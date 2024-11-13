A menos de una semana de haber ganado las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Donald Trump entró en una carrera a toda marcha para nombrar y escoger a los funcionarios clave de su gobierno. En apenas dos días, el presidente electo ya designó más de una decena de cargos, mientras la lista crece. Y este martes confirmó un nombre que, si bien había sonado en la campaña, no deja de ser noticia por su peso económico: el multimillonario Elon Musk, uno de los mayores donantes de Trump.

Con esta decisión, el presidente electo cumple su promesa de poner al hombre más rico del mundo a la cabeza de un nuevo departamento que buscará reducir los costos del gobierno federal. Bajo el nombre de “Departamento de Eficiencia Gubernamental”, esta nueva división será dirigida por Musk y el empresario Vivek Ramaswamy, quien compitió con Trump por las primarias republicanas.

"Juntos, estos dos maravillosos estadounidenses allanarán el camino para que mi administración desmantele la burocracia gubernamental, reduzca drásticamente el exceso de regulaciones, recorte los gastos superfluos y reestructure las agencias federales", afirmó el presidente electo en un comunicado.

Tras el anuncio, Musk advirtió que el departamento “hará temblar al sistema y a todos los involucrados en el despilfarro gubernamental, que son muchos”. También dijo que las acciones de la dependencia se publicarán en línea "para la máxima transparencia” y que habrá una "tabla de clasificación para el gasto más increíblemente tonto del dinero de impuestos". "Esto será extremadamente trágico y entretenido al mismo tiempo", escribió el multimillonario en su cuenta de X.

Trump se ha decantado por aliados políticos, amigos de larga data y perfiles de línea dura para nombrar los primeros cargos de su gobierno. Musk fue una figura clave en la campaña presidencial del mandatario electo, al entregar millones y millones de dólares para asegurar votos a su favor. Y además participó en múltiples mitines políticos de Trump, reiterando su apoyo públicamente.

De hecho, durante su campaña como candidato, Trump se comprometió a crear una agencia de eficiencia gubernamental y a nombrar a Musk como su líder, para eliminar "billones" de dólares en gastos innecesarios. En un discurso en Nueva York en septiembre, Trump dijo que Musk, a quien se le ocurrió la idea, supervisaría una "auditoría financiera y de desempeño completa de todo el gobierno federal".

"Como primera orden del día, esta comisión desarrollará un plan de acción para eliminar totalmente el fraude y los pagos indebidos en un plazo de seis meses", sostuvo el entonces mandatario. “Esto ahorrará billones de dólares", remató.

Musk hizo “temblar” la campaña presidencial con sus sorteos millonarios

Como parte de su esfuerzo por impulsar la campaña presidencial de Trump, Musk empezó a hacer sorteos diarios de un millón de dólares entre personas de estados muy reñidos que demostraran estar registradas para votar y que firmaran una petición en apoyo a la Primera y Segunda Enmienda de la Constitución.

Esta estrategia la coordinó el Comité de Acción Política América (PAC, por sus siglas en inglés), que recibió el respaldo del multimillonario. De hecho, se estima que este PAC gastó unos 200 millones de dólares para ayudar a que Donald Trump fuera elegido, según dijo a la agencia AP una persona al tanto de los gastos de ese comité de acción política. Musk proporcionó la gran mayoría del dinero al PAC América, que se centró en votantes que no suelen acudir a las urnas y electores primerizos, según la persona, que no estaba autorizada a divulgar la cifra públicamente y habló a condición de guardar el anonimato.