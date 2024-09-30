ORIENTE MEDIO
Masacres y devastación: Israel sigue bombardeando Gaza sin pausa ni piedad
El Ejército de Israel continúa perpetrando ataques contra hogares y refugios en Gaza, matando a miles de palestinos y devastando el enclave, mientras crecen los temores de una guerra regional.
Palestinos entre los escombros de los edificios destruidos por los ataques israelíes en Jan Yunis, Gaza, el 29 de septiembre de 2024. / Foto: AA.
30 de septiembre de 2024

Las bombas de Israel siguen cayendo sin pausa a lo largo de todo Gaza: del norte al sur. Mientras la comunidad internacional se concentra en desescalar la alta tensión entre Tel Aviv y el Líbano, que genera temores de una guerra regional, los ataques indiscriminados del ejército israelí en el enclave matan a decenas de palestinos cada día.

Ataques aéreos y por tierra contra hogares, refugios y escuelas se cobraron la vida de al menos a 25 palestinos en varias zonas del enclave solo este domingo.

En el norte de Gaza, en la localidad de Beit Lahiya, cuatro palestinos perdieron la vida en un bombardeo contra una escuela, indicó Mahmoud Bassal, portavoz de la Defensa Civil del enclave.

Mientras tanto, al menos 16 palestinos murieron cuando los ataques del ejército impactaron sobre residencias y lugares donde había familias reunidas, en diferentes zonas del enclave, entre ellas Yabalia, Ciudad de Gaza y el campo de desplazados de Nuseirat, según informó Bassal.

Escuelas bombardeadas

Desde el 7 de octubre, Tel Aviv ha bombardeado de manera sistemática instalaciones civiles, incluidas escuelas, hospitales y lugares de culto en Gaza. En los últimos 10 días, atacó al menos seis escuelas en el enclave.

El bombardeo de este domingo sobre la escuela Um Al-Fahm en Beit Lahiya mató a cuatro palestinos y causó varios heridos, entre ellos, mujeres y niños. El ejército israelí reconoció el ataque, afirmando que su objetivo era un “centro de mando” de Hamás, aunque el edificio en realidad albergaba a cientos de civiles desplazados.

Pocas horas después, atacó otra escuela donde los palestinos habían buscado refugio, Abu Jaafar Al Mansour, ubicada en la misma localidad, matando al menos a dos personas, según informó la cadena de noticias qatarí Al Jazeera.

A su vez, el pasado jueves al menos 15 personas murieron en un bombardeo a la escuela Faluya, en el campo de refugiados de Yabalia.

Atacar escuelas podría constituir un crimen de guerra. Israel enfrenta acusaciones de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia por sus acciones en Gaza.

El ejército israelí ha matado a casi 17.000 niños

Desde el comienzo de su brutal ofensiva contra Gaza, Israel ha matado al menos a 41.595 palestinos, según informó en un comunicado el Ministerio de Salud del enclave este domingo, y más de 96.251 resultaron heridos.

Los ataques han sido especialmente trágicos para los niños: desde octubre pasado, mataron al menos 16.859 menores de edad, incluidos 171 bebés.

Además, al menos 25.973 niños palestinos “viven ahora en Gaza sin uno o ambos padres debido a la agresión israelí", informó Ismail al-Thawabta, director de la Oficina de Medios del Gobierno de Gaza, en diálogo con la agencia de noticias Anadolu.

Sin embargo, muchas personas siguen atrapadas bajo los escombros, y se estima que el número de fallecidos en el enclave puede ser considerablemente mayor, alcanzando cientos de miles.

FUENTE:TRT Español y agencias
