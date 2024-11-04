TÜRKİYE
3 MIN DE LECTURA
Türkiye llama a un alto el fuego en la guerra civil de Sudán "sin demora"
El Ministerio de Relaciones Exteriores turco expresó su preocupación por la situación en Sudán, instó a un cese inmediato de las hostilidades y destacó la necesidad de enviar ayuda humanitaria.
Türkiye llama a un alto el fuego en la guerra civil de Sudán "sin demora"
El conflicto de Sudán ha desencadenado una de las peores crisis humanitarias del mundo, con decenas de miles de muertos y más de 11 millones de personas desplazadas. / Foto: AP.
4 de noviembre de 2024

Türkiye ha expresado una profunda preocupación por el deterioro de la crisis humanitaria en Sudán, destacando especialmente la violencia contra civiles.

"Estamos profundamente preocupados por la situación humanitaria en Sudán y los ataques contra civiles en el estado de Al Jazirah, que violan el derecho humanitario", indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye en un comunicado este domingo.

El ministerio enfatizó la necesidad de un alto el fuego urgente "para restaurar la paz y la estabilidad".

También instó a una acción inmediata para "asegurar el regreso de las personas desplazadas a sus hogares y la entrega ininterrumpida de ayuda humanitaria".

El comunicado reiteró la postura de Türkiye a favor de la "soberanía, independencia, integridad territorial y unidad" de Sudán. En esa línea, se comprometió a brindar apoyo humanitario continuo para "aliviar el sufrimiento del pueblo sudanés", agregó el comunicado.

Enfrentamientos aumentan en Al Jazirah

Recomendados

El estado de Al Jazirah, en el centro de Sudán, se ha convertido una de las principales zonas de enfrentamientos tras la deserción del comandante del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), Abu Aqla Kaykal.

Es la primera deserción de alto rango de las RSF. Abu Aqla Kaykal se unió al ejército sudanés junto con, según el ejército, "un gran número" de sus tropas.

Según la coordinadora humanitaria de la ONU en Sudán, Clementine Nkweta-Salami, las RSF lanzaron ataques importantes en las partes orientales del estado de Al Jazirah entre el 20 y el 25 de octubre.

Nkweta-Salami aseguró que los paramilitares habrían cometido asesinatos en masa, agresiones sexuales, saqueos generalizados de mercados y viviendas, e incendios generalizados de granjas.

El conflicto en Sudán estalló a mediados de abril de 2023 entre el ejército regular, liderado por el líder de facto del país, Abdel Fattah al Burhan, y las RSF, dirigidas por su exvicepresidente Mohamed Hamdan Dagalo.

El conflicto ha desencadenado una de las peores crisis humanitarias del mundo, con decenas de miles de muertos y más de 11 millones de personas desplazadas.

FUENTE:TRT World
Explora
Ataque israelí asesina a Yahya Barzaq, fotoperiodista que colaboraba con TRT desde Gaza
"Por una paz justa y duradera”: líderes globales apoyan el plan de Trump para alto el fuego en Gaza
Por qué la reunión de Erdogan y Trump podría ser un punto de inflexión en la relación Türkiye-EE.UU
El movimiento Residuo Cero de Türkiye cumple 8 años de impacto económico, ambiental y global
Es hora de un nuevo enfoque para resolver la cuestión de Chipre: presidente de la RTCN
Presidente Erdogan celebra el apoyo de la ONU a Palestina y destaca diálogo constructivo con Trump
Maratón diplomático: las reuniones clave de Erdogan con líderes mundiales durante la Asamblea de ONU
Türkiye y EE.UU. firman acuerdo para profundizar cooperación en energía nuclear
Trump elogia a Erdogan como líder “altamente respetado” en la Casa Blanca y promete estrechar lazos
Primera dama de Türkiye advierte de "época oscura" donde el agua se utiliza como "arma de genocidio"
Erdogan llega a Washington para reunirse con Trump en la Casa Blanca tras encuentro sobre Gaza
Erdogan se reúne con Al-Sharaa y pide levantar sanciones sobre Siria lo antes posible
Primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, se reúne con homóloga de Gabón, y abordan temas ambientales
Erdogan y Trump celebran una reunión sobre Gaza que califican de “muy productiva y muy exitosa”
"A niños en Gaza tienen que amputarles las manos sin anestesia”: Erdogan denuncia genocidio ante ONU
Primera dama de Türkiye muestra patrimonio de Anatolia en exposición especial y pide acción por Gaza