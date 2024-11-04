EUROPA
Frustración y dolor en España: abuchean a los reyes tras trágica inundación
Manifestantes abuchearon y lanzaron barro a los reyes de España y al presidente del Gobierno en una muestra de frustración generalizada frente a una de las peores inundaciones en la historia del país.
Los residentes enfadados de Paiporta gritaron "asesinos" y lanzaron barro durante la visita del rey Felipe VI y el primer ministro Pedro Sánchez, en medio de la indignación por las inundaciones que han dejado más de 200 muertos. Foto: Manaure Quintero. AFP. / AFP
4 de noviembre de 2024

Las tormentas que golpearon la provincia de Valencia en España durante la última semana dejaron un panorama devastador: más de 200 muertos y miles de afectados. Este domingo, los residentes de la región abuchearon al rey y la reina durante su visita a una de las zonas más afectadas, en una expresión de indignación e impotencia ante la catástrofe, que ya es considerada el mayor desastre natural de la historia reciente de España.

Durante su visita a la localidad de Paiporta, el rey Felipe VI, la reina Letizia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Autónoma de Valencia, fueron recibidos por un grupo de unos 100 manifestantes que les lanzaron barro y palas en su dirección.

La tensa situación escaló al punto de que tuvieron que cancelaron las visitas planeadasa otras áreas afectadas por las inundaciones.

El monarca pidió luego comprensión por la reacción de la gente. “Hay que entender el enfado y la frustración de muchas personas por lo mal que lo han pasado", expresó Felipe VI en una reunión del centro de coordinación de las tareas de rescate. Por su parte, Sánchez dijo a la prensa que reconocía "la angustia, el sufrimiento" de los afectados, pero condenó "cualquier tipo de violencia".

Más de 17.000 efectivos de seguridad, incluyendo policías, bomberos y militares, han sido desplegados en la zona. Sin embargo, muchos residentes en pequeños pueblos afectados por las inundaciones han expresado su frustración, asegurando que la ayuda no es suficiente.

Mientras tanto, miles de voluntarios han llegado a las zonas afectadas en los últimos días, trayendo comida, agua y palas para ayudar a limpiar el barro.

Paiporta ha sido especialmente afectada por las devastadoras inundaciones, que han dejado 217 muertes confirmadas hasta el momento. Las autoridades locales indicaron que las operaciones de búsqueda y rescate continúan, con algunas personas aún desaparecidas.

En apenas unas horas, la semana pasada cayó una cantidad de agua que equivale a un año de lluvia, desbordando los ríos y provocando graves inundaciones en la región de Valencia.

Continúa la alerta

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien lidera el Comité de Crisis establecido por el Gobierno español, advirtió que la alerta continúa, con pronósticos de más lluvias en regiones como Castellón y Almería, donde podrían acumular hasta 150 litros por metro cuadrado.

El transporte permanece interrumpido en 67 carreteras en Valencia, mientras que aproximadamente 3.000 personas siguen sin electricidad y muchas más sin internet. La zona afectada por las inundaciones también enfrenta escasez de agua, alimentos y seguridad. Además, se reportaron saqueos, por los que al menos veinte personas fueron arrestadas por robo.

En este marco, Sánchez reconoció que algunas zonas siguen aisladas, con casas y garajes todavía bloqueados y decenas de personas aún desaparecidas. “Soy consciente de que la respuesta no es suficiente. Sé que hay problemas graves: servicios básicos colapsados, municipios cubiertos de barro, gente que busca desesperadamente a sus seres queridos... tenemos que hacerlo mejor”, dijo luego del incidente.

Según el mandatario español, las fuerzas estatales han rescatado a 4.800 personas y asistido a más de 30.000 en sus hogares.

Asimismo, anunció este domingo que se desplegarían 5.000 militares adicionales, el mayor despliegue militar en tiempos de paz en la historia del país. El gobierno también envía un gran barco con viviendas e instalaciones médicas al puerto de Valencia. Ya ha enviado morgues móviles, convoyes de ayuda humanitaria y personal para restablecer servicios básicos como carreteras, electricidad y agua.

A pesar de estos esfuerzos, la frustración sigue creciendo entre los residentes que enfrentan la escasez de suministros esenciales y una lenta distribución de ayuda en las áreas afectadas.

FUENTE:TRT Español
