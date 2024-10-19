La situación en Yabalia, el mayor de los ocho campos de refugiados históricos de Gaza, es devastadora. Los residentes palestinos ven cómo los tanques israelíes destruyen sus casas a diario y cómo el ejército desata una masacre tras otra contra sus vecinos. Este viernes, después de un ataque, Tel Aviv cortó las comunicaciones y envió más tropas a la zona.

"Lo que está ocurriendo en el campo de refugiados de Yabalia se puede resumir como una misión de exterminio rápido; nunca hemos visto algo así", indicó Hossam Shabat, uno de los pocos periodistas palestinos que informan desde Yabalia, el viernes en la red social X.

"Durante la última hora, el bombardeo de artillería no ha parado. Las fuerzas de ocupación israelíes están demoliendo casas mientras los residentes siguen adentro. Los horrores incluyen bombardeos implacables, fuego continuo de artillería y francotiradores que matan a cualquiera que se mueva", explicó.

"Lo que están haciendo es un exterminio y un esfuerzo por vaciar todo el campamento de sus habitantes matándolos y dejándolos morir de hambre", señaló. Añadió que la situación allí se siente como estar viviendo “el Día del Juicio”.

Por su parte, el periodista palestino Anas Al-Sharif aseguró que "las familias que se negaron a ser desplazadas están siendo sometidas a un genocidio. Aviones de guerra bombardearon decenas de hogares habitados en los alrededores de la intersección de Nassar, en el barrio de Tal al-Zaatar, al este del campamento, causando la muerte o heridas a 100 personas".

"Los cuerpos de los inocentes yacen por todas partes. Los hospitales, las calles y las carreteras están abarrotados de quienes fueron recuperados de entre ellos, y la mayoría sigue bajo los escombros", describió Al-Sharif.

Israel ha prohibido la entrada de periodistas extranjeros a Gaza y, desde el comienzo de su ofensiva, ha matado a casi 200 periodistas palestinos. Por eso, los pocos periodistas que informan desde Yabalia y el enclave arriesgan sus vidas a diario ante los proyectiles o ataques israelíes. Pero, a pesar de su esfuerzo por comunicar al mundo la tragedia que se vive en la zona, la mayoría de los medios occidentales guardan silencio, mientras Israel difunde su propia propaganda.

Nuevas masacres

Este viernes Israel atacó hogares en Yabalia, matando al menos a 33 palestinos, 21 de ellos mujeres y muchos niños, y dejando 85 heridos, muchos de ellos graves.

Los residentes del campo de refugiados y de dos pueblos cercanos dijeron que Tel Aviv cortó las comunicaciones y los servicios de internet, lo que interrumpió las operaciones de rescate de los equipos de ambulancias y la capacidad de las personas afectadas por la invasión israelí para pedir ayuda.

Asimismo, señalaron que las fuerzas israelíes habían aislado efectivamente las ciudades del extremo norte de Gaza, Beit Hanoun, Yabalia y Beit Lahiya, de la ciudad de Gaza, bloqueando el movimiento excepto para las familias que obedecieron las órdenes de evacuación y abandonaron los tres pueblos.