Tormentas golpean Barcelona mientras sigue búsqueda de víctimas en Valencia
Los servicios de rescate mantienen su búsqueda contrarreloj en Valencia tras las catastróficas inundaciones, mientras las autoridades de Barcelona han emitido alertas por tormentas.
Por las fuertes tormentas que azotaron Barcelona, las autoridades emitieron alertas y suspendieron parte del transporte en el área. Foto: AA / AA
5 de noviembre de 2024

Una semana después de las inundaciones que devastaron amplias zonas de Valencia, en España, y mientras los servicios de rescate continúan con su búsqueda contrarreloj, fuertes tormentas azotaron Barcelona. Esto llevó a las autoridades a emitir alertas y a suspender parte del transporte en la región.

El ministro de Transportes español, Óscar Puente, anunció la suspensión de todos los trenes en el noreste de Cataluña, una región con ocho millones de habitantes, a petición de los funcionarios de Protección Civil.

También explicó que las lluvias obligaron a los controladores de tráfico aéreo a desviar el rumbo de 15 vuelos que operaban en el aeropuerto de Barcelona, situado en la parte sur de la ciudad.

Además, los residentes del sur de la ciudad recibieron en sus teléfonos móviles una alerta por “lluvias extremas y continuas” en los alrededores del sur de la ciudad. El mensaje instó a la población a evitar zonas con canales que normalmente permanecen secos.

En los alrededores, se cerraron varias autopistas debido a las inundaciones. En Tarragona, una ciudad en el sur de Cataluña, a medio camino entre Barcelona y Valencia, se cancelaron las clases tras emitirse una alerta roja por lluvias.

Rescate contrarreloj en Valencia

Mientras tanto, en Valencia, la búsqueda de cuerpos continúa en cientos de casas y en miles de coches esparcidos por las calles, autopistas y vías que se inundaron la semana pasada tras las fuertes tormentas conocidas como DANA.

El ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, informó que las autoridades aún no pueden estimar la cantidad de desaparecidos. De momento, se han confirmado 218 muertes.

Los ciudadanos, voluntarios y miles de soldados y policías continuaban este martes con su esfuerzo de limpieza para retirar barro y escombros.

Muchas personas se sienten frustradas ante la tragedia que sacude a la región. Su ira se manifestó este domingo cuando una multitud lanzó barro a los reyes españoles y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una visita a Paiporta, una de las localidades más afectadas.

El Gobierno de España anunció que desplegará más equipos de rescate en la zona. El lunes, el buque de transporte “Galicia” de la armada española llegó al puerto de Valencia con marines, helicópteros y camiones cargados de alimentos y agua para ayudar con el esfuerzo de socorro, que incluye a 7.500 soldados y miles de refuerzos policiales.

