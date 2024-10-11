Una investigación de la ONU concluyó que Israel implementó una estrategia para destruir el sistema sanitario de Gaza, mientras sus fuerzas torturaban y asesinaban al personal médico, lo cual constituye crímenes de guerra y de lesa humanidad.

"Israel lleva a cabo una política concertada de destrucción del sistema de salud de Gaza en el marco de su ofensiva" en dicho territorio, declaró el jueves la Comisión Internacional de Investigación Independiente de la ONU en un comunicado.

Así, Tel Aviv "comete crímenes de guerra y contra la humanidad, de exterminación, con ataques incesantes y deliberados contra el personal médico y las instalaciones", precisó.

El panel de expertos, que inició la investigación en 2021, acusó a Israel de matar, detener y torturar intencionalmente a trabajadores de salud palestinos, de atacar sus vehículos y de limitar los permisos para evacuaciones médicas desde Gaza.

“Israel debe detener inmediatamente la destrucción sin precedentes de instalaciones de atención médica en Gaza”, dijo Navi Pillay, exjefa de derechos humanos de la ONU que estuvo al frente de la investigación. “Al atacar las instalaciones de atención de salud, Israel está atacando el propio derecho a la salud, con importantes efectos perjudiciales a largo plazo para la población civil”, añadió.

Asimismo, señaló que “los niños en particular se han llevado la peor parte de estos ataques, sufriendo tanto directa como indirectamente el colapso del sistema sanitario”.

En esta línea, la Organización Mundial de la Salud (OMS) había alertado que más de 10.000 pacientes que necesitaban evacuación médica urgente no han podido salir de Gaza desde que se cerró el paso fronterizo de Rafah con Egipto en mayo.

El Ministerio de Salud del enclave también informó que casi 1.000 médicos murieron allí en el último año, en lo que la OMS calificó de “pérdida irremplazable y golpe masivo al sistema sanitario”.

Por otro lado, la Comisión de Investigación ya había determinado que Tel Aviv cometió crímenes de guerra en las primeras fases de la ofensiva, los cuales también califican como crímenes de lesa humanidad debido a las enormes pérdidas civiles. Este concepto se aplica a los crímenes internacionales más graves, perpetrados de manera consciente como parte de un ataque amplio o sistemático contra la población civil.

Además, Tel Aviv no cooperó con la investigación, lo que llevó a la comisión a acusarlo de obstruir su trabajo e impedir que los investigadores accedieran tanto a Israel como a los territorios palestinos.

“Mientras haya pacientes, no me iré”

A pesar del intento de Israel por destruir el sistema sanitario, los profesionales de la salud de Gaza resisten.

Este miércoles, Tel Aviv ordenó la evacuación de tres hospitales del norte del enclave en un plazo de 24 horas, amenazando con que, de no hacerlo, correrían “la misma suerte que el hospital Al-Shifa, con destrucción, matanzas y detenciones”, según un comunicado del Ministerio de Salud de Gaza.

El Hospital Kamal Adwan fue uno de los que recibió la órden de evacuar. Sin embargo, su director anticipó que no cerraría el hospital, ya que decenas de pacientes se estaban atendiendo allí.

“Mientras haya pacientes, no me iré”, declaró el Dr. Hossam Abu Safia en diálogo con el medio de noticias Drop Site News. “Llevo aquí desde que empezó el genocidio y estoy decidido a seguir ayudando a mi pueblo”, añadió.

Kamal Adwan es el único hospital parcialmente operativo del norte de Gaza especializado en el tratamiento de bebés y en diálisis, en el que quedan unos sesenta pacientes, desde recién nacidos hasta ancianos.

“La mayoría son heridos de guerra”, dijo Abu Safia este miércoles. “También atendemos a pacientes con enfermedades víricas, pero las fuerzas israelíes están cercando el hospital y aquí nos falta de todo, no podemos seguir haciendo bien nuestro trabajo.”

“Los pacientes siguen recibiendo atención médica en el hospital. La gente se ve obligada a caminar por las calles bajo las bombas para intentar venir a recibir tratamiento”, añadió.

En esta línea, subrayó: “Estamos funcionando con una capacidad mínima. No hay suficientes equipos y suministros médicos ni combustible para hacer funcionar el hospital. Estamos desprovistos de todo”.