Türkiye ha expresado una profunda preocupación por el deterioro de la crisis humanitaria en Sudán, destacando especialmente la violencia contra civiles.
"Estamos profundamente preocupados por la situación humanitaria en Sudán y los ataques contra civiles en el estado de Al Jazirah, que violan el derecho humanitario", indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye en un comunicado este domingo.
El ministerio enfatizó la necesidad de un alto el fuego urgente "para restaurar la paz y la estabilidad".
También instó a una acción inmediata para "asegurar el regreso de las personas desplazadas a sus hogares y la entrega ininterrumpida de ayuda humanitaria".
El comunicado reiteró la postura de Türkiye a favor de la "soberanía, independencia, integridad territorial y unidad" de Sudán. En esa línea, se comprometió a brindar apoyo humanitario continuo para "aliviar el sufrimiento del pueblo sudanés", agregó el comunicado.
Enfrentamientos aumentan en Al Jazirah
El estado de Al Jazirah, en el centro de Sudán, se ha convertido una de las principales zonas de enfrentamientos tras la deserción del comandante del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), Abu Aqla Kaykal.
Es la primera deserción de alto rango de las RSF. Abu Aqla Kaykal se unió al ejército sudanés junto con, según el ejército, "un gran número" de sus tropas.
Según la coordinadora humanitaria de la ONU en Sudán, Clementine Nkweta-Salami, las RSF lanzaron ataques importantes en las partes orientales del estado de Al Jazirah entre el 20 y el 25 de octubre.
Nkweta-Salami aseguró que los paramilitares habrían cometido asesinatos en masa, agresiones sexuales, saqueos generalizados de mercados y viviendas, e incendios generalizados de granjas.
El conflicto en Sudán estalló a mediados de abril de 2023 entre el ejército regular, liderado por el líder de facto del país, Abdel Fattah al Burhan, y las RSF, dirigidas por su exvicepresidente Mohamed Hamdan Dagalo.
El conflicto ha desencadenado una de las peores crisis humanitarias del mundo, con decenas de miles de muertos y más de 11 millones de personas desplazadas.