Hace un año que las bombas de Israel no han dejado de caer sobre Gaza, sin discriminar entre hogares, tiendas de campaña o campos de refugiados. Entre las víctimas se encuentran los niños: en promedio, estos ataques han matado a 40 niños cada día, según informó el portavoz de Unicef, James Elder.

“Durante un año, se ha informado de la matanza de 40 niñas y niños cada día. Por eso hablamos de una guerra contra los niños”, afirmó el portavoz global de la agencia de ONU para la infancia, dialogando con BBC Mundo.

“Los ataques contra niños y niñas en Gaza no pueden normalizarse”, dijo Elder. Añadió que en este caso se enfrenta a algo que jamás le había ocurrido: tener que recordar al mundo "que los niños palestinos son niños”.

Aseguró que, durante su última misión en el enclave, muchos niños le dijeron que “esperan a que la próxima bomba caiga en su tienda de campaña”. “Están tan traumatizados y deprimidos que no ven ninguna salida y con bombardeos noche tras noche esperan que esto literalmente termine para ellos”, agregó.

En esa línea, indicó que los psicólogos infantiles afirman que estamos “en un territorio desconocido en lo que respecta al estado psicológico de los niños” y reiteró que todos los niños de Gaza necesitarán algún tipo de apoyo de salud mental.

Por otro lado, en la entrevista con BBC destacó que la ONU logró completar la primera parte de la campaña de vacunación contra la polio para los niños. Sin embargo, señaló: “Pero hay algo bastante amargo en esto, porque esas mismas familias que recibieron la vacuna contra la polio a las once de la mañana bien pueden enfrentar bombardeos a las once de la noche”.

Incesantes bombardeos israelíes

Mientras tanto, los ataques de Tel Aviv han matado al menos a 130 palestinos esta semana, según informó la Oficina de Medios de Gaza.

Los residentes del campo de refugiados de Yabalia, en el norte de Gaza, han soportado cinco días consecutivos de intensos bombardeos israelíes, que incluyen un bloqueo terrestre, la destrucción de hogares y desplazamientos forzados.

Asimismo, el ejército israelí ordenó la evacuación de importantes hospitales de la zona, entre ellos, Kamal Adwan, Indonesio y Al Awda. Les dieron un plazo de 24 horas para cumplir, el cual expira este jueves.

El lunes, las fuerzas israelíes advirtieron a los residentes de Yabalia, Beit Hanun y Beit Lahia que evacuaran y se trasladaran a la parte sur de Gaza. Según informes de autoridades gazatíes, alrededor de 700.000 de los 1,2 millones de habitantes del norte del enclave han decidido quedarse a pesar de estas órdenes, debido a que la mayoría de ellos ya fueron desplazados varias veces y no tienen dónde ir.