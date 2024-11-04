Türkiye ha expresado una profunda preocupación por el deterioro de la crisis humanitaria en Sudán, destacando especialmente la violencia contra civiles.

"Estamos profundamente preocupados por la situación humanitaria en Sudán y los ataques contra civiles en el estado de Al Jazirah, que violan el derecho humanitario", indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye en un comunicado este domingo.

El ministerio enfatizó la necesidad de un alto el fuego urgente "para restaurar la paz y la estabilidad".

También instó a una acción inmediata para "asegurar el regreso de las personas desplazadas a sus hogares y la entrega ininterrumpida de ayuda humanitaria".

El comunicado reiteró la postura de Türkiye a favor de la "soberanía, independencia, integridad territorial y unidad" de Sudán. En esa línea, se comprometió a brindar apoyo humanitario continuo para "aliviar el sufrimiento del pueblo sudanés", agregó el comunicado.

Enfrentamientos aumentan en Al Jazirah