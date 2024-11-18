Los presidentes Recep Tayyip Erdogan, de Türkiye, y Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, se reunieron en el marco de la cumbre de líderes del G20 en Río de Janeiro este domingo.

El encuentro, en la Fortaleza de Copacabana, se centró en robustecer las relaciones bilaterales entre los dos países, así como en cuestiones regionales y globales, según un comunicado de la Dirección de Comunicaciones de Türkiye.

El presidente Erdogan enfatizó en la importancia de un diálogo de alto nivel para avanzar en los lazos entre las dos naciones.

En esa línea, reafirmó el compromiso de Türkiye de mejorar su asociación estratégica.

La ofensiva de Israel en Gaza