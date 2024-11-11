EUROPA
6 MIN DE LECTURA
¿Qué está pasando con protestas en Ámsterdam tras violencia de israelíes?
La Policía de Ámsterdam arrestó a varios manifestantes en una protesta propalestina este domingo, luego de que violencia de hinchas israelíes desatara disturbios en la ciudad.
¿Qué está pasando con protestas en Ámsterdam tras violencia de israelíes?
La policía holandesa hace uso de la fuerza contra los manifestantes que protestan contra la imagen que dan los medios de comunicación occidentales de la violencia incitada por los hinchas de fútbol israelíes. / Foto: AA
11 de noviembre de 2024

Múltiples manifestantes arrestados: ese fue el saldo de una protesta propalestina en Ámsterdam este domingo, tras los disturbios que incitaron hinchas israelíes en la ciudad.

Decenas de personas protestaron en Ámsterdam para cuestionar la cobertura mediática de los incidentes de violencia israelí como "antisemitismo" y para rechazar la atribución de los hechos violentos a los simpatizantes propalestinos tras el partido entre el Ajax y el Maccabi Tel Aviv.

Fue entonces cuando la policía intervino para dispersar a la multitud, utilizando bastones, lo que llevó a que algunos manifestantes resultaran heridos. Las autoridades de Ámsterdam impusieron una prohibición de tres días para manifestaciones, que empezó a regir este viernes.

Entre los detenidos se encontraba Jazie Veldhuyzen, concejal de Ámsterdam, quien declaró a la agencia de noticias Anadolu que los manifestantes propalestinos decidieron protestar contra la prohibición, así como contra la presunta permisividad de las autoridades hacia los ataques de los hinchas del Maccabi a residentes locales, además de la "complicidad" de los Países Bajos en lo que calificó como la agresión de Israel contra Gaza.

“Ironía”: corte de Países Bajos prohíbe manifestaciones

El domingo, jueces de Países Bajos rechazaron una solicitud urgente para realizar una protesta propalestina en Ámsterdam, apenas tres días después de que se desataran los disturbios.

La violencia estalló en la ciudad el jueves por la noche, cuando hinchas del Maccabi Tel Aviv recorrieron Ámsterdam arrancando banderas palestinas en propiedades privadas y entonando consignas incendiarias, según reportes.

"La alcaldía ha decidido acertadamente que no habrá manifestaciones en la ciudad este fin de semana", anunció el tribunal en X.

Por lo tanto, "se rechaza la solicitud de protesta de activistas propalestinos", añadió el comunicado.

Los incidentes, que ocurrieron antes y después del partido entre el Maccabi y el Ajax, generaron una amplia indignación tras conocerse reportes de enfrentamientos entre los aficionados israelíes y transeúntes, así como daños a la propiedad y la quema de una bandera palestina.

RelacionadoIsraelíes atacan símbolos palestinos y crece tensión en Ámsterdam

"Fue ahí cuando comenzó la violencia"

Jazie Veldhuyzen, concejal de Ámsterdam, declaró el sábado que "los hinchas del Maccabi iniciaron ataques contra viviendas con banderas palestinas y residentes pro-palestinos en Ámsterdam. Fue ahí cuando comenzó la violencia".

Recomendados

Videos ampliamente compartidos en redes sociales muestran a aficionados del Maccabi no solo vandalizando propiedades privadas, sino también atacando a un taxista local e incluso enfrentándose a agentes de policía.

"Circulan muchos videos de hinchas israelíes vandalizando propiedades en Ámsterdam, atacando a policías y transeúntes, y arrancando banderas palestinas", afirmó Max Blumenthal, editor de The Grayzone News, el viernes. "Ahora, estos agresores se victimizan mientras esperan vuelos de regreso a las colonias".

Francia toma medidas antes de partido con Israel

Francia movilizará un total de 4.000 policías para este jueves 14 de noviembre, con el objetivo de garantizar la seguridad en el partido de fútbol que disputará su equipo nacional con el de Israel, anunciaron las autoridades.

Tal despliegue corresponde a "un dispositivo extremadamente reforzado", indicó el jefe de la Policía de París, Laurent Nuñez al canal BFMTV, admitiendo que esta movilización es "poco habitual" para un partido de fútbol.

Los agentes estarán desplegados no sólo en los exteriores del estadio, sino también en el interior del recinto, función que normalmente cumplen agentes de seguridad privada.

De la seguridad de la delegación israelí se encargará la unidad de élite de la policía francesa (RAID), precisó Nuñez.

"Será un partido de alto riesgo" en "un contexto político muy tensionado" y una semana después de la violencia ocurrida en Ámsterdam entre grupos de individuos propalestinos e hinchas del Maccabi de Tel-Aviv.

"No se tolerará ningún desorden o ataque al orden público", advirtió el jefe , quien también indicó que los controles de acceso al estadio serán "extremadamente reforzados".

Israel recomienda a sus ciudadanos no asistir a partido en Francia

Las autoridades de Tel Aviv recomendaron este domingo a los aficionados que no asistan al partido de fútbol que Israel disputará con Francia en París, tras los incidentes violentos ocurridos en Ámsterdam.

"El Consejo de Seguridad Nacional recomienda a los israelíes en el extranjero que actúen tomando precauciones, sobre todo la próxima semana", indicó en un comunicado el organismo, que depende de la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu.

El consejo instó a "evitar totalmente asistir a encuentros deportivos y actos culturales en los que participen israelíes, sobre todo el próximo partido del equipo de Israel en París", señaló.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
La crisis de confianza que atraviesa la ONU y qué debe hacer para superar la brecha de expectativas
Por Jaffar Hasnain
Portugal reconocerá a Palestina como Estado este domingo, antes de la Asamblea General de la ONU
España avanza en medidas contra Israel y cancela contratos de armas por más de $1.100 millones
¿Qué está en juego para Rusia y la OTAN tras las incursiones de drones en Europa del Este?
Por Murat Sofuoglu
Las protestas en La Vuelta eran contra el genocidio en Gaza, no contra el deporte
Por Luqman Nieto
Cómo la Vuelta de España se convirtió en símbolo de boicot a Israel por el genocidio en Gaza
“Ataque injustificable" contra palestinos: España revela medidas contra Israel por genocidio en Gaza
Ataque de Rusia en Ucrania deja varias víctimas y daña un edificio gubernamental
¿Qué pasa con la Flotilla Sumud que intenta llegar a Gaza y debió regresar por una tormenta?
Irán rechaza diálogo con EE.UU. sobre programa nuclear, pero sostendrá reunión con 3 países europeos
Rusia está lista para paz con Ucrania, pero Occidente frena conversaciones, advierte ministro Lavrov
Cumbre entre Putin y Zelenskyy, cada vez más incierta ante nuevas condiciones para negociar tregua
¿Por qué los incendios en España han sido tan voraces este verano y qué se puede hacer?
¿Cumbre entre Putin y Zelenskyy? Trump dice que está “en proceso” y Rusia plantea sus condiciones
¿Cómo van los esfuerzos para la paz entre Rusia y Ucrania? Seguridad y territorios, los puntos clave
La guerra retratada por Gervasio Sánchez: el dolor de las víctimas y la fotografía como memoria
Por Ahmed Bajouich, Jessica Costa