La COP29, la conferencia de las Naciones Unidas sobre cambio climático, comenzó este lunes en Bakú, Azerbaiyán. Líderes y diplomáticos de todo el mundo empezaron a darse cita para discutir cómo frenar las crecientes amenazas de la crisis climática. El desafío principal es aumentar la financiación para enfrentar sus efectos y dar un puntapié inicial hacia una reconversión energética mundial.

Durante meses, los países participantes de la COP29 han negociado un borrador de acuerdo para fijar una nueva cantidad de ayuda que las naciones desarrolladas –los mayores emisores históricos de gases de efecto invernadero– deben destinar a los países más afectados. América Latina, por ejemplo, emite menos del 10% de estos gases, pero es una de las regiones más afectadas por el calentamiento global.

Hasta el viernes 22 de noviembre, las delegaciones buscarán llegar a consensos en una ciudad que tiene un alto grado de simbolismo, ya que allí se desarrollaron los primeros campos petroleros del mundo en 1846.

¿Qué es la COP?

La ONU es la principal impulsora de la Conferencia de las Partes (COP) como órgano supremo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Su primera reunión fue en la ciudad alemana de Bonn, sede de la secretaría, en marzo de 1995.

Este año, la COP29 reunirá a cerca de 200 de delegaciones en arduas negociaciones que, como en cada edición, contarán con un foro paralelo de empresas, asociaciones y ONG implicadas en la materia.

La cumbre climática de 2024 comienza apenas diez días después de la cumbre de biodiversidad, COP16, celebrada en Cali, Colombia, y poco antes del inicio de la conferencia sobre desertificación, también denominada COP16, que se llevará a cabo en Riad, capital de Arabia Saudita, a partir del próximo 2 de diciembre.

Estas tres citas constituyen las más importantes en el calendario ambiental de la ONU para 2024, aunque la COP29 es la más significativa.

¿Cuáles son los objetivos de esta cumbre?

En 2009, en la COP15 de Copenhague, se acordó que los países industrializados entregarían 100.000 millones de dólares anuales, en ayuda directa o préstamos multilaterales, para combatir la crisis climática. Ese volumen de ayuda se logró, aunque con varios años de retraso.

El objetivo en Bakú es elevar esa cifra, como mínimo diez veces, según defienden climatólogos y ecologistas. Este monto estaría destinado a mitigar la emisión de gases de efecto invernadero, particularmente mediante una gigantesca reconversión energética mundial.

El grupo de países que asumió este compromiso en 2009 estaba formado por poco más de 30 naciones, sin incluir a China. Actualmente, algunos abogan porque China, junto a otros países, asuma parte de la contribución financiera.

Ausencias y desafíos de la COP29

Un centenar de jefes de Estado y de Gobierno han confirmado su presencia en esta cumbre, aunque no estarán presentes varios de los protagonistas del diálogo climático. No asistirán ni el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ni su sucesor, Donald Trump, recién electo. Tampoco acudirán ni el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; ni el de Rusia, Vladimir Putin; ni el de China, Xi Jinping, ni el de Francia, Emmanuel Macron, entre otros.