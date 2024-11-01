Comprender cómo funcionan las elecciones presidenciales en Estados Unidos, y por qué el conteo de votos es diferente, puede parecer un acertijo lleno de términos complejos. La principal razón es que, a diferencia de la mayoría de países, al ganador de la contienda no lo define el voto popular, que es el que emite cada ciudadano el día de las elecciones o en la votación anticipada. Y al tablero de decisión entran figuras clave como los electores y el Colegio Electoral. Así que para que no pierdas pista de lo que sucederá a partir de este martes 5 de noviembre, día de las elecciones, te dejamos la explicación del proceso.

El voto popular es diferente al voto electoral

Sí, esto parece un trabalenguas. Pero ahí está la base de lo que hay que comprender sobre el sistema en las elecciones de Estados Unidos. El voto popular es el de los ciudadanos, es decir, el de cada persona autorizada para votar.

En contraste, el voto electoral queda en manos de los llamados “electores” –valga la redundancia–, que son elegidos en cada estado por el voto popular. De manera que, cuando los ciudadanos acuden a las urnas, votan por los candidatos a presidente y vicepresidente, pero su decisión la va a “representar” –por así decirlo– un elector en su estado que está vinculado a esos candidatos.

En términos sencillos, es algo así como un voto indirecto. Cuando un ciudadano vota, así marque a los candidatos a la presidencia y vicepresidencia, lo que está eligiendo es a los electores que replicarán su decisión más adelante… si ganan la mayoría en su estado.

Ahora bien, aquí se empieza a complicar el escenario, pues los estados no tienen la misma cantidad de electores. Por eso hay unos que son más determinantes que otros en el conteo del voto electoral a nivel nacional.

A cada estado se le asigna un número de electores igual a la cantidad de representantes que tenga en la Cámara más dos senadores. Y esto varía dependiendo de la población de cada estado: más habitantes, mayor número de electores.

Para entenderlo con ejemplos: California tiene 55 electores, Texas 34, Nueva York 31, Florida 27, Pensilvania 21, pero Vermont, Delaware y Dakota del Norte tienen apenas 3 cada uno. Y aquí empieza el juego matemático: el candidato presidencial que haya obtenido la mayoría del voto popular en cada estado se lleva el total de votos electorales, sin importar que la diferencia haya sido de apenas cientos o miles de votos. Es todo o nada, básicamente. Las únicas excepciones son Maine y Nebraska que asignan a sus electores con un sistema proporcional.

El número mágico: 270

En total, Estados Unidos estableció 538 electores para todo su territorio desde 1964. Esto es importante porque los candidatos presidenciales necesitan al menos 270 votos electorales (que equivale exactamente a la mitad más uno) para ganar la Casa Blanca.