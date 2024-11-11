Múltiples manifestantes arrestados: ese fue el saldo de una protesta propalestina en Ámsterdam este domingo, tras los disturbios que incitaron hinchas israelíes en la ciudad.

Decenas de personas protestaron en Ámsterdam para cuestionar la cobertura mediática de los incidentes de violencia israelí como "antisemitismo" y para rechazar la atribución de los hechos violentos a los simpatizantes propalestinos tras el partido entre el Ajax y el Maccabi Tel Aviv.

Fue entonces cuando la policía intervino para dispersar a la multitud, utilizando bastones, lo que llevó a que algunos manifestantes resultaran heridos. Las autoridades de Ámsterdam impusieron una prohibición de tres días para manifestaciones, que empezó a regir este viernes.

Entre los detenidos se encontraba Jazie Veldhuyzen, concejal de Ámsterdam, quien declaró a la agencia de noticias Anadolu que los manifestantes propalestinos decidieron protestar contra la prohibición, así como contra la presunta permisividad de las autoridades hacia los ataques de los hinchas del Maccabi a residentes locales, además de la "complicidad" de los Países Bajos en lo que calificó como la agresión de Israel contra Gaza.

“Ironía”: corte de Países Bajos prohíbe manifestaciones

El domingo, jueces de Países Bajos rechazaron una solicitud urgente para realizar una protesta propalestina en Ámsterdam, apenas tres días después de que se desataran los disturbios.

La violencia estalló en la ciudad el jueves por la noche, cuando hinchas del Maccabi Tel Aviv recorrieron Ámsterdam arrancando banderas palestinas en propiedades privadas y entonando consignas incendiarias, según reportes.

"La alcaldía ha decidido acertadamente que no habrá manifestaciones en la ciudad este fin de semana", anunció el tribunal en X.

Por lo tanto, "se rechaza la solicitud de protesta de activistas propalestinos", añadió el comunicado.

Los incidentes, que ocurrieron antes y después del partido entre el Maccabi y el Ajax, generaron una amplia indignación tras conocerse reportes de enfrentamientos entre los aficionados israelíes y transeúntes, así como daños a la propiedad y la quema de una bandera palestina.

"Fue ahí cuando comenzó la violencia"

Jazie Veldhuyzen, concejal de Ámsterdam, declaró el sábado que "los hinchas del Maccabi iniciaron ataques contra viviendas con banderas palestinas y residentes pro-palestinos en Ámsterdam. Fue ahí cuando comenzó la violencia".