecho humanitario.

Israel ataca escuela que albergaba a cientos de desplazados

La Defensa Civil de Gaza informó que un bombardeo israelí contra una escuela, en la que se refugiaban desplazados, se ha cobrado al menos 15 vidas, entre ellas varios niños.

El ataque aéreo ocurrió en la escuela Al Faluj¡ya en Yabalia, que se convirtió en un refugio para miles de personas que han huido de la incesante ofensiva que Israel lanzó el 7 de octubre contra Gaza.

“Quince mártires, incluidos niños, y decenas de heridos",declaró Mahmud Basal, portavoz de la Defensa Civil.

Recomendados

Bombardeo contra hospital hiere a pacientes

Otro ataque aéreo israelí contra una tienda de campaña en el Hospital de los Mártires de Al Aqsa, en el centro de Gaza, causó pánico y heridas a pacientes y personal médico. Esto marca otro caso más de infraestructura civil que es blanco de incesantes bombardeos.

Esta tampoco es la primera vez que Israel ataca centros de salud. Hospitales, escuelas y lugares de culto han sido blanco durante la ofensiva que ya cumple casi un año, lo que ha generado miedo y trauma generalizados entre quienes buscan refugio de la violencia.

Testigos informaron de escenas de caos tras el ataque aéreo en el Hospital de los Mártires de Al-Aqsa, lo que subraya las peligrosas condiciones a las que se enfrentan las familias desplazadas.

Relacionado“Había cuerpos por todas partes”: relatos del ataque israelí en Nuseirat

41.534 palestinos muertos y 2,4 millones de residentes desplazados

Los incesantes ataques de Israel contra Gaza dejan al menos 41.534 palestinos muertos, la mayoría de ellos mujeres y niños, según el Ministerio de Salud de Gaza.

Esta cifra ilustra crudamente la grave crisis humanitaria a la que se enfrenta el enclave, donde casi todos sus 2,4 millones de habitantes han tenido que desplazarse debido a las bombas.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
En punto muerto: las propuestas de tregua en Gaza aceptadas por Hamás, pero rechazadas por Israel
Ataque israelí a la Flotilla Global Sumud genera ola de protestas y condenas internacionales
Grecia y la India refuerzan sus lazos militares: ¿qué significa para la región?
Por Kazim Alam
Plan de Trump para tregua en Gaza enfrenta contradicciones de Israel y dudas sobre su viabilidad
Flotilla Sumud alerta sobre aproximación de barco israelí y drones al entrar en zona de alto riesgo
Trump revela su plan para un alto el fuego en Gaza: qué dice la propuesta de 20 puntos y qué implica
¿Por qué el discurso de Siria en la ONU marcó un momento clave en su búsqueda de paz y prosperidad?
Por Ahmet Arda Sensoy
Lo único que separa a la Flotilla Global Sumud de Gaza es el mar… si Israel no planea intervenir
Israel ha arrasado con los cristianos en Palestina, denuncia comité, mientras el genocidio continúa
¿Qué se sabe del nuevo plan de Trump para paz en Gaza? Netanyahu visita EE.UU. y Hamás traza límites
Falso profeta de la paz: el discurso de Netanyahu en la ONU, desenmascarado
Por Ramzy Baroud, Romana Rubeo
Israel bombardea Gaza cada 8 o 9 minutos, advierte la ONU
A 1.000 km de Gaza: la Flotilla Global Sumud avanza pese a amenazas y suma apoyo internacional
Atrapada en Ciudad de Gaza con sus tres hijas, una madre dice que están “esperando morir”
Edward Said, la voz sobre la deshumanización de Palestina que sigue resonando a 22 años su muerte
Por Aya Jebari Laakel
Abbas de Palestina se dirige a la ONU por video y denuncia los “crímenes de guerra" de Israel
Por Baba Umar