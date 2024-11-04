La cuenta regresiva para las elecciones presidenciales de Estados Unidos está llegando a su fin. Este 5 de noviembre, más de 36 millones de votantes latinos o hispanos tendrán la oportunidad de ejercer su derecho al voto, una cifra comparable a la población de Perú o Arabia Saudita. En las últimas semanas, los candidatos han intensificado sus apariciones públicas, compartiendo escenario con celebridades en mítines en los estados clave, conocidos como “pendulares”, donde se definirá quién llegará a la Casa Blanca.

En 2024, EE.UU. se ha consolidado como el segundo país con más hablantes de español, solo después de México. Actualmente, hay allí 65,1 millones de personas que tienen ascendencia latina o hispana, ya sea porque provienen de países de América Latina o porque hablan el idioma. El poder demográfico de este grupo no había alcanzado una magnitud tan notable desde los años setenta, cuando se comenzó a registrar esta información.

Asimismo, en las últimas cinco décadas la población hispana o latina en el país se ha multiplicado por siete, y su peso relativo se ha cuadruplicado. Este cambio también ha impactado en las urnas: mientras que en 1988 el electorado latino o hispano no superaba el 4% del total del censo, ahora representa el 15%. California, Texas, Florida y Nueva York son, en ese orden, los estados con mayor concentración de esta población.

Las comunidades latinas lideran el crecimiento poblacional en EE.UU.: de los 1,64 millones de personas que se sumaron al censo en 2023, 1,16 millones son latinos. Las cifras demográficas disponibles muestran que este rápido crecimiento solo es comparable con el de las comunidades asiáticas, cuyo ritmo es ligeramente superior.

Más que una minoría: los latinos redefinen la batalla electoral

En los últimos días de campaña, los esfuerzos de la actual vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris, y el expresidente y candidato republicano, Donald Trump, se han concentrado en los estados pendulares: siete territorios donde las elecciones se deciden por márgenes estrechos, de cientos o miles de votos, y donde aún no hay claros favoritos.

Estos estados –Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvania, Carolina del Norte y Wisconsin– han experimentado un crecimiento sostenido de la población latina. Arizona y Georgia, en particular, registran incrementos de más del 30% respecto a años anteriores, aunque todos han visto un aumento significativo en la población hispana o latina.

Durante muchas décadas se fue construyendo una identidad común para un grupo que es heterogéneo y con orígenes diversos, a diferencia de otras minorías étnicas que tienen más similitudes. Sin embargo, entre más crece el poder electoral de la comunidad latina, su voto se vuelve menos homogéneo y se va alejando más de las retóricas partidistas, dejando de apoyar a un partido o a un candidato puntual.

“No existe un voto latino homogéneo. Los cubanos y venezolanos en Miami tienen poco en común con los salvadoreños en Arizona o Texas. Si bien muchos grupos se han movido hacia los republicanos, este cambio es menor de lo que suele sugerirse”, afirma Scott Morgenstern, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Pittsburgh, en Pensilvania, uno de los estados pendulares.

El académico explica que el voto latino se inclina cada vez más hacia temas económicos y sociales, como el costo de vida y la inflación, que han impactado al país tras la pandemia de COVID-19, y menos hacia cuestiones migratorias, como en décadas pasadas. Uno de los retos más importantes que enfrenta la participación electoral latina es la histórica abstención, como señala Morgenstern: “Hay números suficientes de ellos (latinos) en los estados pendulares para que puedan determinar al ganador”.

¿Inclinará el voto latino la balanza en los estados clave?

En los estados pendulares, conocidos en EE.UU. como swing states, los latinos tienen mayor capacidad de influir por la ajustada diferencia que han tenido los partidos en las últimas elecciones presidenciales.

“Diferentes encuestas en la actualidad muestran que el 71% de los latinos que están en condiciones de votar irán a las urnas. Esa cantidad en una elección extremadamente reñida hace que su rol sea central y que tanto Trump como Harris le dediquen tanto tiempo a los condados en donde hay latinos dentro de los estados en disputa”, asegura Anabella Busso, investigadora del Conicet especializada en temas de Relaciones Internacionales y profesora en la Universidad de Rosario en Argentina.

“Ambos partidos están decepcionados en lo que respecta al voto latino”, dice por su parte Hernando Amaya, analista político que vive en Nevada. Para él, las comunidades latinas sienten que su voto solo es válido cuando hay elecciones presidenciales o de medio término. “Sin embargo, es posible que la participación latina se incremente. A pesar de que su voto se ha separado de los partidos, hay cada vez más votantes independientes”, añade.

Históricamente, estados como Pensilvania, Wisconsin o Michigan, también conocidos como el cinturón del óxido (Rust Belt), por su influencia en la industria automotriz y del acero en otras épocas, se han definido por diferencias muy ajustadas de votos. “En ese escenario el voto latino se convierte en muy importante si, efectivamente, los latinos se sienten motivados a participar”, asegura Busso.