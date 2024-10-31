Un paramédico palestino se enfrentó a un descubrimiento devastador cuando levantó la sábana ensangrentada: el cadáver sobre la camilla era su propia madre, asesinada en un bombardeo de Israel en el centro de Gaza.

"Oh, Dios, lo juro: ¡es mi madre! ¡No sabía que era ella!", sollozó Abed Bardini este miércoles mientras se inclinaba sobre su madre, Samira, abrazando su cabeza.

Otros médicos colegas de la Media Luna Roja intentaron consolarlo.

Bardini, sin saberlo, se había sentado en la ambulancia junto a su cuerpo, envuelto en una sábana blanca manchada de sangre, mientras el vehículo avanzó con dificultad por carreteras en mal estado durante unos dos kilómetros hacia el Hospital de los Mártires de Al-Aqsa en Deir Al-Balah.

Tres personas murieron y al menos 10 resultaron heridas por el ataque israelí contra un coche en el campo de refugiados de Maghazi, según funcionarios de salud palestinos y periodistas de la agencia AP. Los funcionarios del hospital indicaron que dos de los muertos eran hombres que estaban sentados en el vehículo, y que la explosión había herido de muerte a Samira Bardini, de 61 años, que estaba cerca.

Abed Bardini se encontraba en una de las dos ambulancias que acudieron al lugar. De vuelta al hospital, descargó la camilla con profesionalidad, entrecerrando los ojos ante el sol de la tarde mientras empujaba el cuerpo por el patio del hospital.

En el interior, el personal médico retiró la manta para comprobar si había señales de vida y Bardini perdió la fuerza.