En el “discurso de la victoria” del candidato a la Casa Blanca, Donald Trump, el expresidente prometió "curar" el país después de proclamarse vencedor frente a su rival demócrata Kamala Harris en una de las elecciones más divididas y polarizadas de la historia de Estados Unidos.

“Tenemos un país que necesita ayuda, y la necesita con urgencia. Vamos a arreglar nuestras fronteras y vamos a arreglar todo lo que esté mal en nuestro país”, dijo Trump a una multitud de seguidores en su sede de campaña en Florida, en las primeras horas de la mañana del miércoles.

Su discurso se produjo poco después de que Fox News, un medio de comunicación de tendencia conservadora, proyectara su victoria, mientras los resultados de todo el país mostraban una ventaja decisiva a su favor frente a Harris.

“Ahora está claro que hemos logrado lo más increíble en la política... ¿miren lo que pasó, es una locura?”, comentó Trump, visiblemente emocionado.

En el centro de convenciones de West Palm Beach, Florida, Trump aseguró a los estadounidenses que “todos los días estaré luchando por ustedes”, y prometió encabezar lo que denominó la "edad dorada de América".

Trump estuvo acompañado por su familia, encabezada por su esposa, Melania Trump, su compañero de fórmula JD Vance y algunos de sus amigos más cercanos.

Trump también elogió a algunas celebridades entre el público y en el escenario. El presidente de UFC, Dana White, estuvo junto a Trump en el escenario, y el exmandatario invitó al golfista Bryson DeChambeau a unirse a él. Además, no dejó pasar la oportunidad de destacar a Elon Musk, el multimillonario dueño de X (antes Twitter), quien se ha convertido en uno de sus principales seguidores.

“Tenemos una nueva estrella. Ha nacido una estrella: Elon”, dijo Trump.

“Es hora de unirnos”