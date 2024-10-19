Los ataques de Israel sobre el sur del Líbano, que comenzaron hace un año pero se intensificaron en el último mes, han causado una “impactante” destrucción de los pueblos y aldeas de la zona, advirtió la misión de paz ONU en el país.

"La escalada a lo largo de la Línea Azul [que delimita la frontera entre Líbano e Israel] está causando una gran destrucción de pueblos y aldeas en el sur de Líbano", indicó el portavoz de la misión, Andrea Tenenti, en una conferencia de prensa de Naciones Unidas en Ginebra.

"La devastación y destrucción de muchas aldeas a lo largo de la Línea Azul e incluso más allá es impactante", describió.

La semana pasada, la misión de los cascos azules, que tienen desplegados 10.000 efectivos de mantenimiento de la paz, acusó a las tropas israelíes de disparar "repetidamente" y "deliberadamente" contra sus posiciones.

Bombardeo a carretera en Beirut

Al menos seis personas murieron y otras 11 resultaron heridas el sábado en ataques aéreos israelíes contra varios lugares del Líbano.

En Beirut, dos personas murieron en un ataque israelí que tuvo como objetivo, por primera vez desde el inicio del fuego cruzado entre Israel y Hezbollah, la carretera que une la capital con el norte del país, según el Ministerio de Salud libanés.

Las dos personas que iban en el vehículo habían escapado y se habían refugiado en una zona boscosa junto a la carretera. Pero volvieron a ser atacadas y murieron, detalló la agencia oficial de noticias libanesa ANI.

Asimismo, según ANI, una persona murió y otras dos resultaron heridas en un ataque a un apartamento residencial en la ciudad de Shatoura, en la región del valle de Bekaa, en el este del Líbano.

Otras dos personas murieron cuando un ataque aéreo israelí alcanzó un vehículo en Jounieh, distrito de Kesrouan, en el centro del Líbano. También tres personas murieron y otra resultó herida en un ataque aéreo separado en la ciudad de Zefta, en el sur del Líbano, según el ministerio libanés.