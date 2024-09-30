Armenia está lista para la “normalización total” de sus relaciones con Türkiye y se encuentra satisfecha con la “dinámica positiva” en el proceso, dijo un alto diplomático armenio a la agencia de noticias Anadolu.

Las declaraciones ocurren después de que este martes el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, se reuniera con el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

“Estamos contentos con la dinámica positiva de la normalización entre Armenia y Türkiye, pero creemos que se puede hacer mucho más, especialmente en lo que respecta a la normalización total de las relaciones, la apertura de la frontera y el establecimiento de relaciones diplomáticas,” declaró a Anadolu Vahan Kostanyan, viceministro de Relaciones Exteriores de Armenia en Nueva York.

Kostanyan describió las conversaciones entre Erdogan y Pashinyan como “bastante positivas”, en las que ambos líderes mostraron una “disposición a entender las posiciones del otro”.

El viceministro también destacó acuerdos anteriores sobre cuestiones como la apertura de la frontera a ciudadanos de terceros países y diplomáticos, un acuerdo que se logró en julio de 2022 durante la cuarta ronda de conversaciones de normalización en Viena.

“Volvimos a confirmar, una vez más, que la parte armenia está preparada. Hicimos toda la preparación de infraestructura y trabajo técnico necesario, y estamos listos para proceder a implementar el acuerdo”, según el alto diplomático.

Tras la reunión en Nueva York, Erdogan destacó el “enfoque positivo” de Pashinyan para resolver los antiguos problemas entre Armenia y Azerbaiyán.

Tras el colapso de la Unión Soviética, Türkiye fue uno de los primeros países en reconocer la independencia de Armenia el 21 de septiembre de 1991. Pero en 1993, Türkiye cerró su frontera y cortó lazos tras la ocupación armenia de Karabakh.

Luego de la guerra del Karabakh de 2020, en la que Azerbaiyán recuperó territorio, las relaciones turco-armenias entraron en una nueva fase. En diciembre de 2021, ambos países nombraron representantes especiales para mantener conversaciones que buscaran el proceso de normalización.

Los representantes especiales de Türkiye y Armenia, el embajador turco Serdar Kilic y el vicepresidente del Parlamento armenio Ruben Rubinyan, se reunieron el 30 de julio en la frontera común para celebrar la quinta ronda de conversaciones de normalización.

Beneficios económicos de la normalización

Kostanyan se mostró optimista respecto a la cooperación futura, concretamente en lo que respecta a la reapertura del ferrocarril Kars-Gyumri, que en su opinión aportaría beneficios económicos no sólo a Armenia y Türkiye, sino también a toda la región.

“Sabemos que muchas de las cadenas logísticas están bloqueadas o no funcionan correctamente, y el ferrocarril Kars-Gyumri puede convertirse en una nueva puerta de Armenia a Europa, de Türkiye a Asia Central y a China", afirmó.

“Se puede hacer mucho más, y se puede hacer de una manera más rápida", dijo sobre la normalización de las relaciones.