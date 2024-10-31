ORIENTE MEDIO
Médico de Gaza descubre que carga cuerpo de su madre, asesinada por Israel
Abed Bardini, parámedico palestino, se dio cuenta de que llevaba el cadáver de su madre después de acompañar el cuerpo sin vida en la ambulancia, envuelto en una sábana blanca.

Abed Al Aziz Bardini llora sobre el cuerpo de su madre después de descubrir de quién se trataba. / Foto: AP.
31 de octubre de 2024

Un paramédico palestino se enfrentó a un descubrimiento devastador cuando levantó la sábana ensangrentada: el cadáver sobre la camilla era su propia madre, asesinada en un bombardeo de Israel en el centro de Gaza.

"Oh, Dios, lo juro: ¡es mi madre! ¡No sabía que era ella!", sollozó Abed Bardini este miércoles mientras se inclinaba sobre su madre, Samira, abrazando su cabeza.

Otros médicos colegas de la Media Luna Roja intentaron consolarlo.

Bardini, sin saberlo, se había sentado en la ambulancia junto a su cuerpo, envuelto en una sábana blanca manchada de sangre, mientras el vehículo avanzó con dificultad por carreteras en mal estado durante unos dos kilómetros hacia el Hospital de los Mártires de Al-Aqsa en Deir Al-Balah.

Tres personas murieron y al menos 10 resultaron heridas por el ataque israelí contra un coche en el campo de refugiados de Maghazi, según funcionarios de salud palestinos y periodistas de la agencia AP. Los funcionarios del hospital indicaron que dos de los muertos eran hombres que estaban sentados en el vehículo, y que la explosión había herido de muerte a Samira Bardini, de 61 años, que estaba cerca.

Abed Bardini se encontraba en una de las dos ambulancias que acudieron al lugar. De vuelta al hospital, descargó la camilla con profesionalidad, entrecerrando los ojos ante el sol de la tarde mientras empujaba el cuerpo por el patio del hospital.

En el interior, el personal médico retiró la manta para comprobar si había señales de vida y Bardini perdió la fuerza.

Luego de llorar intensamente, se sentó en la morgue junto al cuerpo de Samira con la cabeza entre las manos, consolado por sus colegas de la Media Luna Roja.

Hicieron una oración fúnebre sobre su cuerpo en el estacionamiento, y luego Bardini ayudó personalmente a llevar el cuerpo a una ambulancia para el entierro.

La incesante masacre de Israel

Israel ha matado al menos a 43.163 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, y ha herido a más de 101.510 personas.

Su brutal ofensiva ha desatado una escasez masiva de necesidades básicas, incluyendo agua, alimentos, electricidad y medicinas, al tiempo que ha desplazado a casi toda la población.

Israel también ha matado al menos a 2.822 personas en el Líbano desde el año pasado y lanzó ataques contra instalaciones militares en Irán, aumentando el temor de que pueda arrastrar a todo Oriente Medio a una guerra extensa.

Tel Aviv enfrenta un caso de genocidio en la Corte Internacional de Justicia por sus acciones en Gaza.

FUENTE:TRT Español y agencias
