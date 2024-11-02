La tensión política en Bolivia, por el enfrentamiento que el expresidente Evo Morales mantiene con el actual mandatario Luis Arce, alcanzó un punto álgido este viernes. Primero, Arce denunció que “grupos armados afines a Morales” tomaron por asalto “tres unidades militares” y tenían a varios uniformados como rehenes. Luego, el expresidente se declaró en huelga de hambre para exigir que el Gobierno de Arce abra un diálogo.

En una rueda de prensa, desde la región del Chapare, en el departamento de Cochabamba donde se resguarda, Morales se declaró en huelga de hambre “hasta que el gobierno acceda a establecer mesas de diálogo por la crisis económica y los temas políticos con la participación de organismos internacionales y países amigos”. También pidió a sus seguidores que suspendan temporalmente "el bloqueo de caminos justamente para evitar hechos de sangre".

Su declaración se dio despúes de que un operativo policial y militar consiguiera finalmente el viernes despejar la principal ruta del país que estuvo tomada durante 19 días por sus seguidores. Las protestas y bloqueos que los seguidores de Morales han mantenido durante semanas surgieron en respuesta a una posible detención de Morales, investigado por presuntos delitos contra una menor en 2015. Los manifestantes también exigen una solución a la crisis económica, causada por la escasez de combustibles y divisas.

Cientos de camiones con alimentos, mercancía de exportación y combustibles están atrapados en las carreteras. Los gremios empresariales hablan de millonarias pérdidas, el ministro de Desarrollo Rural, Yamil Flores estimó en 970 millones de dólares las pérdidas por los bloqueos.

Toma de instalaciones militares

En medio de este contexto y antes de la huelga de hambre de Morales, el presidente Arce denunció el viernes la toma de las instalaciones militares. En un mensaje por la red X, antes Twitter, el mandatario detalló que los grupos armados “han tomado el lugar donde se encuentra el armamento militar en esas unidades, lo que constituye un acto criminal”. Y añadió que era un delito de traición a al patria.

Una fuente de Defensa, que habló bajo reserva con la agencia de noticias AFP, precisó que en el lugar hay "una veintena" de retenidos entre oficiales y soldados.

Las unidades militares tomadas se encuentran justamente en el Chapare, desde donde Morales se declaró en huelga de hambre y la región más afectada por los bloqueos de manifestantes. El comandante de la Fuerzas Armadas, el general Gerardo Zabala, instó a los manifestantes a “deponer acciones y abandonar de manera pacífica las instalaciones militares”. Señaló que el armamento en los cuarteles es para “defender la integridad territorial del país” y no seré usada para “generar enfrentamiento entre los bolivianos”.

Poco antes, las Fuerzas Armadas confirmaron “la toma de unidades militares” por parte de “grupos armados irregulares” y el “secuestro” de personal militar, armamento y municiones.