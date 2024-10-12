Aún cuando los medios reproducen cómo Alemania reprime cualquier expresión de solidaridad con Palestina —desde la promesa del alcalde de Frankfurt de prohibir las conmemoraciones hasta el enfrentamiento en Berlín entre la Policía y manifestantes propalestinos que acabó con gases lacrimógenos y un hombre en silla de ruedas detenido— la resistencia y, sobre todo, la resistencia creativa, no desaparece. A decir verdad, no para de crecer.

Esta es una sala de exposiciones en Frankfurt. Sus paredes exhiben una muestra fotográfica de reporteros palestinos, un prisma desolador del desastre humanitario en Gaza y un reflejo del espíritu de resiliencia de sus habitantes: su capacidad de florecer aún en el barro de la guerra. Las imágenes son abrumadoras. Una, tomada en el campo de refugiados de Nuseirat en Gaza, muestra a una niña que amasa pan en medio de un apocalipsis de bombas y humo. A pesar del desastre, la chica sonríe.

Aquí, en Frankfurt, un niño se conmueve tanto con esa chica y su sonrisa de acero que busca en sus bolsillos y dona todas las monedas que tiene. Es su forma de decir “también esto puede pasarme a mí”.

La muestra, que circuló por Londres, Lecce (Italia) y Lugano (Suiza), se llama "A través de mis ojos". Es uno de los eventos generadores de conciencia más recientes de PALI think hub, una organización sin fines de lucro que emergió entre Suiza y Alemania. Fue fundada por Emma Lo Re, una italo-estadounidense experta en derecho internacional, y Lise, una franco-palestina nacida en Alemania, graduada en Relaciones Internacionales. Dos defensoras sociales que apuestan a visibilizar el atropello humanitario en Gaza, al poner rostros y calor humano allí donde los medios sólo hablan de cifras y operaciones militares.

Ambas tienen experiencia en estar del lado de los más débiles: Emma ha escrito sobre derechos humanos y participado en proyectos de voluntariado, incluída la flotilla de la libertad Handala en solidaridad con Palestina. Lise ha realizado trabajo voluntario para Acción contra el Hambre.

“Fomentar la conexión: esto es exactamente lo que buscamos con nuestra exposición de fotos en Gaza”, explica Emma. “Buscamos inspirar la acción humanizando las experiencias de los palestinos que viven bajo la ocupación. La forma más eficaz de traducir realidades complejas es anclarlas en experiencias humanas con las que podamos identificarnos", añade.

Pero ¿cómo Emma se convirtió en Europa en un emblema de la lucha por recuperar y mostrarle al mundo las voces de los oprimidos? Esta historia comienza con una niña y un libro.

La lección de Ana Frank que nunca muere

A los 10 años, Emma leyó el clásico diario de Ana Frank, la niña que relató el horror del nazismo hasta que, ella misma y su familia, fueron tragados por la larga sombra del Holocausto.

"¿Por qué me llamaba la atención Ana Frank?”, se pregunta Emma. “Me asombraba que todo eso le sucediera a una chica de mi edad. Una niña inocente y cercana".

Emma siente que, a pesar del tiempo, el ejemplo de esa niña sigue presente en el genocidio en Gaza. "Ana Frank soñaba con convertirse en periodista después de la guerra. Si Ana Frank estuviera viva, sería una periodista políticamente comprometida, escribiendo sobre el genocidio en Gaza", añade.

Así como de niña admiraba a Frank, hoy Emma admira a mujeres palestinas que visibilizan los atropellos y el aluvión del desastre en Gaza. "Mujeres como Bisan Owda, Plestia Alaqad, Lama Jamous y Hind Khoudary dan voz a la causa palestina y documentan los horrores que presencian día a día. Su trabajo es poderoso e impactante y, si bien existen paralelismos con la historia de Ana Frank, estas mujeres tienen sus propias voces, sus propios legados", señala.

A los 12 años, Emma conoció a tres sobrevivientes del Holocausto que visitaron su escuela. Aquel día, algo penetró en su corazón para siempre y nunca salió de allí. "Escucharlos relatar los horrores que soportaron me dio una comprensión profunda de lo que es sufrir las violaciones de los derechos humanos", reflexiona. Pero el verdadero descubrimiento estaba por venir.

“¿Mamá, dónde está Palestina?”