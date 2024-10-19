ORIENTE MEDIO
ONU advierte “gran destrucción" de pueblos en el sur de Líbano tras ataques
Las bombas de Israel han causado una “impactante” devastación de pueblos libaneses. En respuesta a los ataques, Hezbollah ahora lanzó un dron hacia la residencia de Netanyahu, confirmó Irán.
Daños en edificios residenciales en Nabatiah, Líbano. / Foto: AA.
19 de octubre de 2024

Los ataques de Israel sobre el sur del Líbano, que comenzaron hace un año pero se intensificaron en el último mes, han causado una “impactante” destrucción de los pueblos y aldeas de la zona, advirtió la misión de paz ONU en el país.

"La escalada a lo largo de la Línea Azul [que delimita la frontera entre Líbano e Israel] está causando una gran destrucción de pueblos y aldeas en el sur de Líbano", indicó el portavoz de la misión, Andrea Tenenti, en una conferencia de prensa de Naciones Unidas en Ginebra.

"La devastación y destrucción de muchas aldeas a lo largo de la Línea Azul e incluso más allá es impactante", describió.

La semana pasada, la misión de los cascos azules, que tienen desplegados 10.000 efectivos de mantenimiento de la paz, acusó a las tropas israelíes de disparar "repetidamente" y "deliberadamente" contra sus posiciones.

Bombardeo a carretera en Beirut

Al menos seis personas murieron y otras 11 resultaron heridas el sábado en ataques aéreos israelíes contra varios lugares del Líbano.

En Beirut, dos personas murieron en un ataque israelí que tuvo como objetivo, por primera vez desde el inicio del fuego cruzado entre Israel y Hezbollah, la carretera que une la capital con el norte del país, según el Ministerio de Salud libanés.

Las dos personas que iban en el vehículo habían escapado y se habían refugiado en una zona boscosa junto a la carretera. Pero volvieron a ser atacadas y murieron, detalló la agencia oficial de noticias libanesa ANI.

Asimismo, según ANI, una persona murió y otras dos resultaron heridas en un ataque a un apartamento residencial en la ciudad de Shatoura, en la región del valle de Bekaa, en el este del Líbano.

Otras dos personas murieron cuando un ataque aéreo israelí alcanzó un vehículo en Jounieh, distrito de Kesrouan, en el centro del Líbano. También tres personas murieron y otra resultó herida en un ataque aéreo separado en la ciudad de Zefta, en el sur del Líbano, según el ministerio libanés.

Dron alcanza residencia de Netanyahu

Un dron fue lanzado hacia la residencia privada de Benjamín Netanyahu en Cesarea, informó este sábado la oficina del primer ministro israelí, después de que el ejército anunciara que un dron procedente del Líbano había impactado contra una "estructura" en esta localidad costera del centro de Israel.

"Un dron fue disparado hacia la casa del primer ministro en Cesarea. El primer ministro y su esposa no estaban presentes y no hubo víctimas", indicó la oficina de Netanyahu en un comunicado.

No estaba claro si la residencia era la "estructura" a la que se refirió el ejército, que previamente dijo que otros dos drones fueron interceptados.

Asimismo, desde el sábado por la mañana, el norte de Israel ha sido blanco de proyectiles lanzados desde Líbano. Las sirenas antiaéreas se activaron en varias localidades.

Aunque en principio ningún grupo en particular se atribuyó la responsabilidad del ataque, luego la misión de Irán ante la ONU afirmó que Hezbollah llevó a cabo el ataque.

Hezbollah responde a los ataques

Por su parte, Hezbollah afirmó este viernes haber lanzado un ataque con drones explosivos contra una base de defensas antiaéreas israelíes en el centro de Israel y aseguró que lo hizo en respuesta al asesinato de su líder Hassan Nasrallah.

Por otro lado, el grupo libanés ofreció el viernes sus condolencias por la muerte en Gaza del líder de Hamás Yahya Sinwar y afirmó que seguirá "apoyando" a los palestinos.

Desde el 23 de septiembre, Israel ha llevado a cabo una gran campaña aérea en el Líbano, supuestamente dirigida contra objetivos de Hezbollah. Esta ofensiva ha causado la muerte de más de 1.500 personas y ha desplazado a más de un millón.

El intercambio de fuego en la frontera comenzó el 7 de octubre cuando inició la agresión de Israel contra Gaza, que ya ha matado a casi 42.400 personas. Desde entonces, el número de muertos en el Líbano ha aumentado al menos a 2.350, según el Ministerio de Salud de este país.

FUENTE:TRT Español y agencias
Por Baba Umar